FANTASTIČNA HRVATICA KOJU NAZIVAJU TERMINATORICOM, GOVORE DA JE ZVIJER: ‘Odluka EHF-a i organizatora bila nam je šok. Ne znam zbog čega se sve to radi’

‘Promjena rasporeda bila nam je ne mali šok. No, orijentirani smo na prvu sljedeću utakmicu i ono što moramo napraviti’

Službena europska krovna rukometna organizacija EHF i organizator ženskog EP-a, Danski rukometni savez, donijeli su odluku koja šteti hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji, i to u noći s utorka na srijedu oko pola jedan ujutro.

Nisu promijenili satnicu nego i raspored kompletnog natjecanja drugog kruga na Europskom prvenstvu u Koldingu, u skupini gdje se nalazi Hrvatska, pa je nas i Norvešku umjesto s tri slobodna dana EHF nagradio utakmicom već u četvrtak, dok su Njemice i Mađarice dobile za odmor dva dana više…

Dvije utakmice u tri dana umjesto tri dana odmora

Dakle, umjesto tri dana predaha nakon prvog kruga, Hrvatska će zbog nove promjene igrati dva susreta u tri dana. Nije to nikako fer, ali nije niti još neviđeno. Događalo se i muškim kolegama, događa se i na ženskim turnirima…

“Iskreno, nije se to dogodilo čak niti preko noći. U deset sati navečer, ili čak pola jedanaest, bilo je rečeno da se igra za tri dana, što znači dvanaestog, a već u pola jedan su objavili da se igra desetog. Stvarno je bio ono, ne mali šok, ali ono, pripremao si se da se imaš vremena za odmoriti, bolje spremiti za tu slijedeću fazu. Ne znam zbog čega se sve to radi, možda nije fer niti želim ulaziti u to, ali na nama je samo jedno. Ne bi se na to previše fokusirala, više bih se orijentirala na našu zadaću u Koldingu, a to je pripremanje sljedećeg suparnika i igranje. Mi ne možemo utjecati na to što će oni odlučiti i kojim datumima će se igrati, ili u koje vrijeme. Jedino što možemo da se odmorimo i pripremimo što bolje za ono što je pred nama. Da sljedeću utakmicu, fazu natjecanja, dočekamo što spremnije. To je ono na što možemo utjecati i na što moramo biti fokusirani”, kazala nam je u srijedu poslijepodne važan pivot Hrvatske Katarina Ježić.

No, ono što veseli je da djevojke trenutno ništa ne može izbaciti iz ravnoteže, s puteva kojima su zacrtali ići u Danskoj, onih pobjedničkih… Cure su na ovom turniru u naletu, pobjeđuju sve pred sobom. Redom je pala jaka Mađarska, pa svjetske prvakinje Nizozemke, a jučer i Srbija koja je isto svladala Nizozemsku u prvom krugu. U drugu se fazu natjecanja prenose, dakle, 4 boda. Tri od tri na prvenstvu. Fantastičan početak natjecanja, kao iz snova rekli bismo…

“Nismo još svjesne, nitko od nas ovdje nije svjestan kakav smo posao i stvar do sad napravili na turniru, što smo postigli. Izuzetno sam ponosna na cijelu ekipu, čitav stručni stožer, sve ljude koji su ovdje s nama, koji nas podržavaju i vjeruju u nas. Nije bilo puno onih koji su vjerovali da nešto možemo napraviti, ali mi koji smo ovdje znamo koliko možemo, i vjerovali smo u sebe, znamo kakva smo klapa i van terena, i to nas čini jedinstvenim na terenu”, govori nam Katarina.

Otpisane

Na Euro su djevojke bile otpraćene otpisane. Nitko nije vjerovao da mogu nešto napraviti ozbiljno. Izabranice Nenada Šoštarića prije početka turnira nisu zanimale apsolutno nikog. Na prvenstvo su cure otputovale bez ikakvog interesa javnosti, samo sa vjerom u sebe.

“Nije ovo prvo prvenstvo koje se dogodilo na taj način, bilo je njih više. Negdje smo bile otpisane odmah u početku i mi smo bile te koje nismo vjerovale da možemo nešto napraviti, pa su zbog toga rezultati bili takvi kakvi jesu. Od ovog okupljanja dogodila nam se neka kemija, nikad nismo imali takvo jedinstvo da se to odrazi na rezultat”.

