IKONA OTVARA OČI JAVNOSTI: Odgovara i na pitanje svih pitanja o Duvnjaku i Horvatu; ‘Mi naše pokapamo s 32. To je glupo, gubimo realnost’

‘Godine, joj što ja ne volim to godine, godine, što to znači? Ili jesi ili nisi’

Nekad je njegovo bojno polje bio – teren! Danas je uz njega, u nekim novim bitkama, na poslu u kojem također ima izazova. Direktor hrvatske seniorske muške reprezentacije Hrvatske Igor Vori (39) čovjek je od povjerenja izbornika Line Červara s kojim ga toliko toga veže. Godine prolaze, ali Vori uz Linu ostaje…

Lino je dobar dio života posvetio Voriju

I sam će izbornik kazati kako je dobar dio svog života posvetio upravo njemu. Točnije, to je Lino kazao prošlog tjedna na presici uoči okupljanja reprezentativaca u Zagrebu prije početka prve faze priprema za Euro, koje za naše rukometaše počinje 9. siječnja u Grazu protiv Crne Gore, a koje će se prenositi samo na RTL televiziji, a moći ćete ga pratiti i na portalu RTL i Net.hr. Kad je Vori debitirao za reprezentaciju, neki igrači koji su na pripremama bili su djeca. Primjerice, Halil Jaganjac imao je svega dvije godine.

Rukomet je Igor počeo igrati prilično kasno, s nekih 16 godina, ali to ga nije spriječilo da se razvije u jednog od najboljih pivota na svijetu. Kad je Igor zagrizao za rukomet, bilo je to ono vrijeme Atlante, svi su naprosto poludjeli za rukometom nakon povijesnog olimpijskog zlata 1996., pa je tako Igor s prijateljima na ulici, umjesto nogometa, počeo igrati rukomet u Sesvetama, gdje je odrastao…

Bio je na rubu da odustane od rukometa kad je imao 17

Počeo je igrati u trećoj momčadi Sesveta, igrao je lijevog vanjskog, ali zapravo uopće nije igrao već je bio na klupi. Igor je već mislio odustati, imao je tada samo 17 godina i nije mu se dalo svaki dan putovati iz Sesveta na treninge, a na utakmicama ne igra. Bio je baš na rubu da odustane. No, tada je došlo do smjene generacije. Dobio je poziv da prijeđe iz treće u drugu momčad i dobio punudu da igra na poziciji pivota…

Zagrizao je Igor, borio se srčano, vidjelo se da mu je stalo da uspije, da pobjedi, a upravo takav odnos prema “poslu” svidio se i legendarnom Velimiru Kljaiću, koji je tada bio trener prve momčadi Sesveta. No kad je došao Zdravko Zovko, Vori je opet ostao zakovan za klupu. No, Sesvete su imale tada zbilja jaku momčad.

Tu su bili Maglajlija i Jović, tako da je nakon sezone u prvoj momčadi tražio papire, želio je otići negdje igrati, bilo mu je dosta sjedenja na klupi i svoje situacije u momčadi, statusa. I sve je već dogovorio s Medveščakom. I onda se dogodio ključni susret njegove karijere. Naime, kad je išao na trening Medveščaka parkirao se ispred Doma sportova, kad ga je zaustavio Lino Červar koji ga je znao i kad je čuo da ide na trening Medveščaka, ovaj ga je stopirao i vratio u Zagreb.

Osvojio 9 reprezentativnih medalja, od toga olimpijsko i svjetsko zlato

A kad je Lino iz Zagreba otišao u Italiju, poveo je i Vorija sa sobom. Ostalo je povijest. Vori je postao jedan od najvažnijih igrača reprezentacije i pravi pravcati dokaz da se uspjeti može, samo kad se to jako želi, kad si uporan, borac i kad ne odustaješ!

