‘ISTINA’ O ODLUCI KOJA JE ŠOKIRALA RUKOMETNU NACIJU: Izbornik progovorio za Net.hr: ‘Nisam se prema njemu odnosio kao prema balavcu!’

Razgovarali smo s izbornikom hrvatske muške seniorske rukometne reprezentacije Linom Červarom (69) o neigranju Manuela Štrleka, brojnim ozljedama koje muče našu ekipu, mladima koji dolaze i stanju u momčadi uoči Europskog prvenstva

Hrvatski rukometaši od sutra u Zagrebu započinju pripreme za nadolazeće Europsko prvenstvo kojemu su domaćini Austrija, Norveška i Švedska. Červar je prije desetak dana objavio popis od 28 igrača na koje računa za nastup na turniru koji 9. siječnja za nas počinje u Grazu, a nadamo se 26. siječnja završava u Stockholmu. S popisa 28 igrača koji je nedavno objavljen, izbornik je pozvao 15 igrača koji će trenirati u Zagrebu od 17. do 23. prosinca…

Širi objavljeni popis od 28 igrača ne može se promijeniti

Popis od 28 igrača koji su na njemu ne može se više mijenjati i samo oni koji su na njemu mogu igrati na prvenstvu Europe. Na tom popisu nema jednog od naših ključnih igrača Manuela Štrleka, i to je zasigurno najveće iznenađenje. Čovjek koji je dosad odigrao sve, koji je bio nezamjenjivi dio reprezentacije, koji je zabio ukupno 588 golova za Hrvatsku, koji je zdrav i igra u jakom Veszpremu, neće biti u sedlu Kauboja. Jasno je, stoga, da je tu nešto puklo…

Situacija je, naravno, izazvala zanimanje rukometne javnosti u Hrvatskoj. Više puta su Červar i njegov pomoćnik Igor Vori razgovarali sa Štrlekom što je potvrdio i sam izbornik. No, očito nisu našli zajednički jezik…

Slučaj sa Štrlekom

Po nekim nagađanjima, razlog je što Štrlek s obzirom na staž nije zadovoljan statusom u reprezentaciji, jer ga se u lipnju dok su mnogi već bili na odmoru tretiralo, kao što su to pisale Sportske Novosti, “kao mladog igrača bez ugleda kojeg Štrlek u reprezentaciji ima, a uz to i on je bio na Final Fouru u Kölnu, ne samo da je bio nego je i igrao u finalu”…

“Što se tiče situacije s Manuelom, kod mene je sve jasno. Intepretacija u medijima je bila onakva kakva je bila. Ne, nisam se prema njemu odnosio kao prema ‘balavcu’, kako su to neki mediji intepretirali. Odbijam takve navode. Nema sukoba niti ljutnje između nas. Štrleka sam ja prvi uveo u reprezentaciju 2008., i to krajem godine kad je imao onu nesretnu ozljedu u Austriji, na zadnjem turniru pred Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj 2009. To je za nas bio veliki hendikep. Što se tiče njega, mogu kazati samo jednu stvar i iza toga ću stajati uvijek. To je igrač kojeg sam ja uveo u reprezentaciju i za mene je on vrhunski igrač. Mi smo zaista oslabljeni time što on neće nastupiti na Euru. Dakle, ja sam htio da on nastupi na turniru, meni je žao što on nije s nama, ali ne mogu ja prisilno nekog natjerati da igra za reprezentaciju. On smatra da u ovom trenutku ne može dati svoj maksimum”, kazao nam je Lino Červar i dodao:

‘Mislim da Manuel nije rekao konačno zbogom reprezentaciji Hrvatske’

“Želim samo reći: Mislim da Manuel nije rekao konačno zbogom reprezentaciji Hrvatske. Mislim da će se on vratiti i što se mene tiče, nisam promijenio mišljenje o njemu koje imam od 2008. On je za mene vrhunski rukometaš, vrhunski krilo i sigurno ćemo njegovim neigranjem biti hendikepirani, kao i njegovom preciznošću. On je jedan od najboljih realizatora na svijetu, brz igrač, nositelj polukontre i kontre. To neću nikad opovrgnuti, nikad neću kazati da to nije tako”.

Štrlek je u razgovoru za Sportske novosti kazao sljedeće:

“Jednostavno, nismo se našli i ja sam odlučio povući potez, to je dio koji je bitno reći. Razgovarali jesmo, iskreno, potpuno otvoreno izbornik i ja, ne samo jednom. Rekli smo jedan drugom što nam je na duši i ja to ne bih iznosio pred javnost. To je neka stvar između nas, a mi smo godinama obitelj, pa tako treba i ostati. Nisam ljut ni na koga, imao sam samo potrebu razgovarati, to sam učinio i na kraju povukao potez. Znate, jako dugo sam tu, ta reprezentacija mi je dala puno u životu, tako da nije baš sve lako kako se čini. No, eto tako je, možda je moglo i drugačije, ali nije”, izjavio je Manuel Štrlek. Na njegovu se izjavu u razgovoru za Net.hr referirao i sam Lino:

