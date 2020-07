IGOR VORI BRILJIRAO ODGOVOROM O LINI ČERVARU: ‘Čuli smo se nekoliko puta i svaki put on…’

‘Uz Linu sam učio, ali čovjek uči do kraja života. Čuli smo se nekoliko puta od kad sam postao trener Zagreba i svaki put on ima neku novu ideju’

Rukometaši PPD Zagreba krenuli su s pripremama za novu sezonu. S klupe ih vodi bivši direktor rukometne reprezentacije Hrvatske Igor Vori kojem je ovo trenerski debi, ali Vori je optimist i vjeruje u ispunjenje ciljeva. Sad je Igor na novom zadatku…

IGOR VORI ZA NET.HR: ‘Za mene su moji igrači i moj stručni stožer najbolji na svijetu. Međutim, trebat će vremena, ništa ne ide preko noći’

Lino Červar mu je velika podrška

Lino Červar mu je velika podrška, no Vori ističe kako mu neće biti problem saslušati savjete i ostalih trenera. PPD Zagreb trenutno na pripremama ima 22 igrača i taj broj će se smanjiti do početka sezone.

“Da, to su mi prve pripreme sa PPD Zagrebom, ali kao treneru. Uživam u radu, bili smo zajedno dva tjedna krajem lipnja i u istom smo raspoloženju i sad nastavili. Uz Linu sam učio, ali čovjek uči do kraja života. Čuli smo se nekoliko puta od kad sam postao trener Zagreba i svaki put on ima neku novu ideju. S njim je užitak razgovarati o rukometu. Mladi i stranci u mojoj momčadi moraju napraviti iskorak, moraju pokazati da su pojačanje”, kazao je za kameru RTL-a Igor Vori.

Što je još rekao, pogledajte u prilogu.