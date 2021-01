[FOTO] LEGENDARNI SAMUEL L. JACKSON NASMIJAO SVE KOMENTAROM O RUKOMETU: ‘Tko zna pravila za ovo s*anje’?

Po prvi put nakon 20 godina na Svjetskom rukometnom prvenstvu igrat će i reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Natjecanje se održava u Egiptu od 13. do 31. siječnja, a SAD je u teškoj skupini s Francuskom, Norveškom i Austrijom i dakako, potpuni su autsajderi.

Posljednji Mundijal bio im je onaj 2001. godine u Francuskoj, a do sada su sudjelovali na šest SP-ove i zabilježili su 25 poraza uz gol-razliku 377-788. A debakl im se predviđa i u Egiptu, no to zapravo i ne čudi previše jer u njihovoj domovini ovaj sport je često predmet poruge.

Prošle su godine toliko banalizirali ovaj sport da su u jednom trenutku na ESPN-u rekli da bi Amerikanci s LeBronom Jamesom i nekadašnjim quarterbackom Jayom Cutlerom osvojili olimpijsko zlato.

.@SamuelLJackson we think you'd love the handball world championships this week, live on ESPN+. Team USA is competing for the 1st time in 20 years so there's never been a better time to tune in! 🇺🇸🤾‍♂️ https://t.co/GfiLEGMs7a

— USATH (@USATH) January 10, 2021