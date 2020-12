HRVATSKE RUKOMETAŠICE PROTIV SRBIJE MOGU NASTAVITI SENZACIONALAN POHOD: ‘Sami sebi smo najveća opasnost’

Dvoboj Hrvatske i Srbije igra se u utorak od 18.15 sati u Koldingu

Ponovno ulazimo u utakmicu potpuno neopterećeni, ali naravno, sa željom da pobijedimo, kazao je izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić uoči dvoboja sa Srbijom na EURU u utorak u Koldingu.

Hrvatske rukometašice su pobjedama nad Mađarskom i Nizozemskom osigurale plasman u drugi krug, a pobjeda protiv Srbije Hrvatskoj otvara vrata drugog kruga s maksimalnim učinkom od četiri boda, o čemu se samo moglo sanjati uoči Europskog prvenstva s obzirom na sve poteškoće koje je reprezentacija imala.

Srbija je nakon borbe s koronavirusom po dolasku u Dansku, tri dana sjedenja u hotelu i iščekivanja nalaza testiranja, u prva dva kola najprije šokirala svjetske prvakinje Nizozemke s 29:25, dan kasnije doživjela poraz od Mađarske od 38:26. Uz sve to, ostala je bez svog zaštitnog znaka, jedne od najboljih rukometašica svijeta posljednjih desetak godina Andree Lekić koja se teško ozlijedila u prvom susretu.

‘Sami sebi smo najveća opasnost’

“Mi znamo njihove kvalitete, oni znaju naše kvalitete, ali jednostavno, kao i obično rekli smo idemo korak po korak. Pripremat ćemo se za njih u detalje, razraditi sitnice koje su nam strašno bitne, koje čine razliku između jednog i drugog. I ponovno, ulazimo u utakmicu potpuno neopterećeni, ali naravno sa željom da pobijedimo. U mojoj rukometnoj filozofiji, igra obrane je ta koja bi trebala imati neku prednost zato što, ne samo da ti omogućuje lakše golove iz kontra napada, nego ti i omogućuje da slobodnije igraš u napadu. Znači da nemaš te pressinge, da ti se ruka ne skrati, a kad igrač igra slobodno u napadu onda igra najbolje. Prema tome, tu moramo raditi isto ono što smo radili ove dvije utakmice, evo vidite da smo primili zaista mali broj golova, primili smo 47 golova“, kazao je Šoštarić.

“Pa mislim da smo mi sami sebi najveća opasnost, i najveći plus, tako da mislim da Srbija ima isto kvalitetnu ekipu i na golu su dobri. Imaju dobru vanjsku liniju, ali mislim da moramo dati sve od sebe kao i ove dvije tekme i da ne bi trebalo bit problema. Naša najveća snaga je to naše zajedništvo, kao i ove dvije utakmice, da dajemo svaka od sebe svoj maksimum, jedna za drugu i to je najbolji recept“, kazala je reprezentativka Hrvatske Ana Debelić.

Srpski izbornik Ljubomir Obradović kazao je kao je sve otvoreno, Srbija može dalje s četiri boda, tri ili dva, a može biti i eliminirana.

“Pričali su svi da je Hrvatska autsajder, a ja sam govorio da nije. To je odlično ukomponirana ekipa, bit će to jako teška utakmica. Šoštarić je dugo sa njima, to je sve jedan klub, pojačan sa Katarinom Ježić i Ćamilom Mičijević, borbene su jako”, rekao je Obradović.

