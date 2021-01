VAŽAN ADUT ISKRENO O DRAMI ZBOG KOJE JE UMALO OTPAO ZA SP: ‘U početku je bilo nezgodno, niti malo bezazleno’

Razgovarali smo s prvim golmanom hrvatske muške rukometne reprezentacije Marinom Šegom (35)

Hrvatska muška rukometna reprezentacija sutra iz Zagreba putuje u Egipat gdje u srijedu počinje 27. Svjetsko prvenstvo, prvo na kojem će sudjelovati 32 ekipe, sigurno najčudnije dosad zbog čitave ove nenormalne situacije s koronavirusom.

ORGANIZATORI PROMIJENILI ODLUKU NEKOLIKO DANA PRIJE POČETKA SP-A: Duvnjak i društvo ipak neće imati nikakvu podršku na tribinama

Dobra vijest je što će put Egipta i naš jaki adut na golu Marin Šego, koji je bio pod upitnikom za natjecanje zbog ozljede i problema s klubom. Prvi vratar Hrvatske ozlijedio je zglob na prvenstvenoj utakmici u Francuskoj prošle godine. Sole mu je pao na nogu, no Šego je nastavio braniti s bandažom i tri voltarena.

Imao je nakon završetka sezone i tretmane i treninge da bi taj zglob ojačao dok je bio na mini odmoru u Hercegovini. U Francuskoj su mu rekli da nije baš dobro što je trenirao, no on na treninzima nije uz Kajbine (fizoterapeut reprezentacije) bandaže osjetio bilo kakav problem ili bol.

U Montpellieru nisu željeli ništa riskirati

U Montpellieru nisu željeli ništa riskirati sa svojim golmanom, htjeli su se uvjeriti da se njegova ozljeda neće pogoršati, u jednom su trenutku čak tražili da Hrvatski rukometni savez otvori policu osiguranja u slučaju nove Šegine ozljede. Razgovarao je Marin i s trenerom Canayerom i ističe kako ga trenerova zabrinutost ne iznenađuje, kako ga u potpunosti razumije…

Svima je jasno koliko Šego nosi ovoj reprezentaciji i izvjesno je da će Marin nastupiti na prvenstvu, samo vrijedi vidjeti kad će stati na gol, u kojoj utakmici. O tome će odlučiti zdravlje i, naravno, procjena izbornika Line Červara o formi prve dvojice vratara. Javio nam se Marin u ponedjeljak ujutro s kave kako bi nam objasnio situaciju…

“Jako se dobro osjećam. Već od prvog počeo sam trenirati s momčadi, prošlu srijedu sam morao otići u Francusku da me moj klub pregleda, odnosno da me pregleda liječnik koji me i pregledao kad sam se ozlijedio. Zglob je u dosta dobrom stanju, tako da nema zasad nikakvih problema”, kazao nam je Marin Šego i dodao:

“Moram vam priznati da je ispočetka bilo malo nezgodno, zato što prilikom utakmice kad smo igrali s Parizom čovjek je skočio i pao na moju nogu i prilikom tog pada sam ju ja izvrnuo. Znači, nisam sam uganuo zglob nego je on svojom težinom pao na zglob, izvrnuo ga, i ustanovljeno mi je puknuće dva ligamenta. Nije baš bilo bezazleno. Od tada je prošlo nekih 25 do mjesec dana, pa se to dosta dobro oporavilo. Radio sam terapije i u Ljubuškom, kad sam bio kući u Međugorju, i onda sam od prvog u reprezentaciji nastavio tretirati ozljedu. Po meni, noga je jako dobro, puno bolje nego recimo što su vidjeli sad 6. kad sam bio na pregledu. Tada su mi rekli da jedno sedam dana ne bi trebao puno trenirati, da bi trebao odmarati, da se ono u potpunosti vrati. Što se tiče mene, noga je u dosta dobrom stanju”.

‘Uvijek postoji rizik’

On bi vjerojatno s jednom nogom stao na gol. Stoga, kad nam Marin Šego kaže da je noga OK, to više znači ono mogu igrati i to je najvažnije. No, postoji li strah da bi mu situacija s koljenom mogla predstavljati probleme na turniru?

