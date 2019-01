FRANCUZI PREGAZILI SRBE: Branitelji naslova gubili, pa se naljutili i uništili Orlove

Srbi se odlično držali do 20. minute prvog dijela

Aktualni svjetski prvaci Francuzi u subotu navečer pobijedili su Srbiju u drugom kolu Svjetskog prvenstva u skupini A s 32-21.

Iako krajnji rezultat sugerira da su Tricolori lako došli do pobjede, odnosno kako je to za njih bio lagan zadatak, to nije tako.

Naime, Srbi su se odlično držali do 20. minute prvog dijela, čak su i vodili 9-8, no raspali su se u nastavku susreta, a

Francuzi su bez jednog od najboljih rukometaša sih vremena Nikole Karabatića zasluženo slavili pred 12 tisuća gledatelja u Mercedes Benz Areni u Berlinu.

SKUPINA A (Berlin):

Rusija – Južna Koreja 34-27

Njemačka – Brazil 34-21

Francuska – Srbija 32-21

SKUPINA C (Herning):

Austrija – Čile 24-32

Norveška – Saudijska Arabija 40-21

Danska – Tunis 36-22