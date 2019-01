DUVNJAK PODIGAO GLAS PROTIV ONOG O ČEMU DRUGI ŠUTE: Kapetan Hrvatske pozvao i ostale da se pobune

Dule je odlučio da je vrijeme da se igrači pobune

Jedan od najvećih problema na Svjetskom rukometnom prvenstvu bio je lud ritam utakmica. Sve reprezentacije osim domaćina Njemačke i Danske koji su u drugoj fazi imali po dan odmora između utakmica igrale su u strašno iscrpljujućem ritmu.

“Sve to ipak malo previše”, poručio je Domagoj Duvnjak na pitanje o ludom ritmu utakmica na Svjetskom rukometnom prvenstvu pa dodao: “Mi kao igrači možemo napraviti malo ili ništa. Čitao sam da je i puno drugih igrača reklo istu stvar. Jednostavno, to nije normalno – odigrali smo osam utakmica u ne znam koliko malo dana. To je brutalno za tijelo.”

Osvojili šesto mjesto

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu osvojila šesto mjesto i ispunila glavni cilj – plasman na kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre.

“U prvom smo krugu igrali jako dobro, a jedinu lošu utakmicu odigrali smo na otvaranju druge faze protiv Brazila. Nakon toga je sve bilo puno teže, ali pokazali smo karakter protiv Njemačke samo dan kasnije. Nakon toga smo skupili snage i pobijedili Francusku te osigurali kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine. Možemo biti zadovoljni”, rekao je kapetan hrvatske reprezentacije za Handball World.

“Definitivno želimo u Tokio i to nam je glavni cilj. Imamo mladu ekipu, a u travnju nas čekaju dvije kvalifikacijske utakmice sa Srbijom za plasman na EP. No prije toga – život ide dalje. Vraćamo se u svoje klubove, nadam se samo da ćemo svi ostati zdravi.”