HRVATICE TEK SADA ČEKA NAJGORI POSAO: Evo kada naše rukometašice igraju za polufinale i s kojim reprezentacijama

Hrvatske rukometašice su u napetoj završnici svladale reprezentaciju Srbije sa 25-24 (14-14) te s tri pobjede osvojile prvo mjesto u skupini C prvog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu u Danskoj pa će u drugom krugu krenuti s maksimalna četiri boda.

Dora Krsnik je sa šest pogodaka bila najbolji strijelac hrvatske reprezentacije. Ćamila Mičijević postigla je pet pogodaka, a Larissa Kalaus četiri. Triput je mrežu zatresla Josipa Mamić. Tea Pijević je imala sedam obrana.

Hrvatska sada ulazi u skupinu 2 u kojoj su još Norvežanke, Njemice i Rumunjke. Norvežanke su prenijele četiri boda, Njemice dva, a Rumunjke nijedan bod.

Satnica odigravanja susreta u drugom krugu neće biti poznata dok se ne kompletiraju večernji susreti u skupinama A i C, ali poznato je kako će Hrvatice imati četiri dana odmora do sljedeće utakmice i to zato što si prve u skupini.

Zatim im slijedi u ponedjeljak sraz protiv Rumunjske i dan kasnije protiv Njemačke. Hrvatskoj bi bile dovoljne dvije pobjede u tri utakmice u skupini da bi polufinale bilo osigurano.

Polufinala su na rasporedu 18. prosinca, a finale je dva dana kasnije.