IGOR VORI ZA NET.HR STAVIO TOČKU NA I: ‘Svaka čast dečkima, ali neke stvari nisu funkcionirale’

Igor Vori je za Net.hr otkrio kako je on doživio rezultat Hrvatske na SP-u u Francuskoj, te je prokomentirao polufinalnu utakmicu s Norveškom, za treće mjesto sa Slovenijom, kao i onaj sedmerac Zlatka Horvata za finale turnira protiv Francuske.

Da Hrvatska, kojim slučajem, nije onako neobjašnjivo pala protiv Slovenije, ispustivši osam golova razlike i posljednjih petnaest minuta odigravši uistinu sramotno, uvjereni smo kako dio javnosti i Savez ne bi bili nezadovoljni nastupom Kauboja na SP-u.

Ovako, nezadovoljstvo je veliko. Razočaranje još i veće.

‘Posljednje dvije utakmice na turniru ostavljaju gorčinu’

“Da se razumijemo, razočaranje je preteška riječ. Prije svega treba igračima čestitati na velikom htijenju i želji. Nije im bilo lako. Posebno nakon onakvog polufinala. Naravno da posljednje dvije utakmice na turniru ostavljaju svima nama veliku gorčinu. Prije svega kad je o susretu protiv Slovenije riječ u kojoj si vodio osam razlike i onda u posljednjih 15 minuta izgubio. To je pokvarilo cijeli dojam koji su ostavili do ulaska u polufinale. Rekao sam već, sad ih ne treba kritizirati. Nije njima lako. Pogotovo zbog onog što su napravili protiv Slovenaca. Znam o čemu govorim, bio sam i ja u njihovoj koži tisuću puta. Gubio ne znam koliko polufinala, pa drugi dan igrao. Naravno da nije lako. Zato njima svaka čast na 45 fenomenalno odigranih minuta protiv Slovenije. Iznenadili su”, kazao nam je Igor Vori i nastavio:

“Neke stvari nisu funkcionirale, to treba isto kazati. Što se dogodilo protiv Slovenije? Ne znam, znam isto kao i vi. Gledao sam susret na televiziji, nisam bio tamo. Niti oni sami ne znaju što se dogodilo, treneri ne znaju što se dogodilo, nitko ne zna što se dogodilo… Objektivno je da smo stali. E sad, jesmo li bili umorni ili nismo… Osobno ne vjerujem da je umor bio u pitanju. Imaš do kraja petnaest minuta, medalju oko vrata. Mislim da u tom trenutku nitko nije razmišljao o umoru. Možda su mislili da je već sve gotovo, da su se Slovenci predali. I oni se zapravo i jesu predali. Nisu niti oni sami znali što bi. Izrotirali su sve moguće kombinacije i u svima bili loši”, objašnjava Vori i ističe kako se onda dogodilo – pomraćenje!

‘Svi trebamo poštovati odluku Saveza. Od prvog do zadnjeg’

“Kako su kola krenula nizbrdo, više ih nismo mogli zaustaviti. Nismo se mogli vratiti iz tog ponora. Zašto je to tako, ja to ne mogu analizirati jer, kao što sam kazao, nisam bio tamo. Bio sam ispred TV-a i zdušno navijao. Ali što je tu je, idemo dalje”.

Idemo dalje, ali bez izbornika Željka Babića, pomoćnika Petra Metličića, koordinatora za muški rukomet Ivana Balića, te trenera vratara Venija Loserta koje je u utorak smijenio Upravni odbor HRS-a.

“Svi trebamo poštovati odluku Saveza. Od prvog do zadnjeg. Oni su čelni ljudi i donijeli su odluku za koju misle da je najbolja u ovom trenutku, koja je u interesu reprezentacije. Sad se trebamo posložiti u glavi i što bolje spremiti za nadolazeće hrvatsko Europsko prvenstvo 2018. godine”, objasnio nam je Vori.

Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac je, nakon što je hrvatskoj javnosti obznanjena smjena Babića i stručnog stožera, kazao kako HRS nije kao cilj postavio četvrtfinale, kako je to Babić kazao.

‘Pod normalno je da uvijek uđemo u drugi krug’

Prema njemu, to je netko samoinicijativno postavio. Isto tako, Upravni odbor zamjera Babiću i stožeru manjak ambicija i loše vođenje reprezentacije. Iz Saveza su poručili kako smatraju da ova reprezentacija mora osvajati medalje i uvijek ići na zlato.

“Od 2003. godine Hrvatska nikad niti na jedno prvenstvo nije išla samo s ciljem ulaska u drugi krug. Pod normalno je da uvijek uđemo u drugu fazu natjecanja. Euforija koja će se na EP-u stvoriti bit će velika. Ipak ćemo igrati na našem turniru, pred našim navijačima. Moramo pucati na samo zlato, na sam europski vrh. Bit će teško. Ima stvarno mnogo kvalitetnih momčadi. Tu su Norveška, mlada Švedska, moćna Francuska koja i dalje gazi iako smo svi govorili da će njima otići oni najbolji, pa neće biti tako jaki. A oni po starom. Moramo se spremiti i za pritisak koji će se stvoriti oko momčadi. Nadam se kako će novi izbornik doskočiti tim svim stvarima i s Hrvatskom izboriti konačno to finale koje čekamo sedam godina”.

Žao mi je Zlaje

Sad kad ovako, po tko zna koji put vrtimo film, stvarno je velika šteta što Zlaja nije zabio onaj sedmerac. Sve bi bilo drugačije…

“Kad je promašio sedmerac, da vam budem iskren, uopće nisam bio ljutit. Bilo mi je krivo. Prije svega, bilo mi je žao Zlaje. Malo me više razljutio način na koji smo izgubili protiv Slovenije. Ovo protiv Norveške što se dogodilo, to je jednostavno sport, sreća, nesreća… Ovaj ne zabije, pa promašimo penal. Jel’ bio sedmerac, nije bio sedmerac… Ima tisuću teorija i priča. Nismo uspjeli. Bože moj. Čestitali smo protivniku, idemo dalje. Ali ono što se dogodilo sljedeći dan, to je već malo zabrinjavajuće jer smo cijelo vrijeme pričali da imamo širinu. Neki igrači, ako su već bili dio momčadi, morali su više dati. Najvažnije je da se dečki odmore, da se vrate u klubove i da se moji suigrači iz Zagreba vrate sa što više elana jer nas čekaju važne utakmice. A reprezentaciji želim mnogo uspjeha u budućnosti. Siguran sam da će biti sve u redu”, završio je Vori.