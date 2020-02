Na prvenstvu će sudjelovati 32 reprezentacije, a prema planu organizacije samog natjecanja, četiri skupine prednatjecanja održavale bi se u Hrvatskoj, a po dvije u Danskoj i Norveškoj

Sjajne vijesti stigle su iz Kaira, gdje je Upravni odbor Svjetske rukometne federacije (IHF) prihvatio kandidaturu Hrvatske, Danske i Norveške i dodijelio im organizaciju Svjetskog muškog rukometnog prvenstva 2025. godine. Nakon srebra seniora na nedavnom Europskom prvenstvu, bronce mlađih kadeta na Mediteranskom prvenstvu u Ateni, ovo je još jedna sjajna i velika vijest za hrvatski rukomet na početku ove godine.

Hrvatski gradovi u kojima će se igrati utakmice prvenstva će biti Zagreb, Split, Varaždin, Poreč i Dubrovnik, u Danskoj i Norveškoj će se igrati u Oslu, Kopenhagenu, Herningu, Trondheimu te Stavangeru ili Dramenu.

Od ovih gradova posebno u oči upada Dubrovnik koji uopće nema dvoranu koja bi mogla ugostiti ovakvo natjecanje. No, kako doznaje RTL, ta će se dvorana izgraditi u narednih pet godina. No pravo je pitanje kakva će biti korist od nje nakon prvenstva.

‘Nema boljeg osjećaja’

Ovaj velik događaj za hrvatski sport prokomentirao je legendarni kapetan Kauboja Petar Metličić.

“Pa mislim da nema boljeg osjećaja za jednog sportaša, u ovom slučaju nas rukometaša, da igramo pred našom publikom. Igrali smo 2009., nažalost izgubili smo u finalu, ali ja vjerujem da će 2025. biti više sreće i da ćemo osvojiti to zlato”, prokomentirao je RTL-ov stručni sukomentator Petar Metličić te se osvnuo na veliku smjenu generacija koja čeka Hrvatsku.

“Sigurno da će doći do jedne velike smjene generacije. Velika većina igrača koja sada igra vjerojatno neće igrati, ovi mlađi da. Ali sigurno da će Hrvatska izgledati drugačije. To je u biti i godina nakon sljedećih Olimpijskih igara, to je tranzicijska godina. Vjerojatno očekujemo jednu drugačiju Hrvatsku, ali kažem, pet godina, Nostradamus nisam, ne znam kako će to izgledati, ali sigurno da ćemo biti dobri”, zaključio je Metličić.

Što će se igrati u Hrvatskoj

Na prvenstvu će sudjelovati 32 reprezentacije, a prema planu organizacije samog natjecanja, četiri skupine prednatjecanja održavale bi se u Hrvatskoj, a po dvije u Danskoj i Norveškoj. U drugom krugu natjecanja postoje četiri glavne skupine te President Kup. Hrvatska je i tu prošla najbolje jer je dobila dvije glavne skupine i President Kup, a Danska i Norveška po jednu.

Slijedom toga, dva četvrtfinala i jedno polufinale igrali bi se u našoj zemlji, nadajmo se s Hrvatskom u glavnoj ulozi. Ostale dvije četvrtzavršnice i jedno polufinale pripadaju Danskoj (jedno četvrtfinale) odnosno ostatak Norveškoj. Grad Oslo bio bi domaćin finalnog vikenda, objavio je HRS.