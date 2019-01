IMAMO KVALIFIKACIJE I NOVO OTKRIĆE, ALI I CRNU MRLJU: ‘Bijesan sam što su nas dobili, a sutradan su ih Španjolci pregazili’

Razgovarali smo s legendarnim Patrikom Ćavarom o utakmici Hrvatske i Francuske i ostalim aktualnostima

Najbolji svjetski rukometaš 90-ih godina prošlog stoljeća, po mnogima uz Ivana Balića najbolji hrvatski rukometaš svih vremena Patrik Ćavar, jednako je s puno uzbuđenja pratio jučerašnji nastup Kauboja protiv Francuske u Kölnu kao i svi.

Izboren je primaran cilj, ali…

Hrvatska muška rukometna reprezentacija osigurala je nastup u kvalifikacijama za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine zahvaljujući 23-20 pobjedi protiv svjetskog prvaka, u susretu posljednjeg kola skupine I drugog kruga natjecanja po skupinama, na 26. Svjetskom rukometnom prvenstvu…

Prvotni cilj je, stoga, osiguran. Međutim, ne i san o medalji na velikom natjecanju. Kako bilo, opet je bolje slaviti protiv jedne jake momčadi kao što je Francuska, nego zaredati s porazima i pognute glave završiti turnir.

Mandić je pravo otkriće

“Igrali smo jako dobro. Šego je ponovno branio odlično, ali imam osjećaj da je Dinart odmarao glavne igrače, njima nije bila bitna ova utakmica. Međutim, to ne umanjuje ovu pobjedu Hrvatske. Izboren je primarni cilj. Nije bitno da li ćemo biti peti ili šesti, izborili smo kvalifikacije za Olimpijske igre i da nije bilo onog poraza od Brazila bila bi jako visoka ocijena za prezentaciju naših rukometaša na Svjetskom prvenstvu”, kazao nam je Patrik Ćavar i osvrnuo se na Linino “tajno oružje”, 21-godišnjeg igrača PPD Zagreba Davida Mandića, koji je razbio Francuze u drugom poluvremenu zabivši 4 gola, od toga dva iz kontre u jednoj minuti. U 48. je Mandić zabio za +3 Kauboja i širom otvorio vrata pobjedi.

Imao je i pomoć Jakova Vrankovića, koji je bio sjajan u obrani te je zabio i neke od bitnih golova.

‘Mandić se razvija u sjajno krilo’

“Prije prvenstva sam govorio da Mandić i Jaganjac neće igrati sporedne uloge na ovom turniru, da će dati veliki doprinos našoj reprezentaciji. Mandić se svakako razvija u sjajno krilo, šteta zbog Jaganjca što nije bio s našima. Bit će vremena za njega. Mandić je već sad stalni reprezentativac, nadopunjuje se sa Štrlekom. Ono Što je dobro u njegovoj igri je i to da nije samo klasičan šuter, nego da može odigrati i dobru obranu. Pogotovo tog isturenog u 5-1 obrani”.

Brazil jedina crna mrlja

Sad još više žalimo za porazom protiv Brazila…

“Protiv Francuza smo bili puno našpananiji nego protiv Brazila, puno smo više htjeli tu pobjedu. Igrači su se bacali na glavu. Bili su jako požrtvovani i u obrani, tako da njima kapa dolje. To je presudilo. Po meni, jedina mrlja našoj reprezentaciji je Brazil. Ponovio sam to više puta, ponovit ću opet. Da mi s Nijemcima igramo na neutralnom terenu, mi smo favoriti. No, kako igraju u svojoj zemlji, onako kako sam rekao u najavi, da treba očekivati sudački poguranac na njihovu stranu.

‘Da mi sad igramo deset utakmica s Brazilom, svih deset bi dobili’

Svi znamo što se događalo u toj utakmici. Odigrali smo dosta dobro, ali Nijemci su slavili jer su možda za nijansu bili u nečenu bolji. Nije mi minus našoj reprezentaciji što smo izgubili od Njemačke. Jedini problem bio je taj nesretni Brazil, još pogotovo veći problem i posebno sam bio bijesan što su ih sutra Španjolci pregazili s dvanaest razlike. Da mi sad igramo deset utakmica s Brazilom, svih deset bi dobili. Jednostavno, malo smo se uljuljali zbog dobre igre naših. Bilo je malo i podsvjesno lako ćemo i onda uđe voda u uši, pokušavaš se vratiti, ali ne ide. Sve se okrenulo u toj utakmici protiv nas” zaključio je Patrik Ćavar.

