HRVATSKA BEZ PORAZA, IZBORNIK SVE PROKOMENTIRAO: Červar kaže da je prvi cilj ostvaren, a za podvig najavljuje rovovsku bitku

Nakon četiri utakmice Hrvatska ima četiri pobjede

Hrvatska je u Münchenu upisala i četvrtu pobjedu na Svjetskom rukometnom prvenstvu u isto toliko odigranih utakmica. Ovaj put su izabranici Line Červara bili bolji od Bahreina, a završilo je 32-20.

Neizvjesnosti u utakmici nije bilo, ali niti euforije kod izbornika čije riječi prenosi RTL.

Do kraja sve od sebe

“U prvom poluvremenu smo dobro stajali na igralištu, bili smo ozbiljni. U drugom je pala koncentracija, radili smo naivne pogreške, i to je jedan primjer da svaku utakmicu do kraja moraš davati sve od sebe.”

HRVATSKA-BAHREIN: Hrvatska očekivano pregazila Bahrein, Červar odmarao glavne igrače

Duvnjak, Stepančić i Šego igrači su koji su odmarani tijekom ovog susreta, Luka Cindrić dobio je minutažu protiv na -12 zamrznutog suparnika.

“Cindrić je danas htio probati kako će se osjećati s obzirom na manju ozljedu, vidjelo se da može. Sutra ćemo protiv Španjolske biti kompletni. Bit će to drugačija utakmica, to je prvak Europe i moramo se mentalno i taktički dobro spremiti.”

Za Červara nema sumnje – favorit u sutrašnjoj utakmici je Španjolska.

‘Više od 100 posto’

“Oni su definitivno favoriti, mi moramo sutra dati više od 100 posto. To je toliko zahtjevna utakmica da svaki igrač mora dati i ono iznad svojih mogućnosti. Imamo publiku na svojoj strani, odlično navija, toliko emocija dugo nisam vidio. Oni su nam kao osmi igrač, to će nam sigurno pomoći. No najviše ovisimo o sebi, moramo odigrati strašnu obranu. U napadu moramo biti pažljivi jer oni imaju brzu tranziciju. Bit će to jedna rovovska bitka, no mislim da možemo pobijediti.”

Za kraj je Červar ponudio i ovo:

“Mi smo svoje napravili, svoj prvi zacrtani cilj smo ostvarili, sad se moramo potruditi za pravi podvig, što bi bila pobjeda nad Španjolskom. Bit će to dobra provjera, moramo samo dati sve od sebe i ispuniti svoje zadatke.”