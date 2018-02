HRVATSKI PRVAK OSTAJE BEZ IGRAČA KOJI JE ‘ODUVIJEK’ U NJEMU: Pomalo šokantno zvuči da nema sredstava za produljenje njegova ugovora

Klupsku karijeru započeo je 2002. godine i otad je u dresu hrvatskog prvaka

Cijelu svoju igračku karijeru Zlatko Horvat branio je samo dvije boje na dresovima – one hrvatske rukometne reprezentacije i one svog kluba koji trenutačno nosi ime PPD Zagreb. Gotovo da zvuči nemoguće, ali to bi se moglo uskoro promijeniti.

Za još uvijek 33-godišnjeg igrača koji u redovima vječnog prvaka Hrvatske igra na poziciji desnog krila čini se da, navodi tako tportal.hr, nema novca za produljenje ugovora. Horvat za zagrebaše igre od 2002. godine, ubroji li se tome i razdoblje provedeno u mlađim dobnim kategorijama dolazimo i do osjetno veće brojke kad je njegov staž ondje u pitanju, pa pomalo šokantno zvuči vijest da bi uskoro mogao otići. Navod je izvora da Horvatu ugovor prestaje važiti u lipnju ove godine i da mu klub novi još nije ponudio.

Dodaje se da situacija u PPD Zagrebu po tom pitanju nije bajna i da će igračima koji su spremni ostati biti ponuđeni novi ugovori, ne tako bogati. Kako bilo Horvata, koji je potvrdio razgovore o novom ugovoru, bi situacija iz Zagreba mogla odvesti. Kako to god nevjerojatno zvučalo…