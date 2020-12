I DOK U DANSKOJ TRAJE RUKOMETNA BAJKA, U HRVATSKOJ SE DOGODILO NEŠTO SRAMOTNO: ‘Stvar je principa, a ne novca. Krvnički smo radili za to’

Reprezentativka Josipa Mamić (24) o situaciji u Bjelovaru

Bjelovar, trenutno trećeplasirana ekipa prve hrvatske ženske rukometne lige iza drugoplasirane Podravke i prvoplasirane ekipe zagrebačke Lokomotive, od prošlog utorka je bila u štrajku, a početkom ovog tjedna je postignut dogovor te su se djevojke vratile u Dvoranu europskih prvaka.

Potvrdu postignutog dogovora dobio je mojportal.hr i od gradonačelnika Hrebaka koji istaknuo da financijska pomoć klubu neće doći iz gradskog proračuna već jer je novac osiguran zahvaljujući dobrim ljudima iz svijeta gospodarstva koji su, prema njegovim riječima, prepoznali trud i korektan odnos Gradske uprave prema njima, te su sada to odlučili vratili na najbolji mogući način, upravo kroz sport. Ovo je zasigurno dobra vijest, ali tužno je, žalosno i sramotno da se ovakve stvari uopće i događaju u 21. stoljeću, da netko ne dobije plaću za ono što je napravio, što radi. No eto, surova hrvatska stvarnost. Ženski rukomet u Hrvatskoj baš vegetira…

Inače, prema prijašnjim riječima kapetanice Mirne Gašparović, djevojke su odlučile prestati trenirati zbog neisplaćenih plaća. U reprezentaciji Hrvatske igra Josipa Mamić, koja se na Euru za žene u Danskoj pokazala kao dobitak za ekipu. Nastup na prvenstvu joj je, naime, debi. S njom smo razgovarali uoči današnje polufinalne utakmice s Francuskom na turniru koja se igra od 18.00 u Herningu. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Mi sve svoje obveze uredno ispunjavamo i bilježimo odlične rezultate’

“Razumijemo da su teška vremena i da se zbog korone svi nalaze u problemima. S druge strane, mi sve svoje obveze uredno ispunjavamo i bilježimo odlične rezultate, a posljednju plaću dobile smo za rujan. Nije nam cilj eventualnim neigranjem dovoditi klub u još veće probleme, stoga idemo dan po dan u nadi da ćemo zajedno pronaći najbolje rješenje”, kazala je kapetanica Bjelovara Mirna Gašparović za mojportal.hr.

Naravno, nismo mogli a da se u razgovoru s Josipom Mamić ne dotaknemo ove aktualne situacije u Bjelovaru…

“To nije bio prvi naš štrajk, samo ga nismo bili iznijeli u javnost. Ovo je već drugi takav štrajk. Prošle godine smo isto imale takav. I onda sad tu redovno dobivam pitanja po društvenim mrežama od nekih da ‘jesmo li mi normalne’, ‘jesmo li mi svjesne situacije da je korona’. Mi ne štrajkamo radi plaća, nego principa, odnosa Uprave prema nama igračicama. Ako nam je nešto obećano i ako smo mi krvnički radili za to, njihov postavljeni cilj i plan smo ispunili, onda očekujemo da budemo plaćene za to. Onda čujem tamo neke komentare iz ne znam koje stranke u Bjelovaru, oni su razočarani što mi ne treniramo. Ja bih njih isto pitala da li bi vi dolazili na posao svaki dan do Božića, da nećete dobiti plaću? Ista stvar… Nije, nije normalno da kasni, pogotovo jer smo treća ekipa u Hrvatskoj i nama se rezultatski ništa ne može zamjeriti. Sve što su tražili mi smo ispunili, očekujemo da nas se barem malo poštuje i to je to. Stvar je principa, a ne novca”, kazala nam je odmilja zvana Jopa i dodaje:

‘Redovno mi se djevojke javljaju’

“Redovno mi se djevojke javljaju. Imamo wapp grupicu na sedam-osam cura koje smo si dobre, s njima sam redovno u kontaktu. One znaju što se tu događa, ja znam što se tamo događa. Jedva čekam da dođem doma i proslavim to s njima. Nismo još svjesne što smo napravile, nema publike na tribinama. Tek kad dođem doma, kad stanem pred njih sve, bit ću svjesna što smo napravile. Ovdje nema dojma, navijača, svejedno kojih, nemamo dojam da je to prvenstvo. Mislim, proslavimo mi to i sve, ali nije to nekako skroz ono to, iako je lijepo naravno. Ova korona je sve poremetila”.