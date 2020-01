IMA LI RAZLOGA ZA ZABRINUTOST NAKON CROATIA CUPA? Jedno nam se nikako neće smjeti događati na EP-u; ‘Morat ćemo to imati’

‘Istina, nismo briljirali, ali to ne znači da ne možemo podići formu naše igre, kad dođu onu pravi suparnici, prave stvari’

Hrvatska muška rukometna seniorska reprezentacija jučer je pobijedila Katar i osvojila HEP Croatia cup u Poreču. Dobra vijest da se nitko nije ozlijedio i s pobjedom, bez poraza u dvije utakmice, idemo prema Grazu. Da smo bili sjajni 4 dana prije početka Europskog prvenstva, koje će se prenositi samo na RTL televiziji i koje ćete moći pratiti i na portalu RTL, te Net.hr., nismo. Da su naši igrali tako loše da bude zabrinjavajuće, nisu…

Dojam s Croatia cupa: Više slabo nego dobro. Ali…

Iako, ruku na srce, to je bilo više slabo nego dobro. Ukupni dojam naših rukometaša na Croatia cupu, koji se mogao pratiti na RTL televiziji, i nije nešto bajan. Očekivali smo više nego protiv Bosne i Hercegovine, kojoj će nastup na EP-u biti prvi u povijesti. Obrana je definitivno bila veliki problem, nikako ne izgleda dobro. Bosna i Hercegovina zabila nam je ukupno 33 gola (16 u prvom poluvremenu). Katar nam je u prvom uvalio 17, u drugom je dijelu to obrambeno s hrvatske strane bilo bolje, pa su gosti postigli 11 golova.

Idealan trening za Kauboje

Bio je to idealan trening za Kauboje, jer nam je Katar pokazao kako bi moglo izgledati na turniru ne bude li promjena protiv ozbiljnih reprezentacija, a BiH nam je pokazala da u svaku utakmicu, bez obzira s kim igrali, moramo ući 100% angažirano. Kao da se radi o finalu, a ne o utakmici u skupini…

“Nema razloga za zabrinutost. Po mom mišljenju, prijateljske utakmice su jedno, a one na prvenstvima su drugo. Istina, nismo briljirali, ali to ne znači da ne možemo podići formu naše igre, kad dođu onu pravi suparnici, prave stvari… To je jednostavno tako. I motiv i naboj bit će drugačiji. Imamo još vremena za popraviti neke stvari u igri. Ovo meni nije razlog za neku halabuku. Ako ćemo se prisjetiti prošle godine kad smo se pripremali za SP, igrali smo onako, ok, ali to je bilo daleko od naše prave forme. Na prvenstvu smo bili jako dobri, prve četiri utakmice smo odradili odlično, sve do onog sraza s Brazilom kojeg smo, ruku na srce, ipak malo podcijenili i dogodilo se što se dogodilo. Ako analiziramo iz tog slučaja, pripremne utakmice i utakmice na prvenstvu dvije su različite priče”, kazao nam je legendarni bivši hrvatski rukometaš, najbolji svjetski igrač 90-ih godina prošlog stoljeća Patrik Ćavar.

Bogata karijera Patrika Ćavara

U bogatoj karijeri punoj trofeja veliki Pako čak je pet puta bio prvak Europe s klubom, od čega dva puta sa Zagrebom i tri puta kao igrač Barcelone. S Hrvatskom ima osvojeno zlato na Mediteranskim igrama 1993. u Languedoc-Roussillonu, zlato na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996., srebro na Svjetskom prvenstvu na Islandu 1995. i broncu na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. godine. Karijera za divljenje, pljesak i veliki naklon… Danas radi kao komentator teniskih mečeva na Sportklubu. Kaže kako si je u rukometnoj mirovini htio malo osvježiti život novinarskom profesijom i sportom koji obožava i koji rekreativno igra. No, i dalje je upućen u rukometna zbivanja…

“Priča naših rukometaša je ista kao i prošle godine. Mislim da smo među 5 ili 6 reprezentacija svijeta. Možemo se boriti za medalju, mada nismo baš sigurna oklada. Očekujem da prođemo sigurno Graz, poslije Beč… Sve se svodi na to da, kad, ako dođemo u završnicu turnira, da budemo pravi. Što to znači? To znači da nam golmani moraju dobro braniti. To je prvi korak. Bez njih raspoloženih ne možemo ništa ili jako malo. Kad imamo golmane koji su uporni kao Šego prošle godine, možemo se uhvatiti u koštac s onim najboljim”, objasnio nam je Patrik Ćavar.

Cindrić, Duvnjak i Musa. Ključni Červarovi aduti

Inače, Luka Cindrić je protiv Katara preuzeo napadačke konce u igri reprezentacije u drugom poluvremenu, kapetan Domagoj Duvnjak vratio se u obranu i kao prednji i kao half. Njih dvojica, uz pivota Željka Musu zbog obrane, bilo da se radilo o kombiniranoj 5-1 ili 6-0 obrani, bit će najvažniji Červarovi aduti na turniru Umjesto Muse tražili smo rješenje na sredini obrane s Mamićem, Ravnić je došao na prednjeg, zato što Davida Mandića, igrača koji je prošle godine na SP-u protiv Francuske briljirao u drugom poluvremenu zabivši 4 gola, ovog puta nije išlo…

‘Morat ćemo imati konstantu’

“Prva stvar koju ćemo morati imati na prvenstvu Europe bit će konstanta u igri. Nećemo smjeti imati previše crnih rupa, to nam se nikako neće smjeti događati, ne ako mislimo nešto napraviti. E sad, koliko realno može ova reprezentacija, koje ćemo mjesto osvojiti… Nisam prognozirao, neću niti sad. To je meni malo nezahvalno… Stojim kod onog što sam rekao, da se sa svakim možemo uhvatiti u koštac, sa svakim, kad imamo dobre golmane. Naravno da ćemo ući u borbu s onim najboljim, u to sam siguran. Ipak smo mi Hrvatska”, zaključio je Patrik Pako Ćavar.