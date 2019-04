DVORANA UTRNULA OD JEZE: Srušio se u nesvjest nakon starta igrača Zagreba; ‘Kada smo vidjeli što mu se dogodilo, šutjeli smo deset minuta’

Ozljeda je bila toliko uznemirujuća da su svi u poluvremenu šutjeli deset minuta

Peti puta u osam sezona, treći puta uzastopno Vardar Igora Karačića i Ivana Čupića pobjednik je SEHA lige. Makedonski rukometni velikan u četvrtak je u finalu završnog turira u bjeloruskom Brestu pobijedio hrvatskog prvaka Zagreb 23-26 (12-14).

PPD Zagreb vodio u prvih 20 minuta

Hrvatski je prvak bolje otvorio utakmicu i bio u prednosti u prvih 20 minuta. Najveću razliku od plus tri ostvario je u 12. minuti kada je bilo 7-4, no tu prednost izgubio je u samo dvije minute. Vardar je prvi put poveo u 24. minuti sa 11-10 i do kraja dvoboja više nije zaostajao iako je Zagreb u nekoliko navrata dolazio do izjednačenja.

Okrenuo lakat pri doskoku na ruku

Osim pobjede Vardara valja istaknuti i tešku ozljedu Nijemca u dresu Vardara koji je bio crni pečat ovom dvoboju. Naime, Christian Dissinger je deset sekundi prije kraja prvog dijela, prilikom rezultata 14-12 za Vardar, kod jednog šuta gurnut od strane Potočnika, pao i dvorana je utrnula od jeze, jer mu se okrenuo lakat pri doskoku na ruku, ali nije srećom pukao. No, šok je bio veliki, neki igrači nisu mogli gledati prizor, navlačili su dres preko glave.

Taj trenutak možete vidjeti u priloženom videu dolje od 2.22.

Dissinger je u jednom trenutku čak bio izgubio svijest, a u pomoć su mu pritrčali i fizioterapeuti koji su ga vrlo brzo vratili dok se Stoilov s druge strane krenuo obračunavati s protivničkim igračima. Legenda ruske reprezentacije, Timur Dibirov kazao je kako je ozljeda bila toliko uznemirujuća da su svi u poluvremenu u svlačionici šutjeli deset minuta, javljaju Sportske novosti.