“Ma kod nas uvijek postoji rizik, uvijek smo pod nekim rizikom, tako da mislim da neće biti problema. Imamo još nekoliko dana do prve utakmice. Postoji šansa da preskočim prvih nekoliko utakmica, iz razloga što je klub i to zahtijevao od mene. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati kroz sljedeća tri do četiri dana. Tada ćemo biti malo pametniji”, objašnjava nam Šego koji je u trenutku razgovora s nama pio kavu s Igorom Karačićem, još jednim bitnim adutom Kauboja koji je uz Šegu također jedan od onih koji su pod povećalom zbog povrede…

Karačić je umalo definitivno otpao zbog ozljede “pubisa”, ali sad je s momčadi. To znači da će hrvatska muška rukometna reprezentacija, ako se nešto neplanirano ne dogodi u posljednji trenutak, na SP otići u najjačem sastavu minus Luka Stepančić, koji je još ranije definitivno otpao…

“Igor Karačić je došao jučer i priključio nam se, sad i on ima pregled da vidi kako i što s tom pubičnom kosti. Ja sam rekao i prije, ako bude postojala jedna šansa da Karačić igra, on će igrati. Pa taman i s jednom nogom. Neće biti upitno, ako on bude mogao, ako to liječnici budu dozvolili, sigurno da će on prijeći preko velikog praga boli ali će igrati”, ističe nam Šego.

Svi smo već nekako naviknuli da reprezentacija prije svakog velikog natjecanja ima problema s ozljedama. Ne sjećamo se kad su naši rukometaši otputovali na neku veliku reprezentativnu smotru, bilo na SP ili Euro, zdravi, bez problema… To tako valjda mora biti. Da je drugačije, bilo bi čudno, da je idealno bilo bi neuobičajeno…

‘Bože dragi, pa da se samo jednom potrefimo u kompletnom sastavu’

“To sigurno, dosta sam puta kazao Bože dragi, pa da se samo jednom potrefimo u kompletnom sastavu i da odemo na neko prvenstvo, da baš svi budemo zdravi, to bi bio za nas uspjeh samo po tom. Uvijek nešto, puno utakmica, puno putovanja… Klub te tjera, svaka utakmica ti je bitna, niti jednu ne smiješ izgubiti, posebno ako igraš u tako jakim ligama kao što su Francuska i Njemačka. Odmaraš jednu-dvije utakmice i gubiš utrku za svoju poziciju u momčadi. Je, naporno je sve to. Puno se putuje, utakmice su zahtjevni, kad dođe odmor od kluba imaš dan-dva i odmah se seliš u reprezentaciju. U takvom tempu naravno da će doći do ozljeda”, govori nam Marin Šego.

Samo tri dana uoči početka turnira, Svjetska rukometna federacija (IHF) i egipatska vlada donijeli su odluku da se prvenstvo ipak igra bez gledatelja. Naime, Egipat je prije nekoliko tjedana najavio da će se SP igrati s gledateljima, doduše pred 20 posto svake dvorane ali ipak gledateljima.

Međutim, neke od najvećih zvijezda svjetskog rukometa poput Norvežana Bjartea Myrhola i Sandera Sagosena, kao i Danca Mikkela Hansena, pobunile su se protiv nelogične odluke organizatora a Hansen je čak rekao da razmišlja o nedolasku u Egipat ako IHF ostane pri odluci da publika bude u dvoranama.

Oštar nastup najboljih igrača natjerao je organizatore natjecanja da u posljednji trenutak postupe pragmatično jer su bili svjesni da SP bez najvećih zvijezda ne bi imao nikakvog smisla, kao i da bi im to bio marketinški nenadoknadiv udarac…

Pa je tako odluka o zatvaranju vrata dvorana gledateljima na kraju donesena u nedjelju na sastanku kojem su prisustvovali egipatski premijer Mostafa Madbouly, ministar za mlade i sport Ashref Sobhy, predsjednik Međunarodne rukometne federacije (IHF) Hassan Moustafa te predsjednik Organizacijskog odbora i Egipatskog rukometnog saveza Hesham Nasr. Da, ovo će Svjetsko prvenstvo biti najčudnije dosad…

‘Svjesni smo korone, ljudi od toga umiru’

“Vidite, mi već skoro pola godine igramo bez gledatelja i nije lako kad dođeš u dvoranu u kojoj treba biti 5, 6 – 10 000 ljudi, a ono na tribinama nema nikog kao da je trening, to sigurno nije lagano ni ugodno. To nam ne odgovara. No, isto tako smo sami svjesni kako je pandemija, korona, ljudi od toga umiru… Non stop smo u izolaciji, jutros smo se testirali, testiramo se svakih dva -tri dana, i sad dođemo na prvenstvo i organizator pusti na tribine 3-4 tisuće ljudi. Ne može se u toj situaciji zadržati virus, niti možeš znati tko je ima, tko ju nema od tih ljudi, niti ju možeš ograničiti. Samo da jedan-dvojica dobiju virus i ne možeš nastaviti turnir. Situacija nije za zezanciju. Kako nama, tako i svima”.