S Hrvatskom je na kraju osvojio olimpijsko zlato i broncu, svjetsko zlato, dva srebra i jednu broncu te dva europska srebra i jednu broncu. Ukupno je 15 godina igrao za reprezentaciju, igrao je i u velikim klubovima poput Zagreba, Barcelone, Hamburga, PSG-a. Za Zagreb je ukupno igrao u tri mandata u kojima je ostavio neizbrisiv trag, uostalom kao i u čitavom hrvatskom rukometu, isti onaj za koji se nada da će ostaviti i u novoj ulozi. Igor je i dalje totalno u rukometu. Iako ga ne igra jer, kao što nam je rekao na Badnjak kad smo razgovarali s njim, “rukomet i nije baš sport za rekreaciju”, najuspješniji sport u Hrvata (uz vaterpolo) mu je i dalje doručak, ručak i večera.

Kao novi sportski direktor muških selekcija u HRS-u, zaokupljen je samo i isključivo Europskim prvenstvom u Švedskoj, Austriji i Norveškoj pa će s obitelji biti samo na Božić i Novu godinu…

“U ponedjeljak, odnosno jučer, završila je prva faza priprema za Euro. Ono što bi ja htio naglasiti da, nakon naporne polusezone, svi igrači su maksimalno odradili svoje na pripremama. I na tome im čestitam. Nažalost, pripreme nisu počele dobro. Odmah dvije teže ozljede, one Mihića i Milete. Našim dečkima želimo brz i uspješan oporavak.

‘Lovro će raditi rehabilitaciju po našem programu, da se što prije vrati na teren’

Ono što je sigurno, Lovro će raditi rehabilitaciju po našem programu, da se što prije vrati na teren. On je i dalje u sustavu reprezentacije, s nama je i dalje. Ono što je i bio cilj je to da igrači, koji su puno prije završili sezonu, da ostanu u trenažnom procesu, u čemu smo uspjeli. Uz to, priključili smo neke mlađe igrače koji nisu na popisu od 28 igrača koji će igrati na Euru.

Znači, tu su i Grahovac i Pribetić, da i oni malo osjete kako s eradi u A selekciji. Možemo biti zadovoljno s ovih 6 dana koji su iza nas”, kazao nam je u uvodu razgovora Igor Vori i osvrnuo se na Halila Jaganjca, hrvatskog rukometnog dijamanta, srebrnog juniora proteklog ljeta, koji je dobio poziv za pripreme, iako zbog teške ozljede i operacije glave koju je imao neće nastupiti na turniru…

“Gledajte, sad ću vam reći. Halil je imao tešku ozljedu, ali sa svakim igračem treba polako. Mi smo svi skloni, pogotovo vi novinari, odmah onom da, to je to, to je taj igrač, megaigrač, skloni smo uzdizati mlade igrače u nebesa. Polako, proces je dug. Dapače, mi sigurno nećemo gledati nekog po godinama. Dobar igrač je dobar igrač, bez obzira imao on 19, 20, 21 kao Halil, ili 29. Siguran sam da Halil, ali ne samo on nego i ovi koje sam ranije nabrojao, kao i ostali mladi igrači koje nisam a koji su tu, s jednim kontinuiranim radom i dobrim igrama, da pokažu da su oni ti koji će danas – sutra nositi hrvatsku reprezentaciju”, objašnjava nam Igor Vori s kojim nas je razgovor odveo na Željka Musu. Trenutna situacija s njim nekako Linu najviše zabrinjava…

‘Željko Musa je i na terenu i van njega jedan od lidera ove generacije’

“Gledajte, on će sigurno dati sve od sebe, to bez daljnjega. Željko je i na terenu i van njega jedan od lidera ove generacije, zajedno s još nekim igračima i njegovo prisustvo u svlačionici, samo to, puno znači za čitavu reprezentaciju. Zbrinjavajuće je to da je Musa u dugom procesu oporavka, makar to sve već ide na bolje.

