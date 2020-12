HRVATICE SUTRA MOGU NAPRAVITI ČUDO I STIĆI DO EUROPSKE MEDALJE: ‘Nijedna od nas nije igrala ovako veliku utakmicu’

Hrvatska i Danska su do sada igrale četiri puta međusobno na europskim smotrama. Hrvatska je slavila samo jedanput: 2006. godine sa 26:22. Danska je dobila tri preostala susreta

Hrvatska ženska seniorska rukometna reprezentacija u nedjelju od 15:30 sati na Europskom prvenstvu u Danskoj kreće u borbu za brončanu medalju i to protiv domaćIna, a izbornik Nenad Šoštarić vjeruje u svoje igračice iako je svjestan da su Dankinje težak protivnik.

“Ova utakmica je ostvarenje snova, djevojke su izborile šansu da se bore za medalju. Igramo s jakim protivnikom, imaju puno šuteva iz vana, to je jaka skandinavska ekipa. U šahu su držali Norvešku u polufinalu. One će pokušati gurati u leđa i izmoriti nas, a mi ćemo naravno to pokušati zaustaviti. Vjerujem da će cure izvući zadnje atome snage i želimo ostaviti najbolji mogući dojam, želimo završiti ovo Prvenstvo s osmijehom na licu”, kazao je Šoštarić.

Dankinje su trostruke europske prvakinje i dva su puta bile srebrne. Do sada su na Europskom prvenstvu, kao i Hrvatska, ostvarile pet pobjeda, uz dva poraza. Dobile su Sloveniju 30:23, Crnu Goru 28:19, a izgubile od Francuske 20:23. U drugom krugu pak bile su stopostotne. Pobijedile su Švedsku 24:22, Španjolsku 34:24 i Rusiju 30:23. Na kraju ih je u polufinalu zaustavila Norveška 27:24.

‘Nismo ni svjesne koliko smo postigle’

I reprezentativka Dejana Milosavljević zna da nju i njene suigračice čeka težak protivnik.

I reprezentativka Dejana Milosavljević zna da nju i njene suigračice čeka težak protivnik.

“Velika i teška utakmica je pred nama, znam da ćemo dati sve od sebe, a rezultat ćemo vidjeti. Moramo biti na visokoj razini, i vidjet ćemo kako će se posložiti. Mislim da nijedna od nas dosad nije igrala veliku utakmicu kao polufinale Europskog prvenstva i sve je to ostavilo trag na nama. Vjerujem da ćete se radovati zajedno s nama kakav god bio ishod, hvala vam na svemu”, rekla je Milosavljević.

Larissa Kalaus smatra da treba zaboraviti poraz u polufinalu i okrenuti se borbi za broncu.

“Mislim da moramo zaboraviti izgubljeno polufinale i u potpunosti se fokusirati na utakmicu za medalju. Proslavili smo rođendan kapetanici Keti Ježić. Sve međusobno komentiramo da nismo ni svjesne koliko smo postigle i kad se vratimo kući, da ćemo vidjeti što smo napravile. Idemo dati sve od sebe, idemo po brončanu medalju. Nadamo se da ćemo sutra ostvariti vaše i naše snove”.