‘Žao mi je što Manuela nema’

“Meni je žao što ga nema, ali opet bi htio kazat sa svoje strane, a on je i to sam u intervjuu i kazao, da se mi sad ipak moramo koncentrirati na tih 28 igrača. Jer, ispada da ne poštujemo 28 drugih. Ja poštujem sve i moram se okrenuti zamjenama, onima koji su tu. Nemamo puno vremena. Zamislite da tu priču stalno ponavljam, pa to bi ispalo kao da ne vjerujem u one koji su tu. Manuela poštujem, žao mi je što neće igrati na prvenstvu, nedostajat će nam, ali moramo sad biti usredotočeni na snage koje imamo. Svi zajedno moramo upregnuti da se na Euru Hrvatska pokaže u najboljem svjetlu. Na njegovoj poziciji imamo Mandića, Jelinića, malog Ramića, Mihića… Dakle, imamo još 4 igrača i pripreme će pokazati tko od njih zaslužuje i može u ovom trenutku odgovoriti kvalitetnim nastupima”.

Nakon svega navedenog, upitali smo Linu zašto se u Hrvatskoj odmah potežu ružne priče kad se dogodi ovakva nekakva situacija?

“Istina, i time se iniciraju podijele. To je tako normalno i loše u našem društvu. To se događa zato što nama nedostaje poštovanja, jedan prema drugom, to je bitno. Nedostatkom poštovanja, mi imamo problema u društvu na svim razinama, imamo problema u komunikaciji s ljudima, a to se odražava i u sportu koji je indikator društva. Nemojmo tražiti uvijek klicu razdora među ljudima, ljudi su živa bića. Lako je napraviti razdor među ljudima. Moramo biti pozitivniji i dati podršku dečkima koji su zadužili reprezentaciju, a svi znamo što rukomet znači za hrvatski sport. Uspjeh rukometne reprezentacije Hrvatske nije došao razdorom, nego zajedništvom. To je vrlo bitno za naglasiti. Pozitivnom energijom može se puno više napraviti, nego s negativnom”, objašnjava Lino Červar s kojim nas je razgovor odveo i prema trenutnom zdravstvenom biltenu reprezentacije, a on nije baš idealan…

Brojne ozljede

Naime, manje od mjesec dana prije starta Eura Hrvatska je suočena s brojnim ozljedama vrlo važnih igrača. Počelo je s ozljedom lista najvažnije Červarove vedete, kapetana Domagoja Duvnjaka, nastavilo se s koljenom ključnog pivota Željka Muse, onda je startnom šuteru Luki Stepančiću popustilo stopalo, pouzdani i bitni Igor Karačić je dobio ponovo po rebrima, a Josip Božić-Pavletić već duže vremena je na bolovanju u Zagrebu, pa ga nema ni na popisu od 28 igrača. Ne izgleda dramatično, ali nije ni savršeno u ovom trenutku…

Svakako da je pozitivno da će se svi oni vratiti do Eura, ali u kojem stanju, to je ključno pitanje za Linu Červara koji se nada kako će biti u optimalnoj formi za zahtjeve koje ispred njih misli staviti. Radi se o vrlo važnim igračima koji do prije nekoliko mjeseci nisu bili upitni, a danas je priča kud i kamo drugačija. Spomenuta situacija zvoni na uzbunu i zato je vrlo bitno pratiti stanje i način na koji se igrači oporavljaju i vraćaju u pogon za najveće napore, pogotovo na ovako jednom velikom reprezentativnom natjecanju. Jer, nemalo puta nakon jedne slijedi druga ozljeda, a na tome smo već doktorirali na posljednjim velikim natjecanjima kada smo igrali bez Duvnjaka, Cindrića. Da, uvjerili smo se već u prošlosti kako jedno zlo ne dolazi samo…

“Njihove ozljede su posljedica čestih utakmica i dugotrajnog igranja. Igraju najmanje po dvije utakmice tjedno plus putovanja. Tu onda dolazi do zamora materijala i iscrpljenosti. Činjenica da na dva velika natjecanja, znači na Euru u Hrvatskoj 2018. godine i na SP-u 2009., također u našoj zemlji, nismo igrali u kompletnom sastavu, baš zbog povrede. Prije dvije godine u Splitu Duvnjak je izašao iz igre, bio je ozlijeđen. Ove godine igrali smo na SP-u bez Luke Cindrića, bez Marića, Mamića… Očekujem da ćemo imati ovog puta više sreće. Naredna godina za nas je bitna jer imamo Euro, pa onda u travnju kvalifikacije za OI, pa nakon toga u lipnju dolaze kvalifikacije za SP, pa nakon toga u srpnju dolaze Olimpijske igre, pod uvjetom da se na njega kvalificiramo. Zna se da su velika reprezentativna natjecanja, kao i kvalifikacije, iznimno bitni. Što se tiče ozljeda, odnosno stvari koje vesele, raduje nas to što Duvnjak pruža dobre igre u Kielu u posljednja dva kola.