On trči, lagano trenira sa momčadi Magdeburga, što je nama jako drago. Nekako priželjkujem, možda će ružno sad ovo zvučati, da Musa do kraja godine ne odigra niti jednu utakmicu. Znamo da u Njemačkoj još ima dvije utakmice do krahja, njegov klub se bori za sam vrh ljestvice i on je njima itekako potreban. Znate kako je vani, čim osjete da ti je bolje, ideš u vatru. No, pravila su to na koja mi ne možemo utjecati, sve je na klupu. Željko je borac, fighter, on ne zna reći ne. Nadam se da će nam se 1. siječnja priključiti u toj drugoj fazi priprema u Poreču. Morat ćemo biti oprezni, da se ozljeda ne bi kojim slučajem obnovila. Siguran sam da će biti na kraju sve u redu”, govori nam Igor Vori i prelazi na Domagoja Duvnjaka, kapetana i lidera reprezentacije Hrvatske, koji sad igra u Kielu, nakon ozljede.

Rekao je Domagoj sam sebi još prije da više ne može kao nekad, dugo mu je trebalo da se sam pomiri s tim, to je bila puno teža utakmica nego ove na terenu, ali sada nakon što je to sredio sam sa sobom u glavi, zadovoljan je i miran, ide dalje i još uvijek ima velike ambicije. No, koliko realno Duvnjak može dati 100 % od sebe, s obzirom na ozljede koje je imao?

‘Iza Domagoja je 10 godina iskustva igranja Bundeslige’

“Znate što ću vam reći. Iza Domagoja je 10 godina iskustva igranja jedne Bundeslige, 10 godina nevjerojatnog raubanja u Njemačkoj u Hamburgu i Kielu gdje je ključni igrač. S njim su se klubovi borili za sve moguće titule koje mogu biti u natjecanjima, gdje je on bio jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji igrač.

Normalno je, stoga, da će ti kad – tad tijelo reći dosta. Daj zamislite, deset godina Bundeslige plus reprezentacija Hrvatske za koju je bio uvijek u fulu, za koju uvijek daje sve od sebe. Ono što kod Domagoja impresionira, kod njega nema ništa na pola, on svaku utakmicu ide 500 na sat i tijelo je moralo negdje kazati stop.

No, ne bi se ja baš složio da on ne može, a obzirom da smo vidjeli na SP-u u Njemačkoj da je svaku utakmicu bio na maksimumu. On je poslije operacije koljena imao tešku ozljedu lista, nakon što se koljeno, ajmo reći, nije dovoljno i dobro oporavilo, rehabilitacija se nije dovoljno dugo napravila zato što se priključio reprezentaciji uoči EP. Kako si non – stop u nekom tajmingu, kad nemaš vremena za oporavak, onda se dogodi to što se dogodi. No, nakon tako teške ozlijede Domagoj se vratio. Hvala Bogu da je tu i da je s nama”.

Situacija s Horvatom

Lino nam je jučer na posljednjem treningu prije kratkog odmora za Božić kazao kako ga može zabrinjavati situacija sa 35-godišnjim Zlatkom Horvatom koji je isrpljen…

“Godine, joj što ja ne volim to godine, godine, što to znači? Ili jesi ili nisi. Mi uvijek nešto spominjemo godine, a onda kad dođemo na neko veliko natjecanje onda se divimo igrama onih s 37 godina. Normalno kad smo mi našeg pokopali s 32, to je kod nas jako moderno. A onda ovaj s 27 je mlad, a ovog s 32 treba pokopati. Mislim, to je malo glupo, gubimo realnost… Zlaja je možda izgubio taj osjećaj, s obzirom da već šest mjeseci igra skoro vanjskog igrača, desnog beka, ne igra svoju prirodnu poziciju. No, ja se za njega ne brinem. Siguran sam da će se oporaviti sad kad je dobio malo slobodno. Ima nekih problema s koljenom, ali se nadam da će se dobro odmoriti, prije svega psihički a onda i fizički, te da će biti spreman na novi rad, dokazivanje. Bez obzira na iskustvo i broj nastupa, svaki dan je novo dokazivanje, za sve. Ne vidim razlog za neku preveliku zabrinutost kad je on u pitanju”, zaključio je Igor Vori.