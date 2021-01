HRVATSKI RUKOMETAŠI ZNAJU ŠTO IM SE SAD ČINITI: ‘U sportu smo puno puta vidjeli da se prolazilo iz nemogućih situacija’

Hrvatski rukometaši dali su izjave nakon utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je susret 2. kola skupine II drugog kruga Svjetskog prvenstva u Egiptu od Argentine sa 19:23 i time praktički izgubila izglede za prolazak u četvrtfinale.

Hrvatska je tako ostala na pet bodova, jednim manje od vodeće Danske, koja ima i utakmicu manje, te druge Argentine. Četvrti Katar, koji je u prvom susretu dana u ovoj skupini svladao Bahrein sa 28:23, ima četiri boda. Na dnu su Japan s jednim i Bahrein bez bodova. U posljednjem susretu 2. kola ove skupine favorizirana Danska igra protiv Japana.

Hrvatski rukometaši dali su izjave nakon utakmice. Evo njihovih reakcija:

‘Ništa nije gotovo’

“Loše otvaranje utakmice, ali ništa netipično za nas. Do poluvremena smo iskontrolirani, ali u drugom poluvremenu je falilo kreativnosti u napadu i više mirnoće u zicerima. Utakmicu smo izgubili u napadu jer je funkcionirala i 6-0 i 5-1 obrana. Kada zabiješ 20-ak golova mislim da je ipak to na kraju odlučilo pobjednika. Nije još ništa gotovo, imamo dovoljno snage, karaktera i srca da se izvučemo iz ove teške situacije i pobjedimo Dansku. Bit ćemo pametniji nakon današnje utakmice”, rekao je nakon utakmice Ivan Čupić.

“Ne sjećam se kad smo zabili samo 18 golova. U napadu ama baš ništa nije funkcioniralo. Treba čestitati Argentini i nadati se dalje da će Katar pobijediti jer mi igramo tu odlučujuću utakmicu kasno navečer. Bili smo nemoćni u napadu, neću sad ulaziti u razloge. Htjeli smo, borili smo se, bacali se na glavu, ali Argentinci su zaslužili pobijediti. Treba biti pozitivan, u sportu smo vidjeli puno puta da se prolazilo iz nemogućih situacija, a ja vjerujem dok god postoji šansa“, rekao je Manuel Štrlek.

“Obrana je dobro funkcionirala, a napad je bio danas taj koji je štekao. Pešić je također bio jako dobar na golu. Moramo napad popraviti za sljedeću utakmicu i to je to. Čeka nas Danska, moramo po pobjedu, moramo skupiti glave i odraditi to kako treba“, rekao je nakon utakmice Marin Šipić.

“Pokazali smo kvalitetu, mi smo ipak kvalitetnija ekipa i na papiru, ali ovaj turnir uvijek odlučuje jedna utakmica i nema tu ispravke”, rekao je Marko Mamić.

