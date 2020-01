[FOTO, VIDEO] DAJTE SRBE DA SE IGRAMO: Orlovima se tresu gaće nakon viđenog na Euru; ‘Htio bih naglasiti jedno – Mi Hrvati!’

Dvoboj Hrvatske i Bjelorusije mogli ste gledati na RTL televiziji i digitalnoj platformi RTLplayju, kao i tekstualno pratiti na portalu Net.hr

To je Hrvatska kakvu želimo gledati na Euru. Ono što su Kauboji odigrali protiv Bjelorusije najbliže je rukometu koji donosi postolje, s kojim se penje prema rukometnim visinama. Sve što je Lino želio, igrači su proveli u djelo, demostrirali znanje i talent, te osvojili dva boda, s kojim su se naši rukometaši približili na korak do drugog kruga. Obranom 5-1 slomili smo, nakon Crne Gore, i nezgodne Bjeloruse…

SVE O EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU MOŽETE PROČITATI – OVDJE.

Sjajno otvaranje, pa 4-0 serija Bjelorusa

Hrvatska je sjajno počela utakmicu, već u 12. minuti prednost je iznosila 7-2 s nekoliko vrlo laganih golova. Ipak, Bjelorusi promjenom vratara i serijom 4-0 stigli su na minimalni zaostatak (7:6), što je prisililo Červara na minutu odmora. S dva uzastopna gola najboljeg igrača utakmice Igora Karačića Hrvatska je u 26. minuti stigla do tri gola razlike (11:8), a Luka Cindrić je u zadnjoj sekundi pogodio za 15:10 u prvom poluvremenu.

[FOTO, VIDEO] HRVATSKA – BJELORUSIJA 31:23: Hrvatska Express na čelu grupe A: Moćni Kauboji odigrali briljantnu utakmicu i osvojili 2 boda

U drugom dijelu, Kauboji su nastavili gaziti Bjeloruse brzom i energičnom igrom, “totalnim rukometom” u oba smjera, rekli bi smo… Duvnjak, Mandić i Stepančić na samom početku drugoga dijela digli su prednost na velikih 18:10. U 41. minuti sjajni kružni napadač Marino Marić dao je gol za 22:14, a bila je to prva primljena lopta i šut na utakmici nekog od naših pivota…

Červar odlučio odmarati vedete

Nakon što je prednost dignuta na 10 razlike (24:14), Červar je odlučio odmarati vedete Duvnjaka, Horvata i Cindrića, a pričuve su rutinirano završile utakmicu za pobjedu Hrvatske, koja praktički znači plasman u drugu fazu. Šarac, Ravnić, Matanović, Šipić i Ašanin odlično su odigrali tu posljednju dionicu susreta, a posebno veseli i 7 obrana Šege koji se, kako prvenstvo odmiče, diže u formi…

KARAČIĆ NAJAVIO SHOW PROTIV SRBIJE, ALI I SKRENUO POZORNOST NA OZLJEDU MLADOG KAUBOJA: ‘Nadam se da nije ozbiljno’

“Prvo bi htio naglasiti jedno: ‘Mi Hrvati!’ Od publike pa na kraju krajeva i samih nas. Rastemo iz minute u minutu, iz utakmice u utakmicu… Danas se to najbolje vidjelo. Krenuli smo furiozno. Ok, Bjelorusija je jedna ozbiljna reprezentacija, jedna momčad koja je isto u uzlaznoj putanji. Mislim da je legitimni nasljednik bivšeg Sovjetskog saveza.

‘Rusije više nema na rukometnoj karti, sad je tu Bjelorusija’

Rusije više nema na rukometnoj karti, sad je tu Bjelorusija i njihov klub Meškov iz Bresta, koji je dugi niz godina u Ligi prvaka. Odigrali su odličnu utakmicu, ali naša 5-1 obrana opet je funkcionirala sjajno, 5-1 obrana s Duvnjakom. Kapetan ima lucidnost. Kad malo razmislim, mislim da imamo možda i najjaču reprezentaciju na prvenstvu. Imamo tri individualca koja nema nitko. Cindrić, Karačić i Duvnjak mogu sami riješiti utakmicu. I kad se tu još pridodaju kružni napadači Musa koji je igrač obrane i napada, ali kad se tu pridodaju Marino Marić i Šipić, uz Zlaju i Mandića čija je realizacija bila vrhunska, dobijamo jednu širinu, lepezu s kojom se možemo nadati velikim stvarima”, rekao nam je legendarni bivši hrvatski reprezentativac, golman Valter Matošević (49).

