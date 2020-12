‘U petak jedva da je i bilo utakmice. Ekipa Francuske brzo je slomila svoje suparnice’

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nije se u petak uspjela plasirati u finale Eura. Bolja od naših djevojaka bila je ekipa aktualnih europskih prvakinja iz Pariza, Francuske 30:19 (15:5).

[FOTO] HRVATSKA BEZ FINALA EURA: Moćna Francuska danas je bila prejaka, hrabre Hrvatice nisu imale šanse, čeka ih bitka za broncu

‘Ekipa Francuske brzo je slomila svoje suparnice’

Najtiražniji francuski dnevni sportski list L’Equipe na naslovnici svog web izdanja piše kako je bila to laka pobjeda njihove ekipe i kako se predivna priča francuskog ženskog rukometa nastavila.

“U petak jedva da je i bilo utakmice. Ekipa Francuske brzo je slomila svoje suparnice. Hrvatska je izdržala samo deset minuta, povela je 3:2, a zatim primila strašnih 9-0 (11-3, 18.) seriju. Francuska obrana spriječila je Hrvatice da zabiju deset minuta”, stoji u tekstu spomenutog medija:

U drugom dijelu Hrvatska je pokazala bolje namjere i došla na -7 (17-10, 37. minuta). No, za igračice koje vodi Oliviera Krumbholza nije bilo razloga za brigu. Potonji su tiho vratili kontrolu nad situacijom i stvorili novi zaostatak od 10 golova (23:13, 44. minuta). I to su znale održavati do posljednjih sekundi”, navodi se.

‘Sretna sam, to je ozbiljna pobjeda protiv Hrvatske’

“Sretna sam, to je ozbiljna pobjeda protiv Hrvatske”, dočarala je francuski uspjeh Siraba Dembélé, lijevo krilo i kapetanica francuske ekipe, na mikrofon kanala TMC i dodala:

“Od početka smo Hrvatice dovele u nezgodnu situaciju, bile su u mogućnosti postići vrlo malo golova. Željeli smo prekinuti ulaznu utakmicu i ne dati im nadu u povratak. ”