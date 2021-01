Rasplet skupine C na rasporedu je u utorak navečer

Nakon Japana i Angole, hrvatsku rukometnu reprezentaciju u utorak u Aleksandriji čeka Katar, vodeći sastav skupine C nakon dva kola. Pobjeda Hrvatskoj donosi prvo mjesto i nešto lakši raspored igranja u drugom krugu.

KAUBOJI DOZNALI TKO IH SIGURNO ČEKA U DRUGOM KRUGU: ‘Pred nama je najvažnija, a sigurno i najteža utakmica u skupini’

“Bit će to vrlo teška utakmica, iscrpljujuća. Tu se radi zapravo o velika dva boda koja se prenose. Naš pristup je važan i moramo se transformirati u ekipu koja vjeruje u sebe i svoju moć. Moramo pokušati nametnuti našu i igru da mi diktiramo. Obrana koja se popravila mora dati još više, a u napadu moramo biti štedljivi na lopti, lukavi, mudri… Velika natjecanja nisu igre gdje se netko nadigrava nego tko pobjeđuje. Važna su nam ta dva boda i tu ćemo usmjeriti naše snage. Moramo tako razmišljati i to će biti najvažnija taktika. Oni imaju 3.4 igrača koji su nositelji igre. Na njih ćemo se skoncentrirati i da podignemo našu igru. Bit će to dobar meč”, rekao je izbornik Lino Červar i progovorio o problemima tijekom priprema.

“Vidi se da su više nego mi zajedno. Oni si mogu priuštiti da prekinu prvenstvo i pripremaju se za SP. Mogu svašta. Kod nas je drugačije. Mi smo se pripremali u drugoj atmosferi nego druge reprezentacije i stalno smo bili u izolaciji. Nismo došli tu totalno pripremljeni i spašava se što može”, poručio je.

“Nadam se da će nakon prve pobjede, svaka sljedeća utakmica biti bolja i da ćemo dalje nastaviti kao jučer u drugom poluvremenu protiv Angole. Svjesni smo da još uvijek imamo nekih stvari koje moramo poboljšati, pogotovo u obrani. Ali turnir je dug, nije lako igrati s ovakvim brzim i pod navodnike divljim ekipama kao Japan i Angola, ali vidjet ćemo sad protiv Katara kako će izgledati. Bit će to jedan dobar ispit za nas, sigurno su dobra ekipa i znaju igrati rukomet. Moramo primiti što manje golova, večeras ćemo ih još detaljno analizirati i razviti te taktičke zamisli, moramo se koncentrirati na nas“, dodao je Marko Mamić.

“Jako mi je drago i presretan sam što sam dobio priliku jučer. Zna se kakvi igrači igraju na mojoj poziciji, to su sve veliki dečki koji igraju u respektabilnim klubovima. Pričao sam s Jankom Kevićem puno puta, i njemu jako puno ovo sve znači, rekao je da nikad nije kasno i njemu je ovo sigurno ispunjenje sna. Što se tiče sutra, Katar je jedna ekipa s kojom smo se već susretali, igraju ozbiljan rukomet s europskim dodirom. Jako su kvalitetni na svim pozicijama, imaju veterana na golu Šarića koji zna spustiti roletu, imaju i dobre šutere. Bit će taktički drugačija utakmica, Katar ima Španjolca za trenera, on je taj svoj sistem prenio na svoju ekipu. Tako da moramo biti maksimalno fokusirani i koncentrirani, motivirani smo i nadamo se najboljem“, poručio je Halil Jaganjac.