Zanimljiv je bio naslov u srpskom tabloidu Kuriru uoči utakmice sa Srbijom: “Žena zvijer prijeti Srbiji: Zastrašujući mišići, obrijana glava. Hrvatska terminatorka“.

Smetaju li ju takvi naslovi, nasmijavaju li ju ili ju možda motiviraju i gode joj?

“Možda ja i ljudima ostavljam takav dojam da sam kao neki terminator, zbog drugačijeg izgleda ili zbog načina na koji igram. Mene to na jedan način imponira, na drugi me nasmijava. Ja najbolje znam kakva sam osoba i da svi komentari idu nekako uz moje ponašanje i stil. Ne uzimam nikome ništa za zlo. Gledam to s pozitivne strane”, rekla nam je Katarina Ježić.

‘Sad smo same sebi, a i drugima dokazale da možemo jako daleko’

Naravno, nakon takvih pobjeda odmah se i apetiti povećaju. Koliko ovakva jedna rasplesana Hrvatska, kako na terenu, tako i van njega, može daleko ustvari na Euru?

“Sad smo same sebi, a i drugima dokazale da možemo jako daleko. Koliko, e to ovisi o nama. Dakle, mislim da je naša prednost ta što mi stvarno idemo utakmicu po utakmicu, dan po dan, i to nas ne čini opterećenima. Sa svakom ekipom možemo igrati, a s jednom još pobjedom, daj Bože, možemo praktički i osigurati polufinale. Svi samo gledamo na tu utakmicu, jednu koju moramo pobijediti. Daj Bože da to budu i dvije utakmice, tako da budemo sigurniji, da ne ovisimo o nikom drugom”.

Prva slijedeća utakmica za naše djevojke je ona protiv Rumunjske.

“Dat ćemo sve od sebe u svakom slučaju, kao i dosad ostaviti srce na terenu. Ako pobijedimo odlično, ako ne pobijedimo idemo dalje, imamo još šanse. Ne želimo biti opterećene i što je najbitnije od svega, želim svim svojim curama, svima koji su s nama, da uživaju u svakoj utakmici, u ovim trenucima, svakoj minuti utakmice… Ovo su neke stvari koje se često ne događaju. Ne događaju se takve stvari svaki dan”.

Ono što im se nikad još nije dogodila je medijska pompa, prašina koja se podigla oko njih nakon senzacionalnih rezultata. Na ovako nešto nisu naviknule.

Pjesma i ples – sastavni dio ove ekipe

“O tome smo baš raspravljali odmah poslije prve utakmice, odmah nakon pobjede protiv Mađarske. Svakoj od nas je ovo prvo iskustvo, da se tolika prašina digne oko nas. No, sabrale smo se i rekle si dobro, sve je to divno i krasno, ali mi moramo uživati u ovome svemu i naravno ostati s obje noge na zemlju, bez obzira to što se piše, bilo dobro ili loše. Nove smo u ovome, ali moramo biti ‘svi za jednu, jedna za sve’. Mi smo ekipa, držimo se skupa. Imponira nas i sve to, ali iskreno mislim da to odrađujemo kao rutinerke. Prezadovoljna sam zbog toga što sam dio, što igram u ovakvoj ekipi. Mi smo ekipa, mi cure smo jedno”.

Pjesmom i plesom pune si baterije, bude emocije, one koje ih tjeraju na terenu, koje ih čine boljim, vjetar su im u leđa. Prije dva dana razgovarali smo s Ćamilom Mičijević i Larissom Kalaus koje su nam kazale kako je to, uz igru, nešto što je obilježilo ovu ekipu.

“E, ne bi ste vjerovali, ali neću sad reći da svaki dan od ranog jutra, ali kad se nađemo na doručku uvijek neka zezancija, malo pjesme. Prije treninga imamo muziku, uvijek je zezancija, ples i pjesma, ali sve to na normalan način. Vesele smo, to nas podiže i uživamo u tome. Poslije utakmice su tu uključene još i jače emocije. Sve ovo što vidite je stvarno i ono što se događa, takve mi i jesmo”, zaključila je Katarina Ježić.