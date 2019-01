HRVATSKE RUKOMETNE LEGENDE IZNENAĐENE LININIM POTEZOM: ‘Nismo to očekivali…’

‘Iskreno, i meni je bilo iznenađenje što je otpisao Sliškovića ako je zdrav’

Do prvog susreta Hrvatske na 26. Svjetskom prvenstvu u Munchenu protiv uvijek neugodnog Islanda, ostalo je manje od sat vremena. U Hrvatskoj je sve u znaku rukometa, a u Munchenu će sve biti u znaku kockica. Uvijek je tako kad u tom gradu igra Hrvatska. Dobra je to vijest za izbornika Linu Červara i njegove izabranike, koji traže na otvaranju turnira pobjedu, bitnu za nastavak natjecanja.

Obznanio 16 imena za prvi krug

Jučer je Červar obznanio 16 imena za prvi krug natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj, koji će naši rukometaši odigrati u skupini B zajedno još sa Islandom, Makedonijom, Španjolskom, Japanom i Bahreinom.

UŽIVO: HRVATSKA – ISLAND: Kauboji u Munchenu protiv kvalitetnih Skandinavaca kreću u pohod na svjetski vrh

Nakon zadnjeg treninga uoči utakmice s Islandom, izbornik Červar odlučio je da dva lijeva vanjska, Ivan Slišković, te Halil Jaganjac neće biti dio reprezentacije s kojom će Hrvatska krenuti u prve utakmice na 26. Svjetskom prvenstvu. Time je Lino iznenadio. S tim se slaže i proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Nikša Kaleb.

‘I meni je bilo iznenađenje što je otpisao Sliškovića ako je zdrav’

“Iskreno, i meni je bilo iznenađenje što je otpisao Sliškovića ako je zdrav. Govorim kao gledatelj jer nemam informacije je li ozlijeđen ili postoji taktički dio da ga se sačuva za drugi krug, pa da ga protivnici manje skeniraju i da bude osvježenje jer nam se događalo da kasnije u turniru padamo sa snagom. Za Jaganjca mi je razumljivo zbog godina i iskustva, bit će prilike za njega, a važno mu je samo da bude u krugu reprezentacije”, kazao je Nikša Kaleb za RTL i dodao:

Matošević: ‘I meni je to bilo iznenađenje za Sliškovića’

“U tom slučaju imamo visokog i niskog igrača, pitanje je protiv kakvih ćemo obrana igrati. Sa zdravim Duletom i izmjenom mjesta on može dolaziti u priliku za šut, koristiti svoju visinu i sportsko-intelektualne sposobnosti”, istaknuo je Nikša Kaleb.

I slavni Valter Matošević je u emisiji RTL-a

“I meni je to bilo iznenađenje za Sliškovića. No, to je vizija Line Červara i treba mu vjerovati”, istaknuo je sukomentator RTL televizije na ovom prvenstvu.