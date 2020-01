HRVATSKA SPASILA BIH RUKOMET: Ključni čovjek tamošnjeg rukometa za Net.hr: ‘Veliki domoljubi samo čuvaju svoje fotelje’

Nakon što je naš Savez financijski pomogao rukometašima iz BiH razgovarali smo s potpredsjednikom Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Asimom Šahmanom

Hrvatski rukometni savez pokazao je kako to rade pravi sportaši. Naime, kako je reprezentacija Bosne i Hercegovine u financijskim problemima naš Savez omogućio im je dolazak na Croatia Cup, pripremni turnir u Poreču, uoči puta u Norvešku gdje će nastupiti na svom prvom, povijesnom Euru.

HRS rukometnom savezu BiH platio put i smještaj

Znači, HRS je rukometnom savezu BiH platio put i smještaj. Malo tko je očekivao kako će čelnici BiH rukometnog saveza sjediti skrštenih ruku i čekati da mu vodeći ljudi BiH olimpijskog odbora (ne)uplate sredstva potrebna za pripreme. Pa su, između ostalog, pomoć tražili i putem Facebooka. Stvarno za ne povjerovati…

Iako je nekoliko dana do okupljanja rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, znači prije nekih dvadesetak dana, bilo puno neriješenih stvari po pitanju financiranja priprema i sudjelovanja na Euru zbog čega je izbornik BiH Bilala Šumana bio zabrinut, prije dva dana novac je od tamošnjeg olimpijskog odbora sjeo na račun. No, još uvijek se čeka da bude “operativan”…

‘Ovo je za svaku pohvalu i divljenje’

I dok u BiH čekaju kako bi svojim rukometašima osigurali normalne uvjete za pripreme, odnosno nastup na Euru, HRS nije čekao nego je bosanshohercegovačkim rukometašima i vodstvu reprezentacije platio što treba, samo kako bi participirali na HEP Croatia Cupu, koji ste mogli pratiti na RTL televiziji, odnosno kako bi se naši susjedi što bolje spremili za svoj povijesni nastup na Euru koji ćete također moći gledati i pratiti na RTL televiziji i RTLplayju, odnosno na Net.hr-u.

“Prvo, želim se zahvaliti Hrvatskom rukometnom savezu što smo imali priliku doći i sudjelovati na Croatia Cupu, kao i čitavoj reprezentaciji Hrvatske. Još jednom jedno veliko, najveće hvala Hrvatskoj, puno ste nam pomogli. Nakon izvlačenja grupa u Beču mi smo s HRS-om imali sastanak, točnije razgovarali smo s Igorom Vorijem”, rekao nam je potpredsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Asim Šahman.

“Mi smo imali pozivnicu za nastup na Croatia Cupu, ali nismo imali sredstva. Imali smo problem s dva dodatna noćenja, jednim više u Poreču i jednim više u Zagrebu. HRS nam je izašao u susret i riješio naš financijski problem. Neki dan sam rekao baš svojim igračima da nisam sretan zbog toga, jer bi više volio da smo mi samostalni, nego da nam netko drugi pomaže, što je gesta za svaku pohvalu i divljenje. Neki su me igrači, pritom, možda malo prvotno krivo shvatili kad sam govorio da nisam sretan. Želimo da sami sebi možemo platiti sve troškove, želimo da bez problema možemo otići na Euro”, kaže Šahman, rukometni trenera koji je tvorac ideje o organiziranju jednog od najvećih rukometnih turnira na ovim prostorima “Rukomet je moja budućnost”, ako ne i najvećeg, barem što se tiče kadetskog i juniorskog uzrasta. Zadnjih 7 izdanja turnir se održava u Bugojnu, a Hrvatska je na njemu nastupala šest puta…

‘Nismo u dobroj situaciji’

“No, nažalost reprezentacija Bosne i Hercegovine nije u dobroj situaciji. Tako je, kako je. Očekujemo sredstva za Euro. Imamo ih već na računu, ali trenutno još ne možemo do novaca”.

Nije sasvim jasno zašto država nije stala iza nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine? Ipak se radi o povijesnom uspjehu za tamošnji rukomet…

“Stvar je vrlo jednostavna. Mi živimo u jednom sasvim drugom sistemu u kojem puno faktora odlučuje o tome da li ćete vi normalno participirati na nekom natjecanju. Kad se donese neka odluka na najvišim institucijama, kao npr. u parlamentu Federacije BiH gdje je bila donijeta odluka da se reprezentativci nagrade sa 100.000 konvertabilnih maraka, što nije adekvatna nagrada, nakon 6 mjeseci još nije realizirana. Uvijek netko treba nešto potpisati, netko pak odluku vrati da se još jednom provjeri je li to zakonski ili nije, a najviša institucija Federacije Bosne i Hercegovine donese tu odluku. Da, mi u BiH živimo u jednoj takvoj situaciji i sistemu u kojem uvijek imaš političara koji govore ‘što će to njima’, ‘oni igraju iz ljubavi’…”, kaže Šahman.