[VIDEO] MAESTRALAN POTEZ HRVATSKOG BOMBARDERA: Čudesan gol još dugo će se vrtjeti na TV špicama

U reprezentativnoj karijeri Valter je igrao i za Hrvatsku i za Jugoslaviju. Kao član Hrvatske sudjelovao je u dva najveća uspjeha naše reprezentacije – osvajanju zlata na OI-ju u Atlanti 1996. i Ateni 2004. godine. Ukupno je Matošević sudjelovao na pet Europskih prvenstava, četiri Svjetska prvenstva i dvaput na Olimpijskim igrama…

‘Šego se diže, Ašanin dobio minute koje je maksimalno iskoristio’

“Veseli da se i Marin Šego diže na golu. Ako ćemo gledati i dvije pripremne utakmice protiv Bosne i Hercegovine i Katara na Croatia Cupu, koje smo mogli gledati na RTL-u, kao i početak Eura, on iz utakmice u utakmicu raste. Sad, da li će on imati 5, 6 ili 7 obrana, nebitno. Bitno je koje su to lopte i u kojim trenucima. Postotak obrana protiv Bjelorusije mu je bio sasvim OK. Raste on, raste momčad. I Ašanin je dobio minute koje je on maksimalno iskoristio. Od 47., 48. minute izmjenjen je cijeli roster, ušli su neki mlađi igrači i priveli utakmicu kraju. Imamo tu široku lepezu i vjerujem, ako ne bude nekog vanjskog faktora, možemo napraviti jedan veliki, veliki rezultat. Pogotovo ovo zajedništvo, govor tijela, igrača koji igraju, govor klupe, publike, mislim da možemo napraviti veliku stvar. Isto to što doživljavamo u Grazu, mislim da će se nastaviti i u Beču, a nadam se i u Stocholmu, jer i tamo ima Hrvata. Gdje nas ima, tu će odjekivati ime Hrvatska”.

Slijedi susret protiv Srbije

U ponedjeljak od 20 i 30 igramo protiv Srbije. I tu ćete utakmicu moći gledati UŽIVO putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, a moći ćete ju tekstualno pratiti i na portalima Net.hr, RTL.hr te Sportnet. Uoči dvoboja emitirat će se emisija “Vrijeme je za rukomet” u kojoj će stručne komentare dati Petar Metličić i Drago Vuković, dok ćete nakon utakmice moći pogledajti završnu analizu iz RTL-ovog studija…

Watch the Game Highlights from Croatia vs. Belarus, 01/11/2020 pic.twitter.com/XGWYvpz83t — EHF EURO (@EHFEURO) January 11, 2020

“To su posebne utakmice, to treba svako razumjeti, ali to je dvoboj kao svaki drugi, po meni čak za nas nebitan dvoboj u kojem se može pokušati nešto napraviti i spremati se za ono što nas čeka u Beču. Srbija, uz dužno poštovanje njima i njihovom rukometu, ipak nije u tom dometu hrvatske reprezentacije u rukometu. Tu se može puno toga taktički isprobati. To je posebna utakmica u kojoj ćemo mi sigurno, uz ovakvu publiku, ići sto na sat”, zaključio je Valter Matošević.

Karačić najefikasniji

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je u subotu poslijepodne u Grazu Bjelorusiju s 31-23 (15-10) u dvoboju 2. kola A skupine Europskog rukometnog prvenstva. Nakon početne pobjede protiv Crne Gore (27:21) u četvrtak navečer, hrvatski rukometaši uvjerljivim su trijumfom nad Bjelorusijom stigli nadomak plasmana u drugu fazu. Kod Hrvatske je Igor Karačić postigao 6 golova, bombarder Luka Stepančić 5, najbolji igrač Domagoj Duvnjak 4, a virtuoz s loptom Luka Cindrić i brzonogi David Mandić po dva gola, dok je Marin Šego imao 7 obrana. Kod Bjelorusa je Mikita Vajlopau zabio 8 golova.

Pogledaj fotogaleriju

Kauboji vode s 4 boda, Bjelorusija ima 2, a Srbija i Crna Gora su bez bodova. Dvije prvoplasirane ekipe iz skupine prolaze u drugu fazu u Beču.