DOTUKAO HRVATSKU PA ONDA IZNENADIO IZJAVAMA: Kauboje bi mogle prodrmati riječi ‘krvnika’ Dušebajeva – ‘Bilo je drame…’

U finalu europskog rukometnog prvenstva u Stockholmu hrvatska reprezentacija je izgubila od Španjolske sa 20-22 (11-12) upisavši treći poraz u finalima europskih prvenstava. U borbi vidno umornih ratnika, u kojoj se zadnjih 20 minuta više stajalo na terenu nego trčalo, Španjolci su ipak imali više snage i sreće, a na igri Hrvatske se itekako osjetilo umor nakon šokantnog polufinala s Norveškom.

Hrvatska je stigla vodstvo Španjolske od četiri gola razlike, u 54. minuti je i povela, ali više nije bilo snage za preokret i jedino zlato koje nedostaje.

Dušebajev tješio Kauboje

Kaubojima je presudio Alex Dušebajev nakon što je Igor Karačić 65 sekundi prije kraja napravio korake kod 21:20 za Španjolsku. Dušebajev je u sljedećem napadu zavrnuo s poda i probio mrežu Šege te je zapečatio sudbinu Hrvatskoj. Nakon utakmice Dušebajev je stao pred kamere RTL-a i na tečnom hrvatskom, iznenađujuće, uputio je prekrasnu čestiku i utješio je Kauboje.

“Mogu samo čestitati Hrvatima. Bilo je dramatično, borili su se do kraja i dali su sve od sebe. Ostavili su srce na terenu. Osjećao sam se kao da igramo u Areni u Zagrebu zbog njihovih navijača. Stvarno, svaka im čast. Žao mi je što su izgubili, ali mi smo jako željeli ovo zlato. Želim Hrvatskoj puno sreće, kao i uvijek, a siguran sam da će biti u Tokiju. To je momčad koju je jako teško pobijediti. Uvijek se bore do kraja, a danas smo mi imalo malo više sreće”, zaključio je Dušebajev i tko zna, možda je malo prodrmao utučene hrvatske rukometaše.