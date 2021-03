Prve dvije ekipe iz skupine izboriti će plasman na Olimpijske igre u Tokiju

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je kvalifikacijski turnir za plasman na olimpijske igre u Tokiju porazom od Francuske 26-30 (15-12). Hrvatska je na startu turnira u Montpellieru pod vodstvom novog izbornika Hrvoja Horvata upisala poraz od starog rivala.

HRVATSKA IZGUBILA OD FRANCUSKE NA OTVORENJU KVALIFIKACIJA ZA OI: Kauboji krenuli furiozno pa sve prokockali

Hrvatska je odigrala odličnih 45 minuta, no dojam je pokvarila u posljednjih 15 minuta kada je pala u igri. U prvom dijelu došli smo do četiri gola prednosti, u nastavku smo imali i +5 u nastavku, no domaćin je sve nadoknadio u posljednjoj četvrtini susreta okrenuvši rezultat.

“Vidjeli ste i sami, rezultat i poluvrijeme govore da smo u dobrom dijelu igrali dobru obranu i Francuzi su imali problema. U drugom su Francuzi zabili lakše golove, imali smo više problema i isključenja s njihovom nižom postavom i primili smo četiri-pet golova više za ovako nerealan poraz.”

“Sigurno da brine poraz, moramo dobro analizirati. Nemamo mnogo vremena, treba se resetirati i napraviti pripremu za Portugal”, kazao je.

“Prvo poluvrijeme veseli i treba ga prenijeti na Portugal i prenijeti ga kroz cijelu utakmicu, očekujem da ćemo protiv Portugala biti na tragu toga i upisati bodove koji će nas usmjeriti prema naprijed.”

“Ovo i je debi, ali je važnost utakmice napravila da se maksimalno koncentriram, nije se razlikovala previše od ostalih utakmica. Meni je užitak voditi ove dečke i nadam se da ćemo doći do pobjede”, završio je izbornik.