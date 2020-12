Od 18 i 15 fantastična hrvatska ženska rukometna reprezentacija upisala je prvi poraz u petoj utakmici na Euru u Danskoj protiv jake Norveške. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO ste mogli pratiti na portalu Net.hr

Norveška ženska rukometna reprezentacija je uvjerljivo (36:25) pobijedila Hrvatsku u prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva u Danskoj.

Europsko rukometno prvenstvo za žene; Drugi krug natjecanja – skupina 2 Danska (Kolding)

HRVATSKA – NORVEŠKA 25:36

60′ Utakmica je gotova, Norveška je pobijedila 36:25.

59′ Blažević zabija, ali Norvežanke vrlo brzo ponovno povećavaju svoju prednost i sada je +11.

57′ Norveška se vraća na deset golova prednosti. Solberg i Arntzen zabijaju za 34:24.

53′ Dva uzastipna gola Hrvatske, Posavec i Japundžija zabijaju. Norvežanke i dalje imaju ogromnih osam golova prednosti, a vremena je sve manje.

51′ Konačno gol Hrvatske. Ana Debelić pogađa za 21:31.

47′ Norvežanke nemilice pune hrvatsku mrežu. Herrem zabija dva uzastopna gola i Norveška vodi 10 razlike.

45′ Hrvatska se raspala, Norveška brzim napadima stiže do najveće prednosti, Kristiansen zabija za 20:28.

43‘ Mičijević zabija dvadeseti gol za Hrvatsku, ali Norvežanke brzo uzvraćaju, Mork pogađa iz sedmerca i rezultat je 20:25.

41′ Gol za Hrvatsku, pogađa Krsnik, ali ubrzo nakon nje zabija i Kristiansen.

40′ Norvežanke vode pet golova. Jacobsen pogađa s krila i 18:23 je. Već šest minuta Hrvatska nije zabila.

39′ Hrvatice izgledaju bezidejno u napadu i Norvežanke to koriste i dolaze na +4.

37′ Serija Norvežanki i Hrvatska ponovno zaostaje tri gola.

35′ Norvežanke su promašile sedmerac. Christiansen je gađala pored vrata, ali niti Hrvatice nisu bile uspješne u sljedećem napadu.

34′ Norvežanke ponovno vode, iz kontre je zabila Jacobsen, ali Ćamila Mičijević ubrzo postiže svoje peti gol i donosi novo izjednačenje. Rezultat je 18:18.

33′ Norvežanke izjednačuju.

32′ Hrvatska vodi, Larissa Kalaus zabija za 16:15.

31′ Sjajan početak Hrvatske. Blažević prolazi i zabija za izjednačenje, 15:15 stoji na semaforu.

31′ Počelo je drugo poluvrijeme.

30′ Gotovo je prvo poluvrijeme.

30′ Dora Krsnik zabija za 14:15 u zadnjoj minuti, Hrvatice odlaze na osmor sa samo golom zaostatka.

29′ Sjajno Hrvatice igraju u obrani. Debelić nas dovodi na samo gol zaostatka, ali Norvežanke se brzo vraćaju na +2, Loke je zabila.

26′ Već dugo nema gola, briljiraju vratake obje momčadi.

23′ Norveška vratarka Lunde pokazuje da će i ona imati sjajnu večer. Sad je obranila dvije lopte Valentini Blažević.

20′ Pijević je ‘skinula’ sedmerac Mork.

18′ Blažević nas drži u igri, zabila je s crte nakon sjajnog dodavanja Dore Kalaus.

18′ Mork je nepogrešiva iz sedmeraca, Norveška ima 12:9.

17′ Nije dugo stajao taj rezultat, Reistad zabija za 11:9.

16‘ Kakav povratak Hrvatica, Debelić zabija za samo gol zaostatka.

14′ Norvežanke su otišle na velikih +4 zahvaljujući golovima Nore Mork iz sedmeraca, ali Kalaus i Mičijević nas vraćaju na samo dva gola zaostatka.

10′ Hrvatice su počele bolje igrati u napadu i smanjile su zaostatak na samo dva gola.

9′ Gledamo istu igru i nakon time-outa. Krsnik je promašla, a Norvežanke zabijaju iz kontre.

8′ Ne izgleda ovo dobro, Norvežanke postižu lagane golove, a Hrvatice su napravile nekoliko pogrešaka i nakon osam minuta igre je 6:3 za Norvešku.

3′ Sjajno brani rezervna golmanica Hrvatske Lucija Bešen koja je sada ‘skinula’ čistu kontru.

1′ Sjajan početak, Ćamila Mičijević izkontre zabija za 1:0.

1′ Utakmica je počela.

BUILD-UP: Next up tonight, undefeated sides @HRStwitt 🇭🇷 and @NORhandball 🇳🇴 meet each other. It's a show-down between two talented left backs – Camila Micijevic and @KristiansenV. LIVE at 18:15 on EHFTV!#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/vijWLVYfrQ — EHF EURO (@EHFEURO) December 12, 2020

Čudesne hrvatske rukometašice imaju priliku ispisati povijesni rezultat. Dosad na turniru imaju četiri pobjede u četiri odigrana susreta, i samo ih jedan dobar rezultat, pobjeda, dijeli od potvrde polufinala, povijesnog rezultata za hrvatski ženski reprezentativni rukomet.

‘Vjerujemo u polufinale’

Jučer navečer smo se čuli s Valentinom Blažević, MVP igračicom protiv Rumunjske sa 7 golova, koja nam se javila nakon treninga. Cure su spremne, fokusirane i vesele uoči onog što slijedi, a to je pakleni obračun s Norvežankama, što će biti za njih najteža utakmica na turniru.

“Vjerujemo u polufinale. Sad je to sad drugačija priča, naredali smo s pobjedama. No, mi gledamo da idemo iz utakmice u utakmicu, da ne bi bilo nismo znali. Čvrsto s obje noge stojimo na zemlji. I protiv Norveške i protiv Njemačke ćemo ići na pobjedu. I htjela bi ovim putem zahvaliti svim našim navijačima, svima koji nas bodre u domovini, čitavoj Hrvatskoj na nevjerojatnoj podršci koju dobivamo i drago nam je što ih uveseljavamo. Ljudi, nama to jako puno znači. I nadamo se da ćete svi biti uz nas i dalje”, rekla nam je Valentina Blažević.

Inače, Net.hr je jedan od rijetkih medija koji je ovog tjedna razgovarao sa čak 4 igračice, a to su uz spomenutu Valentinu, bile još Ćamila Mičijević, Larissa Kalaus i kapetanica Katarina Ježić.

