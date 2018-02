IGRAO ZA GOLUŽINU HRVATSKU, A SADA IZABRAO ŠVICARSKU: ‘Pozivani su igrači koji nikako nisu trebali biti ispred mene’

“Još kao dijete sam sanjao kako ću jednog dana igrati za Hrvatsku iako potječem od roditelja različitih nacionalnosti, oca Slovenca i majke Hrvatice, a pri tome sam još i odrastao u Švicarskoj

Nik Tominec 26-godišnje je desno krilo švicarskog Schaffhausena, a hrvatska javnost upoznala ga je 2013. godine kada mu je priliku u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji dao Slavko Goluža.

No on je bio jedini naš izbornik koji mu je dao priliku te je on odlučio nastupati za Švicarsku:

“Razmišljao sam kako ću jednog dana zaigrati i na OI-ju, EP-u ili SP-u”

“Zahvaljujem izbornicima na prilikama koje sam dobio iako ih nije bilo puno, no odlučio sam da ću od sada nastupati za Švicarsku. Teška odluka, ali nakon svih tih godina čekanja sam izgubio nadu da ću ikada biti igrač na kojeg ozbiljno računa bilo koji izbornik reprezentacije moje Hrvatske”, poručio je Tominec, a prenosi Balkan-Handball.



Odbio je te 2013. pozive Slovenije i Švicarske te se stavio Goluži na raspolaganje, a s Hrvatskom je tada osvojio srebro na Mediteranskim igrama.

“Još kao dijete sam sanjao kako ću jednog dana igrati za Hrvatsku iako potječem od roditelja različitih nacionalnosti, oca Slovenca i majke Hrvatice, a pri tome sam još i odrastao u Švicarskoj. Kao kadet sam igrao za Sloveniju, no nakon što sam potpisao za Schaffhausen i Švicarci su mi nudili reprezentaciju. To sam odbio. Slijedile su utakmice u Ligi prvaka pa me tadašnji izbornik Goluža upitao da li bih htio nastupiti za Hrvatsku. Prihvatio sam poziv bez razmišljanja. U vrijeme njegova mandata bio sam nekoliko puta pozvan u reprezentaciju, što me učinilo neizmjerno sretnim i ponosnim. Osvojili smo srebrnu medalju na Mediteranskim igrama i razmišljao sam kako ću jednog dana zaigrati i na OI-ju, EP-u ili SP-u”, rekao je razočarani igrač Schaffhausena.

“Želim im sreću i osjećat ću se uvijek kao dio te momčadi”

Smatra i kako su neki igrači pozivani u reprezentaciju iako je on to zaslužio više od njih:

“Bivši izbornik Babić me samo jednom pozvao, na pripremni turnir u Umag. Tu sam osjetio kako on na mene ne računa. Novi izbornik Červar me u šestom mjesecu 2017. pozvao u reprezentaciju, kada su neki otkazali zbog ozljeda, ali nisam mogao doći zbog fakulteta. Kad se počeo približavati termin domaćeg EP-a, nadao sam se da ću biti pozvan na pripreme krajem prosinca kao treće krilo iza vrhunskih Čupića i Horvata. No, ništa od toga. Nisam bio ni blizu sastavu za SP u Francuskoj prošle godine. Nije to bilo prvi put da sam kao igrač bio razočaran, pa donekle i povrijeđen kao sportaš. Na mojoj su poziciji pozivani igrači koji nikako nisu trebali biti ispred mene. Tu ne mislim na Čupića i Horvata, oni su vrhunski i definitivno bolji od mene”, dodao je i poručio za kraj:

“Nakon dugog razmišljanja zato sam i odlučio prihvatiti poziv Švicarske. Teška odluka, ali nakon svih tih godina čekanja sam izgubio nadu da ću ikada biti igrač na kojeg ozbiljno računa bilo koji izbornik reprezentacije moje Hrvatske. Želim im sreću i osjećat ću se uvijek kao dio te momčadi.”