Svjetska rukometna organizacija pogoduje domaćinima

Međunarodna rukometna federacija objavila je detaljan raspored, pa na njihovoj službenoj stranici stoji da će Hrvatska s Njemačkom igrati u 20.30, a s Francuskom u 18 sati. Hrvatska rukometna reprezentacija je rano jutros iz Münchena otputovala u Köln, gdje 20. siječnja u 18 sati slijedi prvi ogled skupine I s Brazilom.

Superderbiji protiv Njemačke i Francuske

Nakon toga uslijedit će dva superderbija s Njemačkom dan kasnije te s Francuskom u srijedu. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

SVE O 26. SVJETSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU U DANSKOJ I NJEMAČKOJ PROČITAJTE – OVDJE.

‘SP ne bi uspjelo da nije tako’

Iako se prema prvotnom planu koji je sastavljen prije početka Svjetskog prvenstva klasik Hrvatske i Francuske u drugom krugu u Kölnu trebao igrati u srijedu od 20.30, očekivano je došlo do promjene, javlja web izdanje RTL-a i dodaje kako “Svjetska rukometna organizacija pogoduje domaćinima jer ‘SP ne bi uspjelo da nije tako’, pa je taj “prime time” termin očekivano dala Nijemcima koji će igrati protiv Španjolske, dok će dva i pol sata ranije, od 18.00, na teren Hrvati i Francuzi”, stoji u izvještavanju spomenutog medija.

Moramo pobijediti ili Njemačku ili Francusku uz – Brazil

Inače, Kaubojima za prolaz u polufinale turnira u drugom krugu natjecanja trebaju još dvije pobjede. Znači, uz pretpostavku da ćemo u nedjelju svladati iznenađenje turnira Brazil (momčad koja nikako nije za podcijenjivanje, ali realno je slabija od Hrvatske), naši rukometaši moraju pobijediti u jednoj od dvije paklene utakmice protiv domaćina Njemačke i već spomenute Francuske, branitelja naslova prvaka svijeta iz 2017. godine.

Stoga su upravo te dvije utakmice, superderbiji SP-a, označene kao one ključne. Nadamo se kako ćemo u Kölnu već nakon Nijemaca imati osiguranu kartu za borbu za medalje, pa ćemo uživati u “Clasicu” što sudar Francuske i Hrvatske i jest.

I u Francuskoj je bilo nelogičnosti

Nije ovo prvi put da IHF ima drugačije poglede na SP. Prije dvije godine u Francuskoj Kauboji su također imali probleme na turniru. Nakon poraza u polufinalu natjecanja Hrvatska je imala samo 20 sati do utakmice za treće mjesto.

“Ma ovo je dno dna. Rukomet gubi smisao na ovaj način. Francuska između polufinala i finala ima tri dana odmora, a mi samo 20 sati. Potpuno besmisleno. Ne znam kome to ide u prilog, rukometu sigurno ne”, kazao je prije dvije godine u RTL-ovoj emisiji `Vrijeme je za rukomet, legendarni bivši hrvatski rukometaš Mirza Džomba.

Dva polufinala u dva dana?!

Podsjetimo, Hrvatska je u Pariz na polufinale protiv Norveške putovala vlakom u srijedu ujutro. Iz Rouena do Montpelliera došli su avionom, no, TGV je bio realnija i jednostavnija opcija jer su i čelnici IHF-a iz skupine u Montpellieru išli na isti način. Ono što je tada bilo sporno je to da je “francusko SP 2017.” bilo prvo na kojem su se dva polufinala igrala u dva dana.

To nije baš bilo u redu jer takva situacija stavlja reprezentacije u neravnopravnu situaciju. Glavni razlog opet je bio novac jer je domaćinu bilo isplativije da se kultni Bercy puni i prazni dva dana, a ne samo jedan.