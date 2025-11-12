Hrvatska na Euru 2026.: Raspored i satnica svih utakmica! Donosimo sve od A do Ž
Europsko prvenstvo u rukometu počinje 15. siječnja i traje do 1. veljače, a ovo je sve o Euru koji će se prenositi na kanalima RTL-a i platformi VOYO
Nakon senzacionalnog srebra na SP-u 2025., hrvatska muška rukometna reprezentacija početkom 2026. kreće po novi uspjeh, na krilima vjere u sebe i velike doze samopouzdanja kojeg imaju. Europsko prvenstvo u rukometu igra se od 15. siječnja do 1. veljače 2026., a domaćini su Danska, Norveška i Švedska. Euro 2026 za muškarce igra se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj – drugi put u povijesti da tri države zajedno organiziraju prvenstvo (prvi put je bilo 2020.). Igra se u samo 4 grada. To su Herning (Danska), glavni centar, tu su grupe A i B, dio glavne runde i finalni vikend. Bærum (Norveška), u tom su gradu grupe C i D. Onda Malmö i Kristianstad (Švedska), u tim su gradovima grupe E i F, a Malmö je jedan od domaćina glavne runde.
Domaćini muškog Eura su rukometne sile koje imaju bogatu tradiciju i već su više puta organizirale velika prvenstva, ali isto tako, Danska, Norveška i Švedska imaju jak rukometni lobi u EHF-u. Danska, Norveška i Švedska kao domaćini već su bili automatski kvalificirani, kao i Europski prvak Francuska. Euro 2026 služi i kao kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo 2027. i ima utjecaj na put prema Olimpijskim igrama, pa se očekuje rekordan ulog – ne igra se “samo” za europsku krunu.
Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.
Na klupi je izbornik Dagur Sigurdsson, koji reprezentaciju vodi u novu eru – bez legendarnog kapetana Domagoja Duvnjaka, koji se oprostio od nacionalnog dresa na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj. Kapetan hrvatske muške reprezentacije je po novom Ivan Martinović. Euro 2026 nova je prilika da generacija koja je već pokazala da može igrati velika finala napravi iskorak više i napokon napadne jedini veliki trofej koji nedostaje u vitrini.
Sistem natjecanja
Na Euru sudjeluje 24 reprezentacije, a sustav natjecanja izgleda ovako:
Prvi krug:
Bit će 6 grupa po 4 reprezentacije. U drugi krug idu dvije najbolje iz svake grupe.
Drugi krug:
U drugom krugu formiraju se dvije nove skupine (I i II) po 6 reprezentacija. Što se tiče bodova, oni će se prenositi iz međusobnih ogleda iz prvog kruga.
Završnica:
U polufinale idu po dvije najbolje reprezentacije iz skupina I i II. Polufinala se igraju 30. siječnja, dok je finale 1. veljače u danskom Herningu, gdje se igra cijela završnica.
Kad igra Hrvatska?
Hrvatska je smještena u grupu E, koja se igra u Malmeu (Švedska). Protivnici su: Švedska, Nizozemska i Gruzija
Na rasporedu su tri utakmice prvog kruga:
Grupa E (Malmo)
17. siječnja
18:00 – Hrvatska – Gruzija
20:30 – Švedska – Nizozemska
19. siječnja
18:00 – Nizozemska – Hrvatska
20:30 – Gruzija – Švedska
21. siječnja
18:00 – Nizozemska – Gruzija
20:30 – Švedska – Hrvatska
Hrvatska je u lakšem dijelu ždrijeba – sve do potencijalnog polufinala ne može na najveće favorite poput Danske, Francuske, Njemačke, Norveške, Španjolske i Portugala.
U našem dijelu ždrijeba, izravni rivali za visoki plasman bit će prvenstveno Švedska, Slovenija, Mađarska, Island i Nizozemska.
Ako Hrvatska bude među prve dvije reprezentacije u grupi E, nastavlja natjecanje u skupini II drugog kruga, koja se također igra u Malmeu – uz križanje s grupama D i F.
Gdje se mogu gledati utakmice Hrvatske i ostalih reprezentacija?
Utakmice Hrvatske i ostalih reprezentacija na turniru moći će se gledati na kanalima RTL-a i platformi VOYO.
Raspored svih grupa – prvi krug
Grupa A (Herning)
15. siječnja
18:00 – Španjolska – Srbija
20:30 – Njemačka – Austrija
17. siječnja
18:00 – Austrija – Španjolska
20:30 – Srbija – Njemačka
19. siječnja
18:00 – Austrija – Srbija
20:30 – Njemačka – Španjolska
Grupa B (Herning)
16. siječnja
18:00 – Portugal – Rumunjska
20:30 – Danska – Sjeverna Makedonija
18. siječnja
18:00 – Sjeverna Makedonija – Portugal
20:30 – Rumunjska – Danska
20. siječnja
18:00 – Sjeverna Makedonija – Rumunjska
20:30 – Danska – PortugalGrupa C (Oslo)
15. siječnja
18:00 – Francuska – Češka
20:30 – Norveška – Ukrajina
17. siječnja
18:00 – Ukrajina – Francuska
20:30 – Češka – Norveška
19. siječnja
18:00 – Češka – Ukrajina
20:30 – Francuska – Norveška
15. siječnja
18:00 Francuska – Češka
20:30 Norveška – Ukrajina
17. siječnja
18:00 Ukrajina - Francuska
20:30 Češka – Norveška
19. siječnja
18:00 Češka - Ukrajina
20:30 Francuska – Norveška
Grupa D (Oslo)
16. siječnja
18:00 – Slovenija – Crna Gora
20:30 – Farski otoci – Švicarska
18. siječnja
18:00 – Crna Gora – Farski otoci
20:30 – Švicarska – Slovenija
20. siječnja
18:00 – Crna Gora – Švicarska
20:30 – Slovenija – Farski otoci
Grupa E (Malmo) – s Hrvatskom
17. siječnja
18:00 – Hrvatska – Gruzija
20:30 – Švedska – Nizozemska
19. siječnja
18:00 – Nizozemska – Hrvatska
20:30 – Gruzija – Švedska
21. siječnja
18:00 – Nizozemska – Gruzija
20:30 – Švedska – Hrvatska
Grupa F (Kristianstad)
16. siječnja
18:00 – Island – Italija
20:30 – Mađarska – Poljska
18. siječnja
18:00 – Poljska – Island
20:30 – Italija – Mađarska
20. siječnja
18:00 – Poljska – Italija
20:30 – Mađarska – Island
Drugi krug – raspored skupina
Skupina I (Herning)
(križanje grupa A, B i C – oznake A1, A2, B1, B2, C1, C2)
22. siječnja
C1 – B2
A2 – C2
A1 – B2
24. siječnja
C1 – B1
A1 – C2
A2 – B2
26. siječnja
A1 – B2
A2 – C1
B1 – C2
28. siječnja
A1 – C1
A2 – B1
B2 – C2
Skupina II (Malmo)
(križanje grupa D, E i F – oznake D1, D2, E1, E2, F1, F2)
23. siječnja
F1 – E2
D2 – F2
D1 – E1
25. siječnja
F1 – E1
D1 – F2
D2 – E2
27. siječnja
D1 – E2
D2 – F1
E1 – F2
28. siječnja
D1 – F1
D2 – E1
E2 – F2
Polufinale i finale
Sve utakmice završnice igraju se u Herningu (Danska).
Polufinale – 30. siječnja
I1 – II2
II1 – I2
Finale – 1. veljače
pobjednici polufinala igraju za naslov prvaka Europe
Zanimljivosti
Euro 2026 ima po 24 reprezentacije, što potvrđuje trend širenja natjecanja i guranje “novih” rukometnih država u prvi plan. To znači više utakmica, više prilika za iznenađenja (tipa pobjeda autsajdera nad velesilama) i potencijalni logistički kaos za organizatore. Isto tako, ulaznice za Euro 2026 u Švedskoj puštene u prodaju još 2024., a zatim i u Danskoj i Norveškoj 2025., prodaju se na poseban način. Kao dio paketa uz naglasak na “fan experience” – posebne fan zone, obiteljske sektore i tematske sektore za navijačke skupine. Također, četvrti put zaredom događa se da muško Europsko prvenstvo ima toliko sudionika, dakle njih 24.
Isto tako, domaćini su unaprijed mogli “odabrati” po jednu reprezentaciju koja će igrati u njihovoj državi, naravno pod uvjetom da se kvalificira. Danska je izabrala Njemačku, Norveška Farske otoke, a Švedska Island, pa će te reprezentacije u slučaju plasmana imati polu-domaću atmosferu.
Švedska je i dalje najtrodufejnija nacija u povijesti Eura s pet naslova, dok na turnir u Skandinaviji Francuska dolazi kao aktualni prvak Europe (osvojila je Euro 2024.).
Hrvatska je uoči ždrijeba bila u drugom jakosnom šeširu, zajedno s Norveškom, Portugalom, Islandom, Španjolskom i Farskim Otocima, što je praktički garantiralo barem jednog “giganta” iz prvog šešira u našoj skupini.
Bonus kutak o Hrvatskoj
Hrvatska muška rukometna reprezentacija kvalifikacije za Euro 2026 odradila je savršeno, bez ijednog poraza. EHF je zabilježio kako su se Hrvati plasirali na Euro već nakon 4. kola kvalifikacija, uz uvjerljivu pobjedu nad Češkom u “highlight” utakmici (36-20). Hrvatska u kvalifikacijama za Euro 2026 bila jedna od najuvjerljivijih reprezentacija – u skupini 5 ostvarila je 4 pobjede u 4 utakmice i gol-razliku +39 (136:97) te si plasman na Euro osigurala dva kola prije kraja.
Ukoliko Hrvatska prođe skupinu, a trebala bi, ostaje u istom gradu i istoj dvorani? Skupine D, E i F se u drugom krugu spajaju u glavnu skupinu u Malmöu, što znači manje putovanja za igrače i puno lakšu logistiku za hrvatske navijače. Hrvatski mediji već upozorili navijače da ulaznice za hrvatske utakmice u Malmöu brzo nestaju, jer se očekuje prava “mini Hrvatska” na tribinama, zahvaljujući i brojnoj dijaspori u Švedskoj i Skandinaviji. Hrvatska nikad nije bila prvak Europe, ali ima čak šest europskih medalja – tri srebra i tri bronce – što je svrstava među najkonstantnije reprezentacije u povijesti Eura. Hrvatska je svoje prvo europsko odličje uzeli još 1994. – broncu na Euru u Portugalu – i od tada praktički svaku generaciju obilježili barem jednim velikim medaljama (Olimpijske igre, SP ili EP). Isto tako, za Hrvatsku će Euro 2026 biti još jedan “švedski déjà vu", nakon što je već igrala velika natjecanja u Švedskoj i sudjelovala u tamošnjim povijesnim europskim turnirima, sada će u Malmö Areni opet tražiti iskorak prema toliko željenom zlatu.
Hrvatska rukometna reprezentacija stiže na Euro 2026 u Skandinaviju s ozbiljnim ambicijama i etiketom jedne od najopasnijih ekipa turnira. Kauboji iza sebe imaju sjajan kvalifikacijski ciklus bez poraza, s uvjerljivim pobjedama i osiguranim plasmanom na prvenstvo već prije zadnja dva kola. Reprezentacija u Dansku, Norvešku i Švedsku dolazi s potvrđenim statusom velike sile – momčadi koja godinama redovito sudjeluje u borbi za medalje na najvećim natjecanjima.
Na Euru 2026 Hrvatska igra u skupini E, smještenoj u Malmöu, gdje je čekaju domaćin Švedska, neugodni Nizozemci i opasna Gruzija u ulozi autsajdera koji može iznenaditi. Prednost za Kauboje i navijače jest činjenica da cijeli prvi krug, a u slučaju prolaza i drugi krug, igraju u istoj dvorani, što znači manje putovanja i jasnu bazu za hrvatske navijače u Skandinaviji. Očekuje se veliki broj Hrvata na tribinama – od dijaspore do onih koji će zbog rukometa spojiti zimsko putovanje s navijanjem.
Iako Hrvatska još uvijek čeka svoje prvo europsko zlato, iza nje je impresivna kolekcija medalja s europskih, svjetskih i olimpijskih natjecanja. Euro 2026 nova je prilika da generacija koja je već pokazala da može igrati velika finala napravi iskorak više i napokon napadne jedini veliki trofej koji nedostaje u vitrini.
POGLEDAJTE VIDEO: Čovjek sa zlatnim rukama na rubu suza: 'Duvnjak je rukometni Dražen Petrović. Smetaju mi te priče o njemu...'