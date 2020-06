[FOTO] U PODRAVKU DOLAZI LIJEPA 21-GODIŠNJAKINJA ZA KOJOM LUDUJU VELIKANI: Stvara se moćna ekipa kakva dugo nije viđena u Hrvatskoj

Proslavljena rumunjska rukometašica i njezina talentirana kćer stižu u redove hrvatskih prvakinja

Podravka Vegeta stvara još jaču ekipu za sljedeću sezonu, moćnu rekli bi smo. Prema pisanju rumunjskih medija, lijepa i talentirana mlada Sorina Tirca (21) trebala bi postati druga Rumunjka u novoj sezoni nakon što je prije nekoliko dana podravkašicama potpisivanjem dvogodišnjeg ugovora pristupila golmanica Julija Dumanska (23), donedavna kapetanica rumunjske Valcee koja je 2018. proglašena za najbolju mladu rukometašicu svijeta…

HRABRI DOMAGOJ DUVNJAK POKORIO EUROPU, ALI PELENE JOŠ NE ZNA MIJENJATI: ‘To je jedna sasvim nova uloga za mene’

Kći nekadašnje rukometašice Podravke, slavne Mariane Tirce

Inače, Sorina je kći nekadašnje proslavljene rukometašice Podravke Mariane Tirce, koja je 1996. s Kokicama osvojila naslov prvakinja Europe. Mariana Tirca (56) u biti je jedna od najboljih rukometašica u povijesti Podravke, izabrana je u top pet najboljih rukometašica 20. stoljeća, a za reprezentaciju Rumunjske je u 335 nastupa zabila nevjerojatnih 2043 pogodaka…

Znajući da su Sorinu, mladu lijevu vanjsku, jednu od 20 najpotentnijih mladih igračica po izboru EHF-a, htjeli i ženski moćnici poput CSM Bucurestija i Budućnosti, onda će ovo potencijalno biti velika Podravkina pobjeda van terena. S majke na kći, tako bi glasila ova priča koja bi mogla biti lijepa i uspješna za ženski hrvatski rukomet i za obitelj Tirca osobno…

Osim Sorine, u Koprivnicu bi trebala doći i njena majka Mariana. Čini se da će dobiti posao u klubu, a za pretpostaviti je da će se u Podravinu vratiti i njen suprug Sorin, koji je za vrijeme igračkog mandata svoje supruge tamo stekao dosta prijatelja, ističu Sportske novosti.

Ova vijest zasad ima neslužbeni karakter, pa je u koprivničkom klubu nisu komentirali. No, prema svemu sudeći stvar je blizu realizacije…

‘Želim svojoj kćeri da i ona jednog dana zaigra za Podravku’

“Želim svojoj kćeri da i ona jednog dana zaigra za Podravku”, govorila je u intervjuu za Drava.info u kolovozu 2018. godine kada je nakon 19 godina opet posjetila Podravku u kojoj je provela šest sezona (1993. – 1999.).

“Moj povratak u Koprivnicu nakon devetnaest godina doživjela sam jako emotivno. Šest godina svoje karijere provela sam u Koprivnici i rukometnom klubu Podravka i to je za mene najljepši period moje igračke karijere. Imam osjećaj kao da sam se vratila doma i jako sam emotivno vezana za ovaj grad i ljude”, rekla je Mariana koja je dugi niz godina zbog svojih igračkih, ali i ljudskih kvaliteta, bila miljenica koprivničke rukometne publike.

‘Bila sam presretna kad sam vidjela da me ljudi prepoznaju’

“Bila sam presretna kad sam vidjela da me ljudi prepoznaju i dalje me se sjećaju, to mi kao bivšoj igračici stvarno jako puno znači. Hrvati su kao ljudi sjajni, stalno pratim i čitam o hrvatskom sportu. Sviđa mi se kako radite i kako znate proslaviti rezultat. Gledala sam doček nogometaša nakon povratka sa Svjetskog prvenstva u Rusiji i ovim bi putem čestitala svim Hrvatima na tom veličanstvenom uspjehu”, istaknula je Mariana koja se nada kako će i njezina kći također biti miljenica koprivničke publike.