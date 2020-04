Osvnuo se kapetan kauboja i na odgodu Olimpijskih igara koju je nazvao “jedinom racionalnom odlukom

Kao i svi njegovi kolege, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak nalazi se u izolaciji. Najveća zvijezda njemačkog Kiela trenutno je na čekanju, trenira koliko može, a u razgovoru za službenu stranicu HRS-a otkrio je kako su on i njegovi suigrači pristali na smanjenje plaća od 50 posto.

“U subotu smo imali sastanak u klubu i prihvatili smo prijedlog kluba da nam se plaće smanje za 50 posto, do 30. lipnja. Znam da je to mnogima, jako zanimljivo ovih dana (čitam i ja domaći tisak), ali meni je normalno da dođe do smanjenja plaća. Klub nema prihoda u ovim trenucima. Da bi preživio i sačuvao kvalitetu ekipe, a u budućnosti se još i pojačao, mora smanjiti troškove. Znate da mi imamo rasprodanu dvoranu od 11 tisuća gledatelja na svakoj utakmici. Sada toga nema. Izdaci kluba za plaće igrača, trenera, pratećeg osoblje i održavanje tzv. hladnog pogona su iznimno veliki i negdje je trebalo naći uštede. Svi smo to jednoglasno prihvatili”, rekao je Duvnjak.

S Červarom ili bez njega?

“Rekao sam to i neki dan. To je jedina normalna i racionalna odluka. Zdravlje svih jedino je važno u ovom trenutku. E sad, što će biti za godinu dana, to je teško predvidjeti. Da, bit ćemo godinu dana stariji, i s više tereta na leđima ja, Šego, Musa, Zlaja, ali isto tako godinu dana iskustva više imat će mladi lavovi Šarac, Martinović, Mileta… Siguran sam da ćemo biti dobri. Samo da budemo zdravi”, rekao je Duvnjak.

No hoće li ih na Olimpijske igre voditi Lino Červar. Sam Červar rekao je da bi volio voditi Hrvatsku u Tokio sljedeće godine. Duvnjak je rekao da ta odluka nije na njemu ni na njegovim suigračima.

“To nije pitanje za mene ili igrače. Mi nikada nismo birali izbornika. O tome odlučuje čelništvo Hrvatskog rukometnog saveza. Ono što mogu kao kapetan reći, je da mi imamo strahovito puno poštovanja, respekta i vjere u gospodina Linu Červara. Nema potrebe da sada nabrajam što je sve dobro i veliko napravio za hrvatski rukomet. Ili koliko je medalja osvojio. Važno je također kako se on osjeća, kako razmišlja, kakvo je njegovo zdravlje”, zaključio je Duvnjak.