HRVAT KOJI JE S VARDAROM NAPRAVIO ČUDO OTKRIO BOLNU ISTINU EUROPSKOG PRVAKA: Za ne povjerovati je koliko dugo nije primio plaću

Teška situacija u Vardaru dovela je do novih odlazaka, a među njima je bio i Igor Karačić

Igor Karačić predvodio je Vardar do novog naslova prvaka Europe. Ovaj je bio kudikamo senzacionalniji od prvog jer makedonski klub ima ogromnih financijskih problema i uslijed nekih odlazaka nitko im nije prognozirao takav uspjeh.

Međutim, Makedonci su uspjeli, a Karačić je jedan od mnogih koji su digli sidro iz Skoplja. MVP završnog turnira Lige prvaka potpisao je za Kielce

Isplata do rujna

“Volim Makedoniju, volim Vardar. Žao mi je što odlazim, ali možda ću se jednom vratiti.. Bilo bi prelijepo da u Vardaru završim karijeru. Ipak, imali smo preteške financijske probleme”, rekao je Karačić za makedonski Gol prije nego je konkretizirao probleme.

“Nisam dobio plaću 21 mjesec i morao sam potražiti rješenje. Rekli su nam kako stoje stvari i da može ići svatko tko to želi. Mi smo odlučili ostati i ostalo je povijest. Dugovi prema nama još nisu regulirani, ali je gazda Sergej Samsonjenko obećao da će biti isplaćeni do rujna. On je dobar čovjek i verujem mu“, rekao je Karačić.

Uz Mostarca Vardar su napustili Šiškarjev, Milosavljev, Moraes, Kiseljev, ali stigao je Atman, ostao Sube… Bit će i dalje to dobra družina.