‘Nemamo uređen sustav za sport’

Mi nemamo uređen sustav za sport, nama najveći problem predstavlja situacija kad se neka naša sportska selekcija plasira na neko natjecanje. Da li su to boksači sad za Olimpijskim igrama, da li su to košarkaši… Postoje mogućnosti da se to riješi, da se ne brinemo kako ćemo otići na turnir, prvenstvo… No, mi još nismo pronašli način kako da osiguramo potrebna sredstva za sport općenito. Samo jedan primjer, ajmo uzeti u fokus visokotarifnu robu, neka se oduzme samo 10 feninga od prodaje cigareta i usmjeri u bosanskohercegovački sport. I eto ti sredstava. No, to nikoga ovdje ne zanima. Imamo neka sredstva na olimpijskom odboru i nadamo se kako će u sljedeća dva dana novac biti operativan, dostupan… Ono što je pozitivno u ovoj čitavoj priči je to što mi troškove na Euru plaćamo po povratku s turnira. Znači, imamo vrijeme da novac sjedne pa neće biti problema s plaćanjem troškova. Nadam se kako će uskoro biti i operativna sredstva za nagrade”, objašnjava nam u jednom dahu Asim Šahman i govori kako sve samo zanima kako izgurati mandat do kraja, bez puno talasanja…

“Naravno da je ovo jedna vrsta izdaje sporta u BiH od strane svih tih koji se busaju da su velike patriote, veliki domoljubi, a kad trebaju odvojiti za BiH sport, napraviti nešto popularno i pozitivno za sve, e onda se želi eskivirati. ‘Ajmo nekako samo da se mene zaobiđe’, kako to obično kod nas biva. Da ne bi netko, kojim slučajem podmetnuo leđa u svojim foteljama, koje tako čuvaju. Ma, ne dao Bog da se nešto mora potpisati, preuzeti rizik na sebe, da sutra za nešto ne odgovara. Mi smo u stvarno teškoj situaciji. Ovo je već izlizana priča. Toliko, da se nekad probudim i pitam imamo li novi ili stari broj? Da, to je baš tako, vlada konfuzija. Mi se nalazimo u baš takvoj situaciji. Novi upravni odbor našeg rukometa nije napravio niti jedan dug, niti jednu jedinu marku duga, iako je sve kod nas avansno zbog ovih prije nas što su napravili da nam nitko više ne vjeruje da ćemo platiti smještaj u hotelu, kad otiđemo iz njega. Zbog toga mi avansno moramo platiti u hotelu kako bi u njemu bili tih 7 ili 10 dana priprema. Tako nam je svugdje, tako je s prijevozom. Znači, sve unaprijed moramo platiti”, govori nam Asim Šahman i odgovorno tvrdi da u posljednjih 6 mjeseci nitko, niti jedna osoba u BiH nije dala na račun niti jednu jedinu marku…

‘U teškoj smo situaciji’

“Privatno, ovako, onako, da li za pripreme ili nešto drugo. U teškoj smo situaciji, ali ono što imamo novaca mi ga raspoređujemo, brinemo da se to potroši na adekvatan način. I bez obzira na to, mi imamo ambicije na Euru. Naravno da ju imamo, moraju ambicije postojati u sportu, jer čemu onda i natjecanje. Neki dan samo pričali s predsjednikom katarske rukometne federacije Ahmedom al Shaabijem.

Oni imaju sve osigurano, naravno da se po tom pitanju mi ne možemo s njima nositi. Bio sam na nekoliko sastanak s EHF-om i na tim sastancima se vidjelo tko dominira, koga se pita, tko ima svoje ljude u Savezu. Meni je došlo da se malo našalim s predsjednikom EHF-a Michaelom Wiedererom pa da ga pitam da, ako bude neko mjesto za posao čistačice, da nam da to radno mjesto pa ćemo imati neku informaciju za nas koja nam može pomoći. Šalu na stranu, idemo se potući na EP pa kud puklo da puklo. Pokazali smo protiv jedne Hrvatske da možemo. Imamo materijal, sad je na tim momcima da se pokažu na Euru” zaključio je Asim Šahman.