Mislim da će situacija s Karačićem biti u redu, bez obzira što vuče istu ozljedu rebra. Imamo Luku Stepančića koji muku muči s tom petom, starom ozljedom. Ipak mislim da će Luka doći i igrati na turniru. No, ono što me malo brine je Željko Musa, koji se još nije vratio, nije niti igrao utakmice nakon istegnuća ligamenata. On je iznimno važan igrač i za njega nemamo adekvatnu zamjenu. To što on vuče je kolateralni medijalni ligament koljena. Imao je već tri tjedna pauze zbog istog, pa se vratio na teren. Vidjeli smo nalaz, radi se o jačem istegnuću i 4-5 tjedana bit će dovoljno za oporavak i da se vrati na završnicu polusezone u dres Magdeburga. Ni mi ne očekujemo probleme, ali kada Musa ne uđe u igru, to definitivno nije dobro. No, mislim da će ipak igrati. Nadam se, stoga, da ćemo doći u Graz ipak sa svom četvoricom. Nadam se da će nas ovog puta malo poslužiti i sreća”, priča nam Lino.

Veseli i to što su tu neki mladi igrači koji obećavaju, poput srebrnih juniora sa SP-a prošlog ljeta, nadolazeće zvijezde Josipa Šarca, MVP-a juniorskog SP-a Ivana Martinovića, člana idealne sedmorke s navedenog prvenstva Frana Milete… Među 16 igrača pozvanih na prvu fazu našao se i kružni napadač Dubrave Nikola Grahovac koji nije na popisu od 28 imena, među kojima će izbornik izabrati putnike za Euro. On je tu upravo zato jer Željko Musa, Marino Marić i Ilija Brozović imaju klupske obaveze i pripremama će se priključiti tek u kasnijim fazama, a treninzi se moraju normalno odvijati… Na popisu nema dosad još nekih standardnih poput Vrankovića, Jaganjca, Ivića, ušli su Kuduz, spomenuti Šarac i Martinović, Hrstić, Ašanin, vratili se Šunjić i Šebetić i nakon dugo vremena Brozović…

Priključivanje mladih igrača

“Martinović će se, zbog klupskih obveza u Njemačkoj, kasnije priključiti, isto kao i Šarac te Matanović. Razmišljamo u budućnosti, imamo viziju, a mladi igrači bitni su i dio su naše vizije hrvatskog rukometa. Moramo razmišljati o novim snagama, jer oni donose novu glad za pobjedama i dodatnu afirmaciju. Koristimo svaku priliku na pripremama da priključimo one koji kucaju na vrata, mlade igrače koji su svojim igrama i talentom to i zaslužili i koji se žele dokazati na velikoj sceni”.

Među 28 je i 210 cm visoki desni vanjski Josip Vekić iz PPD Zagreba. Njega Lino jako hvali i na našu konstataciju da visinom i fizionomijom podsjeća na Marka Kopljara, govori:

Josip Vekić kao Marko Kopljar

“Rekao sam, iako je to polemično oko njega i uvijek kad je on u pitanju se potežu pitanja, da je Vekiću mjesto u reprezentaciji. Neki, naime, smatraju da Josip Vekić treba ići u neki slabiji klub. Ja ne smatram tako. Smatram, i odluku oko njega sam donio na temelju iskustva, da mi moramo vjerovati i imati povjerenja u naše mlade igrače. Jer, odustati od rukometaša, mladog rukometaša od 210 cm, moglo bi svakom treneru donijeti predznak ne baš mudrog. To bi bio raritet, kao u rukometu, tako i u košarci. S Vekićem treba biti strpljiv. Visoki igrači nisu tako motorični, ali treba znati da takvi igrači moraju biti korišteni, kao i što s njima treba biti strpljiv. Znamo da je rad s iznimno visokim mladim igračima težak. Vekić podsjeća na Kopljara, to je istina. Isto sam imao otpora i kod Kopljara.

No, pokazalo se da je pun pogodak, vjerovao sam u njega. To je moje teza i vizija, strpljenje i vjera u nađe mlade snage. Naredne godine odlazim s izborničke klupe, zato treba stvarati i trenere. Moramo razmišljati o budućnosti, bez trenera se ne može ništa napraviti jer su treneri prvi u sustavu. Moramo imati kontinuitet priče, jedne uspješne priče. Mi smo u posljednjih 20 godina pokazali da smo najuspješniji sportski kolektiv u Hrvatskoj. Moramo pratiti trend promišljanja skandinavskih zemalja glede mladih i domaćih igrača, koji vladaju današnjim rukometom”, zaključio je Lino Červar.

Za spomenuti kako će druga faza priprema biti od 26. do 30. prosinca u Poreču, a završni dio priprema je od 1. do 7. siječnja, također u Poreču, u sklopu kojeg će biti i Croatia kup. Uz Hrvatsku, na Croatia kupu koji se održava od 3. do 5. siječnja 2020. godine nastupaju još BiH i Katar.