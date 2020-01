Hrvatskoj još samo nedostaje zlato na Europskom prvenstvu, što je također prokomentirao

Dan nakon druge utakmice Hrvatske na Europskom rukometnom prvenstvu na RTL je stigao bivši izbornik Hrvatske i legendarni rukometaš Slavko Goluža. Bivšeg izborika ugostila ga je Ana Strizić u sklopu podcasta ‘Igrač više’ koji će se emitirati u danima kada Kauboji ne igraju na Facebook stranici Vrijeme je za rukomet i portalu Net.hr.

Goluža je, između ostalog, otkrio da bi se volio vratiti na klupu hrvatske reprezentacije. Slavni rukometaš bi je izbornik Hrvatske od 2012. do 2013. godine kad je osvojio tri brončane medalje na trima velikim natjecanjima – Olimpijskim igrama te svjetskom i europskom prvenstvu.

“Recite mi tko to ne bi volio voditi naše momke i biti izbornik. Mi imamo izbornika, a na ljudima u savezu je da odluče tko će to biti nakon njega. Prema tome, ako to budem ja, bit ću im zahvalan na povjerenju. Ako to bude netko drugi, Bogu hvala. Taj će pokušati napraviti najbolje što zna“, rekao je Goluža.

Lino Červar je, inače, najavio odlazak s klupe Hrvatske do kraja ove godine.

Druga najsretnija osoba

Hrvatskoj još samo nedostaje zlato na Europskom prvenstvu, što je također prokomentirao.

“Bilo bi mi drago zbog Line. On nas je uzeo kad smo bili šesnaesti na svijetu. Nakon njega ja bih bio najsretnija osoba na svijetu kad bi se to dogodilo. Zato jer je toliko puno dao za hrvatski rukomet“, rekao je Goluža.

