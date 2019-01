HRVATSKI AS O FRANCUZIMA: ‘Nikola Karabatić će ipak igrati? To je njihov problem, a ne naš’

View this post on Instagram

Hrvatska je prva u skupini B! 🔥 Naši reprezentativci su slavili nad 🇪🇸 23:19. 🥳🎊 Svaka čast dečki, idemo do kraja! 💪🏻👊🏻❤️🇭🇷 #croatia #hrvatska #lovecroatia #croatiafulloflife #iznadsvihhrvatska #crohandball #handball #handball19