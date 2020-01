HRVATSKI JUNAK IZ SJENE: Jučer viđeno od Šege i Ašanina njegov je potpis; No, za njega nije bilo mjesta u autobusu za Austriju

‘Ašo je obranio jednu loptu što nije puno, ali u bitnom trenutku, u kojem smo mi s -1 preokrenuli u svoju korist’

Hrvatski vratari sinoć u Wiener Stadthalleu protiv Njemačke i nisu, ako gledamo statistiku, nešto posebno briljirali, ali su branili u ključnim trenucima, onda kad je bilo potrebno! Naime, Stepančić je u 47. minuti doveo našu reprezentaciju u minimalan zaostatak (20:21), a nakon prve obrane vratara PPD Zagreba Ašanina na utakmici, u kontri je sjajni David Mandić izjednačio na 22:22…

Ašo i Šegi onda kad je bilo najpotrebnije

Marin Šego skupio je tek 4 obrane, ali dugo će mu se pamtiti ona s kraja, fenomenalna 13 sekundi prije kraja, koja je bacila u očaj Nijemce, a Hrvate u erupciju radosti i sreće. Evidentno je da se naši vratari dižu iz utakmice u utakmicu, a sraz protiv Njemačke vrijedan polufinala natjecanja mogao bi biti prelomni trenutak za njih na prvenstvu. Ovo ih je sad napunilo samopouzdanjem…

Kelentrić odradio pripreme za Euro

Jedan od najzaslužnijih za to je i trener vratara u reprezentaciji i PPD Zagrebu, bivši reprezentativac Mario Kelentrić (46.). Proslavljeni bivši rukometni vratar istaknuto je ime Červarovog stručnog stožera, kao i rukometno ime u cjelini, ali jedan od najvažnijih ljudi u reprezentativnom stožeru nije na Euru.

Odluka je, naime, to HRS-a koja je i njega, a i mnoge začudila, a koja mu je obznanjena dan prije polaska. Ostao je trenirati u PPD Zagrebu. Hrvatska je na turniru vjerojatno jedina reprezentacija koja je došla bez trenera vratara. Nije nam poznato da li je još netko doputovao bez trenera golmana…

Čak je i jedna Bosna i Hercegovina, kojoj je HRS financijski pomogao da dođe na Croatia Cup u Poreč tijekom priprema za prvenstvo, reprezentacija čiji Savez muku muči s financijama, na Euro doputovala sa čitavim stručnim stožerom, pa i trenerom golmana kao bitnim dijelom stožera. Kelentrić je pripremio i Šegu i Ašanina za turnir, a oni su protiv Njemačke pustili Keline plodove rada… Sad im podršku Mario, umjesto s klupe, daje putem Facebook-a i poruka, znači na daljinu…

‘Šego i Ašanin spremni su za najveće zadatke na Euru’

“Na kraju je ispalo da su i Šego i Ašanin spremni za najveće zadatke na Euru, da se tako izrazim. Utakmica nije baš bila bajna što se tiče vratara, ali tako se nekako odvijala. Ono što smo pričali i prošli put, današnji rukomet je takav da ima dosta zicera i lakih, brzih golova. Na kraju je ispalo super. Ašo je obranio jednu loptu što nije puno, ali u bitnom trenutku, u kojem smo mi s -1 preokrenuli u svoju korist.

I normalno, ova zadnja obrana Šege je nešto što se ne događa često. U svakom slučaju, ne mogu kazati da su bili vrhunski, ali te 2 obrane sigurno su pogurale reprezentaciju koja je sinoć odigrala jako dobro drugo poluvrijeme u obrani, pogotovo Dule, tako da nije bilo potrebno 20 obrana, nego 5 – 6 da pobjedimo. A to je na kraju i najbitnije”, rekao nam je Mario Kelentrić koga smo upitali je li se, kojim slučajem čuo s igračima nakon utakmice?

“Jesam, čuo sam se sa Šegom i Ašaninom preko poruka. Čestitao sam im. Sretni su i to je najbitnije da sad imaju mir sljedećih 4, 5 dana. Iz razloga, što ove dvije utakmice u skupini 1 ne odlučuju više o ničemu. Da se što bolje spreme za tu jednu, polufinalnu, najvažniju za finale”.

Kako komunicirate s igračima, konkretno s golmanima na Euru?

‘Većinom komuniciram s golmanima. Ali, to je jako malo’

“Većinom komuniciram s golmanima. Ali, to je jako malo. Oni imaju puno obveza, a uglavnom se čujemo nakon utakmice putem poruka. S Ašom se malo čujem i kroz razgovor. On je mlađi, njemu treba puno više razgovora kojeg bi, da sam tamo, sigurno imali više i sastanaka, i razgovora, kao i video analiza. No, tako je, kako je. Za sad je sve to dobro. Najbitnije da se pobijedilo i da smo opet nakon dugo vremena u polufinalu”, rekao nam je Kele i nastavio:

“Utječem, pomažem im onoliko koliko mogu na daljinu. No, to ipak nema onu kvalitetu koju bi posao imao da sam tamo, ali što je, tu je. Pokušavamo ovako komunicirati. Šego i Ašanin se drže zajedno, razgovaraju, analiziraju… Za sad je to dobro, iako može uvijek bolje. Ja se nadam da će u polufinalu biti još bolji, jer su nam potrebne obrane golmana”, ističe Kelentrić.

‘Moramo daleko. Ne pobjeđuju se ovakve utakmice da bi u sljedećoj izgubio’

Nakon junačke pobjede protiv Njemačke, gledamo i prema samom finalu, a sanjamo najviše postolje. Nikad do sad, naime, nismo osvojili Euro. To je jedina medalja koja nam nedostaje u bogatoj riznici rukometnih uspjeha…

Watch the Game Highlights from Croatia vs. Germany, 01/18/2020 pic.twitter.com/Xz6A6m4w9E — EHF EURO (@EHFEURO) January 18, 2020

“Moramo daleko. Ne pobjeđuju se ovakve utakmice da bi u sljedećoj izgubio, te da sve na kraju ostane samo na ovoj utakmici. Vjerojatno ima razloga zašto je to tako. Bolje da smo pobijedili na kraju na ovakav način, dramatični, nego da smo ih dobili 5, 6 razlike. Možda bi nas to uljuljalo. Ovako, sve što nam se izdogađalo u utakmici bila je opomena, prvi pravi dvoboj na turniru protiv ozbiljnijeg suparnika.

‘Vidjeli smo gdje smo, što smo’

Vidjeli smo gdje smo, što smo. Super da smo pobijedili, da sad u miru možemo izanalizirati pogreške. Po svemu sudeći, trebali bi Slovenija, Norveška i Portugal, kako se bude već odvilo u toj drugoj grupi 2. Uglavnom, iz te grupe će sigurno doći puno umorniji, iscrpljeniji nego mi. Mi smo do sad, realno, na turniru odigrali tek jednu tešku utakmicu, iscrpljujuću da se izrazim.

Utakmica protiv Španjolske vjerojatno neće odlučivati o ničemu. Osim o tome da budemo prvi u grupi, što isto može biti bitno da, kojim slučajem izbjegnemo Norvežane, ako pobjede do kraja i budu prvi u skupini. Sve nam se poklopilo, sve je onako kako treba biti. Pobjeda protiv Njemačke sigurno je dodatna injekcija samopouzdanju i svemu, čitavoj momčadi”, zaključio je Mario Kelentrić.

