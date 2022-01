Nakon poraza od Francuske na otvaranju natjecanja u skupini C Europskog prvenstva, hrvatske rukometaše u subotu u Szegedu očekuje ogled protiv Srbije, a bodovi iz te utakmice najvjerojatnije donose drugi krug. Prijenos susreta je na RTL televiziji, a emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 19:30.

"Za nas je to možda i utakmica odluke. To nam je ključna utakmica, bez obzira na ishod utakmice protiv Francuske. To je utakmica koju moramo dobiti," kazao je izbornik hrvatske reprezentacije Hrvoje Horvat.

Srbija je u prvom kolu lako pobijedila Ukrajinu s osam pogodaka razlike (31-23). Stoga će susret drugog kola između Hrvatske i Srbije vrlo vjerojatno odlučivati tko će proći u drugi krug.

"Znamo se jako dobro, nema tu nekih nepoznanica. Odlučivat će tko će biti psihički stabilniji i tko će biti mirniji. Mi radimo sve kako bi sutra bili pravi," dodao je hrvatski strateg.

Puno poteškoća

Srbija je u posljednjih godinu dana, pod vodstvom Španjolca Antonia Gerone Salaeta, postala daleko ozbiljnija reprezentacija. Premda su posljednjih dana imali dosta poteškoća s koronom, a zbog ozljede nema Petra Nenadića, njihovog daleko najboljeg igrača, ipak su u Szeged došli s respektabilnom momčadi, a predvodi ih vanjski igrač Lazar Kukić.

"Srbija uvijek ima dobre individualce, a sada je na EP došla i s dobrom ekipom. Igraju 6-0 s dva jaka pivota, agresivni su, zabijaju dosta lakih golova posebno preko desne strane. Za nas je važno da rastemo iz utakmicu u utakmicu. Ovo je neprocijenjivo vrijeme za dečke," poručio je izbornik.

Bogata prošlost

Povijest hrvatsko - srpskih rukometnih susreta jako je bogata. Posljednji poraz Hrvatska je upisala u polufinalu Europskog prvenstva 2012. godine u beogradskoj Areni. Od tada naši rukometaši upisali su četiri pobjede i jedan remi. Posljednje slavlje 24-21 bilo je prije dvije godine u Grazu na Europskom prvenstvu u 3. kolu. Srbija je tada prvenstvo završila na 20. mjestu, a Hrvatska je otišla do finala, odnosno srebra.

"Tko god uđe bacit će se na 'glavu'. Moramo popraviti ulaz u utakmicu, te pokušat ponoviti borbenost," kazao je Tin Lučin koji je protiv Francuske zabio četiri gola.

Čvrsta obrana

"Dobro smo ih analizirali, igraju čvrstu 6-0 obranu, dok u napadu imaju dosta šutera i dobre pivote. Bit će teška utakmica, ali ako prenesemo borbenost iz utakmice protiv Francuske mislim da se ne trebamo bojati. Nadam se kako će publika ponovo doći u velikom broju," dodao je Lučin.

Zvonimir Srna je protiv Francuske odigrao prvu utakmicu na velikom natjecanju.

"Ne možeš biti zadovoljan kad izgubiš, ali smo pokazali dobre stvri koje moramo zadržati. Prije svega borbenost. Navijači su to prepoznali i bili su nam vjetar u leđa. Niti jednog trenutka se nismo predavali. Srbija se digla s novim izbornikom, kod njih dosta toga kreće od Kukića na sredini. Imaju i kvalitetne vratare, ali i mi imamo kvalitetne vratare. Očekujem tešku utakmicu, ali idemo po pobjedu," poručio je Sunara.