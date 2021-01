[VIDEO] DUVNJAK ČESTITAO JAPANCIMA PA POSLAO PORUKU HRVATSKIM NAVIJAČIMA: ‘Oni nama daju snagu, znam da su u ovom trenutku razočarani’

Nakon utakmice oglasili su se i mladi Josip Šarac te Ivan Martinović. Njihove izjave poslušajte u videima

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je svjetsko prvenstvo u Egiptu neočekivanim remijem 29:29 protiv Japana spasivši se od poraza golom Ivana Čupića u posljednjim sekundama iz sedmerca.

“Kauboji” su skoro cijeli susret bili u zaostatku, u pojedinim trenucima i sa šest golova, da bi u zadnjim sekundama ipak iščupali remi.

Kapetan reprezentacije Domagoj Duvnjak imao je što za reći nakon utakmice.

‘Ne smijemo ovako protiv Angole’

“Bila je ovo jako teška utakmica. Na kraju smo sretno i spretno osvojili bod. Jedna dobra opomena i škola za nastavak, čestitam Japanu na odličnoj utakmici. Razbili su našu obranu, jako su nas raširili i tu smo imali velikih problema. U drugom poluvremenu je to izgledalo malo bolje. Vidjet ćemo hoće li nam taj bod što značiti. Ovako protiv Angole ne smijemo”, rekao je Duvnjak za RTL nakon utakmice.

“Svi su očekivali danas da ćemo danas pobijediti 10 razlike. Moramo od prve do zadnje minute igrati našu igru, moramo biti bolji protiv Angole. Navijači su nas uvijek gurali, uvjeren sam da su i danas bili pred malim ekranima i da su razočarani. To su navijači koji nam daju još 20-30 posto snage u svakoj utakmici, no to neće biti tako na ovom prvenstvu“, zaključio je kapetan Hrvatske.

Nakon utakmice oglasili su se i mladi Josip Šarac te Ivan Martinović. Njihove izjave poslušajte u videima:

