HRVATSKA DOZNALA SUPARNIKA U FINALU: Čeka stari poznanik i jedina reprezentacija ja nas je zaustavila na ovom Euru

Rukometaši Hrvatske u nedjeljnom finalu Europskog prvenstva u Stockholmu igrat će protiv Španjolske, branitelja naslova osvojenog prije dvije godine u Zagrebu, koja je u drugom polufinalu nadigrala reprezentaciju Slovenije sa 34-32 (20-15).

Španjolci su se prvi put odvojili na tri pogotka prednosti u 19. minuti, koju su do poluvremena povećali na +5 (20-15) i održavali je do 54. minute. U samoj završnici Slovenci su stigli do zaostatka od jednog pogotka, ali je golom Alexa Dujshebaeva Španjolska zapečatila prolaz u svoje drugo uzastopno finale Europskog prvenstva, a ukupno šesto.

Za pobjedu Španjolaca najzaslužniji su bili Angel Fernandez, Raul Entrerrios i Dujshebaev svaki sa po šest pogodaka. Strijelce Slovenije predvodio je Jure Dolenec sa sedam golova, a šest je postigao Blaž Janc.

Hrvatska je u prvom polufinalu pobijedila Norvešku sa 29-28, ali tek u drugom produžetku. U osnovnom dijelu utakmice rezultat je bio 23-23, a nakon prvog produžetka 26-26, kad je Domagoj Duvnjak realizirao sedmerac izboren u posljednjoj sekundi. Pobjedu Hrvatskoj donio je Željko Musa pogotkom četiri sekunde prije završetka drugog produžetka. Duvnjak je sa osam pogodaka bio najbolji igrač utakmice, a šest golova postigao je Marino Marić. Marin Šego je imao 11 obrana. Norvežanima nije pomoglo 10 pogodaka Sandera Sagosena, kao ni 14 obrana Bergeruda.

Finalni obračun Hrvatske i Španjolske u Stockholmu na rasporedu je u nedjelju, s početkom u 16.30 sati, dok će se Slovenija i Norveška za brončano odličje boriti već u subotu od 18.30 sati.

Hrvatska je dosada osvojila pet medalja na europskim prvenstvima, srebra 2008. i 2010. te bronce 1994., 2012. i 2016. Španjolci u svojoj trofejnoj riznici imaju naslov prvaka Europe s prošlog EP-a u Hrvatskoj, kad su u finalu nadigrali Švedsku, te još četiri srebra i dvije bronce.

Slovenija bila finalist 2004. kad je bila domaćin EP-a i tada je osvojila jedinu medalju na EP-u, dok su aktualni dvostruki svjetski doprvaci Norvežani još uvijek bez odličja na europskim smotrama, jer su 2016. u Poljskoj izgubili utakmicu za broncu od Hrvatske.