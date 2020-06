HRABRI ZLAJA NAKON 20 GODINA NAPUŠTA ZAGREB: ‘Ma ne brinite, uskoro se ja vraćam u klub i radit ću s klincima. Idem samo nakratko’

Zlatko Horvat (37) iznio je svoje dojmove za Net.hr nakon potpisivanja s Metalurgom

Bio je jučer s prijateljima, nije htio da odmah izađe u javnost. No, vijest je ipak brže od očekivanog procurila iz Skoplja. Zlatko Zlaja Horvat, hrabro zagrebovo i hrvatsko srce, požrtvovni Kauboj, napušta voljeni klub…

ZLATKO HORVAT NAKON 25 GODINA NAPUŠTA PPD ZAGREB: Prihvatio ponudu kluba koji je u velikim financijskim problemima

‘Metalurg je sve brzo objavio

Makedonci, točnije njegovo novo rukometno odredište Metalurg, odmah su obavijestili javnost da je Horvat njihov novi igrač. I došlo je do eksplozije poziva i poruka…

“Nisam htio da jučer to izađe u medije, htio sam to da bude danas, da u miru mogu počet razgovarati s medijima, ali krenulo je to ranije. Bio sam s prijateljima i mobitel mi je bio sa strane, nisam ga ni čuo. I onda kad sam vidio koliko je poruka, sve mi je bilo jasno. Metalurg je to brzo objavio, što je i logično”, kazao nam je Zlatko Horvat u petak u jutarnjim satima…

“A gledajte, sve je meni jasno, to je sad odjeknulo jer sam bio dugo u klubu pa je ljudima šok. No, ne i meni. O tome sam razmišljao ja već duže vrijeme”, objašnjava Zlaja.

Da, 20 godina je dugo. Jako dugo… Zlaji je sad 37, a Metalurg će mu biti prvo inozemno odredište. Vjerojatno i zadnje. Kaže nam kako će tamo provesti godinu dana, pa se onda vraća u PPD Zagreb kako bi radio u klubu. Sve je već, dakle, isplanirao…

“Zato nema neke tuge, da vam budem iskren. Ne bi smjelo biti tužno ništa, Uskoro se ja vama vraćam. Nakratko idem, vratit ću se u svoj Zagreb raditi s klincima ili nešto već u klubu. To je jednostavno tako, to je normalno kod nas igrača. Nije to za mene šok. Istina, čitav život sam u klubu, Zagreb je stvarno puno meni dao, vjerujem da sam i ja njemu puno dao. Mislim da zato ne bi trebalo biti neke fame oko toga. Naravno da su svi priželjkivali onaj bajkoviti kraj, ali tako je to u sportu. Evo vidite kako se vremena mijenjaju, svašta se događa, pa tako i rukometu. Za mene su promjene bile nužne”, govori nam Zlatko Horvat i dodao:

‘Već duže vrijeme sam ja htio probati nešto novo’

“Nisam se lomio nešto dugo da vam budem iskren. Već to dugo traje, već duže sam ja htio okušati nešto novo i vidjeti kako je to van Zagreba. Eto, da isprobam nešto novo, da se okušam u novom izazovu”.

U četvrtak popodne trebao je imati sastanak s novim trenerom zagrebaša Igorom Vorijem, ali je isti izostao. Nije se dugo trebalo čekati da se sazna i zašto…

“Naravno da sam razmišljao o ostanku, nije da nisam, naravno da sam razmišljao o opciji završetka karijere u Zagrebu. Bilo je otvoreno. Malo mi je i žao, s te strane,, zbog dolaska Igora Vorija na klupu Zagreba. On je moj kolega, bivši suigrač u klubu i reprezentaciji, dobar prijatelj. S jedne sam strane htio isto probati s njim, da vidim kako bi to izgledalo i sve. Ja mu ovim putem još jednom želim puno sreće. Vjerujem kako neće iznevjeriti sve nas koji ćemo navijati za PPD Zagreb. Treba mu se dati podršku i treba mu dati vremena da se sve to posloži. Ipak je on novi u tome, ali vjerujem da će uspjeti”.

Horvat je odlučio prihvatiti ponudu Metalurga koji nije baš u bajnoj situaciji. Klub pritišću sudske tužbe igrača, no imaju u klubu zdravu viziju, a Zlaja želi probati nešto novo…

“Pa da, to je i bitno, sadašnja zdrava vizija. Naravno, teško je danas naći klub, svi su u krizama i svi imaju kočnicu. Nije bilo lako naći klub, ali to je Skoplje, bio sam tamo puno puta, imam mnoštvo prijatelja dolje… Bt će mi se puno lakše prilagodiit na novu sredinu. No, Skoplje je prijateljski grad i vjerujem da će mi biti ugodno i dobro. Isto tako, vjerujem da ću se dobro uklopiti u klubu. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Ja ću tamo igrati isto kao i da igram za Zagreb. Dat ću sve od sebe, imam tu obvezu, renome, vjerujem da ću pomoći Metalurgu u ostvarivanju svojih ciljeva”, objašnjava nam Horvat.

‘Htio sam nazvati Linu, ali takva je bila ludnica da nisam stigao’

Upravo je Lino s malim Metalurgom u Makedoniji stvorio nešto što je pomoglo da jedan mali Vardar kasnije čak dvaput bude prvak Europe. U najsiromašnijem dijelu Skoplja stvorilo je izbornik Hrvatske klub koji je dvaput zamalo došao do Final Fora Lige prvaka. Je li se Zlatko Horvat možda savjetovao s Linom oko odlaska put Makedonije?

“Haha, ma nisam. Znao sam da ćete me to pitati. Htio sam ga nazvati, ali takva je bila ludnica da nisam stigao. Jučer sam potpisao ugovor s Metalurgom. Nisam još dobio plan ni program, još se tamo isto sve mora vidjeti i raščistiti vezano za početak njihove lige, pa ću onda točno znati kad idemo. Negdje tamo, moja su očekivanja između sredine i kraja sedmog mjeseca. Tu negdje će biti prozivka. Kako inače počnu pripreme uvijek, tako će biti i tamo”, zaključio je Zlatko Horvat pred kojim je sad novo poglavlje u karijeri, ono internacionalno.