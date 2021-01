HRVATSKA – BAHREIN: Kauboji započinju drugu fazu natjecanja; ‘Vidjeli smo protiv Japana da ništa ne znači što smo favoriti’

Od 18.00 u Kairu hrvatska rukometna reprezentacija započinje drugi krug natjecanja po skupinama na 27. SP-u u rukometu. Protivnik Kaubojima je reprezentacija Bahreina. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr, a u izravnom prijenosu gledati je na RTL televiziji

UŽIVO:

HRVATSKA – BAHREIN

Hrvatski rukometaši s dvije pobjede i onim neugodnim remijem protiv Japana započinju novu fazu natjecanja na turniru. U drugi krug Kauboji su prenijeli 3 od očekivanih 4 boda, ali nema razlog panici. Cilj je ostvaren, pred dečkima sad su novi izazovi. Skupinu 2, uz Hrvatsku, Katar i Japan, čine još Danska, Argentina i Bahrein.

‘Navikli smo da svaki turnir ima jedno ili više seljenja’

U OVOJ REPREZENTACIJI ČUČE BALIĆ, VORI, LACKOVIĆ…: ‘Mislim da je Lino svjestan da je upravo on taj igrač. Možda mu se prebacuje obrana, ali…’

“Navikli smo da svaki turnir ima jedno ili više seljenja. Nije nam to ništa strano. Mislim da je dovoljno vremena da se pripremimo. Mislim da je najvažnije da smo došli ovdje s tri boda, s prve pozicije. Tako da je ipak nešto lakše i moći ćemo dalje postupno dizati tu formu”, rekao je Horvat jučer za RTL, pa prokomentirao što nas čeka u drugom krugu:

“Mislim da ne treba igrati drugačije, treba samo nadograditi na ono što smo dobro radili u prvom krugu. Hrvatska i Danska su sigurno favoriti za prolazak u drugi krug. Samo to moramo pokazati na terenu, to je najbitnije. Vidjeli smo u utakmici s Japanom da ništa ne znači što smo favoriti na papiru. Jedna borbena reprezentacija nam je stvorila problem”, zaključio je Horvat.

‘U principu svi treneri ciljaju formu u nekoliko faza na velikim natjecanjima’

Mi smo se jučer ujutro čuli sa proslavljenim bivšim hrvatskim rukometnim golmanom, sad trenerom PPD Zagreba Vladom Šolom, koji nam je objasnio razliku između prvog i drugog kruga natjecanja:

““Nije velika razlika između prvog i drugog kruga. Imaš tu šansu da ispraviš loš dan. Nekad to ne mora biti presudno. Ono što je bitnije su utakmice koja dolaze nakon. Tamo se ide na ispadanje u nokaut fazi, e tu nemaš pravo na kiks. U principu svi treneri ciljaju formu u nekoliko faza na velikim natjecanjima. Forma za grupu, drugu grupu, pa eliminaciju, fazu u kojoj moraš biti top i ako uđeš u polufinale i finale, e onda tu dolazi završna faza”, kazao nam je Vlado Šola i dodao:

‘Uvijek su prisutne razlike u trenutnoj formi’

“To su različite faze tempiranja forme i natjecanja i oni koji su trenirali, igrali ili vodili momčadi, znaju o čemu pričam. Nije to samo tako. Ne znam, možda se to dogodilo da smo baš tako dominirali jedino u Ateni 2004., da igraš na istoj razini prvi i zadnji dan. Tamo smo baš sve pregazili. To se rijetko događa. Uvijek su tu prisutne razlike u trenutnoj formi. Ili su neke reprezentacije predobre na početku turnira pa padnu, ili obratno. Čovjek tu mora biti strahovito mudar, tempiranje forme nije lagana i jednostavna stvar”. Više o tome na koji način je Vlado Šola vidio hrvatsku rukometnu reprezentaciju na turniru, što misli o kritikama na račun nekih poteza Line Červara, pročitajte – OVDJE.

