Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja natjecanje na 27. Svjetskom prvenstvu u Egiptu, susretima drugog kruga. Novu skupinu uz Hrvatsku, Katar i Japan, čine još Danska, Argentina i Bahrein. Upravo ta reprezentacija prvi je hrvatski suparnik u Cairo Stadium dvorani, najvećem objektu ovog svjetskog prvenstva koje može primiti čak 16 900 gledatelja. Na žalost svih, tribine će biti prazne.

U sastav Hrvatske prvi put na ovom SP-u ulazi Igor Karačić. dok će iz sastava izlazi Janko Kević. Reprezentaciji će se u večernjim satima priključiti Matej Hrstić koji je na širem popisu igrača za Svjetsko prvenstvo.

Bahreinu je ovo četvrti nastup na svjetskim prvenstvima. Prvi put među svjetskom elitom pojavili su se u Švedskoj 2011. godine kad su osvojili 23. mjesto. Svjetsku smotru u Kataru 2015. godine su propustili premda su izborili nastup zbog loših odnosa s tom zemljom. Dvije godine kasnije ponovno su bili 23., a najbolji plasman za sada im je onaj iz Njemačke i Danske 2019. godine kad su osvojili 20. mjesto. Tu su i ostvarili prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i to protiv Japana.

Červar predviđa tešku utakmicu

“Čekat će nas jedna isto zahtjevna utakmica. Oni su vrlo nezgodna reprezentacija, to su pokazali kad su u Katru eliminirali Katar za Olimpijske igre, a vidjeli ste jučer kakva je borba bila s Katrom. To je jedna ekipa koja je individualno jako dobra. Vanjska trojka je iznimno dobra 1 na 1, i tu možemo imati velikih problema ako ne budemo imali jednu gustu, čvrstu zonu. Znaju držati loptu, nisu rasipnici, vrlo su lukavi tako da, nipošto ih ne smijemo podcijeniti. Bit će teška utakmica. Moramo se spremiti za to. To je sada nakon puta, nakon svega, sad se moramo reorganizirati, nekako se spremiti za to, resetirati se na određeni način. Imaju tri beka, vrlo interesantna, različitog tipa ali iste igre, i u leđa nam guraju stalno, tranziciju prema naprijed imaju jako dobru. Golman zna jako dobro, obranu igraju dvije, isto kao mi 6-0, ali igraju 5-1. Doduše nju manje, inače im je osnovna zona 6-0. Ako mislimo da će sutra biti lako, to bi bio autogol kao protiv Japana”, rekao je uoči utakmice izbornik Hrvatske Lino Červar.

“Vidjeli smo na prvenstvu da su utakmice u egalu, ne smijemo se zavaravati, pogotovo što je Bahrein izbacio Katar s Olimpijade, sigurno da igraju kvalitetan rukomet. Sjećam se utakmice što smo igrali u Danskoj na kvalifikacijama za Rio, ušli smo malo nervozno u utakmicu pa smo imali malo problema tako da su dobra ekipa, ali sam siguran da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo biti skoncentrirani i da nećemo dozvoliti neko iznenađenje. Drago mi je da nisu samo u prvom planu Europljani, znači da ima i s ostalih kontinenata reprezentacija koje su se pokazale u jako dobrom svjetlu i mislim da je to jako dobro za rukomet”, dodao je hrvatski reprezentativac Manuel Štrlek.

Iskusna momčad koja je dugo na okupu

Dobre poznavatelje rukometa, vjerujemo, ne treba posebno podsjećati da su na tom Prvenstvu bili s Hrvatskom u skupini i izgubili 32:20. Inače, naša reprezentacija igrala je protiv Bahreina još samo jedanput osim toga susreta. Bilo je to na olimpijskim kvalifikacijama za Rio de Janeiro 2016. godine u danskom Herningu. Hrvatska je slavila 33:22.

S azijskih prvenstava imaju pet medalja. Četiri srebra (2010.,2014.,2016.,2018.) i jednu broncu 1995. godine. Ipak najveći uspjeh im je vjerojatno prolazak na Olimpijske igre u Tokio ove godine. Naime, na kvalifikacijama koje su održane u Dohi sredinom listopada prošle godine u polufinalu su pobijedili domaćina Katar 28:26, a u finalu Koreju 34:29 i tako po prvi put osigurali nastup na tom natjecanju. I slavili su ga, kao da su postali svjetski prvaci.

Riječ je o dosta iskusnoj ekipi koja je dugo na okupu. Čak sedam igrača ima više od 150 nastupa za reprezentaciju. Rekorder je 33-godišnji srednji vanjski Husain Al-Sayyad koji ima vjerovali ili ne 450 nastupa i 950 postignutih pogodaka za reprezentaciju. Vratar Mohamad Abdulhasan ima 250 utakmica u nogama, desni vanjski Mohamed Ahmed 180 itd,itd… Taktički i tehnički jako su napredovali, što i nije čudo jer ih već nekoliko godina vode europski stručnjaci. Trenutačno im je na klupi Islanđanin Johan Halidor Sigfusson, koji je uskočio u tu ulogu prošli mjesec nakon odlaska Nijemca Michaela Rotha. Razlog je bio COVID-19 jer je želio biti uz obitelj u Njemačkoj. Odmah nakon Svjetskog prvenstva Halidor Sigfusson vraća se doma i preuzima svoj bivši klub Sefoss. U Tokiju bi Bahrein trebao voditi Aron Kristijansson koji je s tom ekipom i izborio nastup na Olimpijskim igrama. On je inače paralelno bio i trener islandskog Haukara, a kako je zbog pandemije korona virusa praktički bilo nemoguće stalno putovati i duže se zadržati na dva mjesta, reprezentaciju je prepustio svom mlađem sunarodnjaku. Inače, sadašnji izbornik nije potpuni stranac u Bahreinu jer je već ranije vodio kadetsku i juniorsku reprezentaciju te zemlje te tijesno surađivao s Aronom Kristjanssonom.

Inače, Bahrein je u Egiptu najprije poražen od Danske 34:20, zatim Argentine 24:21, a u posljednjem kolu dobili su Kongo i zahvaljujući tome prošli dalje. Postigli su 75 pogodaka iz 128 udaraca, što je 59 posto. Vratari su im na 26 obrana, što je nešto više od 23 posto. Prvi strijelac je Husain Al – Sayyad s 12 pogodaka u tri nastupa. S visinom imaju problema. Ni jedan igrač nije viši od 190 centimetara. Ali su zato jako brzi na nogama. Ponekad malo previše zaigrani, jer žude za atrakcijom po cijenu.

Realno, oni ne bi trebali predstavljati nikakvu opasnost za Hrvatsku. Dapače, bit će to prilika da Lino Červar odmori dio udarnih snaga, prije svih Domagoja Duvnjaka.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.