Kauboji nastup u skupini C SP-a započinju u petak protiv Japana. Dva dana poslije slijedi sraz s Angolom, a prvi krug natjecanja po skupinama naši završavaju 19. protiv ipak jačeg Katra. Sve utakmice naši rukometaši igrat će se od 18.00.

“Neće to biti lake utakmice i one to sigurno nisu. Svi smo bili svjesni dosad da u rukometu često nije to tako baš lako s tim uvjetno rečeno lakšim suparnicima. Mi smo favoriti, ali trebamo svakog respektirati, cijeniti, u svaku utakmicu moramo ući maksimalno oprezno i angažirano. Možemo daleko, to sigurno, možemo poletjeti na SP-u daleko, znamo našu snagu i ciljeve… Imamo velike ambicije, samo da nas posluži sreća s tim ozljedama i mislim da bi mogli opet razveseliti naciju”.

U posljednjoj pripremnoj utakmici prije puta u Egipat prošle srijede Hrvatska je nakon sjajnog izdanja svladala jaku Španjolsku u Poreču.

Vratili su im Hrvati tako za onaj poraz u finalu Eura lani u Stocholmu, odigrali s obzirom na fazu priprema vrlo dobru utakmicu i zasluženo slavili. Puno je toga bilo dobrog, ali pokazali sve nismo. Najvažnije je da se nitko nije ozlijedio, da su svi u dobroj formi i raspoloženju i naravno negativni na COVID-19.

‘Uvijek smo pokazivali karakter kad je bilo najpotrebnije, pri završetku utakmica’

“Utakmica se sastoji od dobrih i lošijih minuta, ali mi smo uvijek pokazivali naš karakter kad je bilo najpotrebnije, pri završetku utakmica, znali smo okrenuti manjak golova protiv vrhunskih momčadi u našu korist. Imamo dobro zajedništvo, spoj mladosti i iskustva”, izjavio je Šego.

U Madrid se na drugu pripremnu u petak ujutro nije putovalo zbog zbog snježnog nevremena zbog kojeg je bila zatvorena madridska zračna luka Barajas, a koja je ipak tijekom subote poslijepodne počela odrađivati samo dio svojih poslovnih operacija, kako to prenosi ugledni britanski BBC. U dogovoru s EHF-om i domaćinom, utakmica je na kraju odgođena…

Madrid i cijeli taj središnji dio Španjolske pogođeni su snježnom olujom Filomena koja je odnijela najmanje četiri ljudska života i i primorala vlasti da mobiliziraju vojsku za spašavanje ljudi zarobljenih u vozilima na cestama. Na glavni grad, jedno od najteže pogođenih područja, između petka i subote palo je do 50 cm snijega. Kasnije je kamionima u glavni grad dovezeno oko 3.500 tona soli, izvijestio je u ponedjeljak španjolski El Mundo.

Inače, prvi je to takav slučaj u španjolskoj prijestolnici nakon 1971. godine. Grad je (bio?) neprohodan, zimska služba doslovno kao da nije postojala, promet je u kolapsu. Tamošnji mediji javljaju kako su gradske službe pozvale stanovnike Madrida da ostanu u kućama i ne izlaze.

Da su kojim slučajem naši rukometaši i poletjeli a zatim i sletjeli, pitanje je kako bi u Madridu hrvatska rešrezentacija došla do WiZink Centra u kojem je utakmica trebala biti odigrana…

‘Bolje da nismo išli u Madrid, tko zna što bi bilo’

“Bolje da nismo išli u Madrid, tko zna što bi bilo. Mi smo baš tu večer nismo imali nikakvu informaciju, ujutro smo se ustali u šest sati na doručak i sa stvarima smo na recepciji čekali što će se dogoditi, da bi oko šest i po, sedam, odgodili utakmicu. Preveliki je rizik bio za ići, za uzletanje, sletanje… Ne daj Bože ostati tamo dva-tri dana i što si napravio onda, baš ništa… A utakmica nikom nije bila važna. U svakom slučaju dobra odluka”, zaključio je Marin Šego.