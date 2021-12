Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u srijedu (15.30) igra protiv Argentine prvu utakmicu u drugom kolu Svjetskog prvenstva.

'Kraljice šoka' neće po posebno dobrome pamtiti povratak na svjetsku scenu, odnosno Castellon. Poraz od Brazila, dobro izdanje s Paragvajem i kupljena prilika da se možda u drugom krugu ipak domognu toliko priželjkivanog četvrtfinala, srušili su COVID-19 i loših deset minuta na kraju protiv Japana. Hrvatska je tako u drugi dio prvenstva ušla bez bodova.

Otpala ključna igračica

U utorak navečer stigla je još jedna loša vijest - protiv Argentine neće moći igrati Dora Krsnik jer je stigao novi rezultat njenog PCR testa prema kojem je pozitivna na koronavirus.

Hrvatska će tako drugi krug Svjetskog prvenstva otvoriti protiv Argentine bez vanjskih igračica Dore Krsnik, Ćamile Mičijević i Ivane Dežić koje su ostale u samoizolaciji u hotelu u Castellonu. Njih tri nisu smjele igrati ni u ponedjeljak protiv Japana koji je pobijedio Hrvatsku s 28-26 i tako joj na minimum sveo izglede za plasman u četvrtfinale.

Prvi suparnik u drugom krugu, Argentina, je još jedna nagazna mina ovoga Svjetskog prvenstva. Zbog stalnog napretka brojnih igračica koje nastupaju u Europi, ali i svih slabosti koje ima Hrvatska nakon pojave koronavirusa u njezinim redovima i Argentina može biti jako opasna.

„Mnoge argentinske reprezentativke nastupaju u Europi, pogotovo u Španjolskoj, ali ih ima i drugdje, u Norveškoj primjerice. Igraju obranu 6-0 i kao u nogometu, to je vrlo borbena ekipa koja igra do krajnjih granica“, rekao je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.

Uzdrmane 'Kraljice šoka'

Hrvatske rukometašice su ipak ostale uzdrmane nakon bolnog poraza od Japana što je potvrdio i sam izbornik.

„Mi moramo isprati gorak okus i moramo pobijediti. Imali smo jedno loše i jedno dobro poluvrijeme protiv Brazila. Potom smo odigrali korektnu utakmicu protiv Paragvaja, a čak i protiv Japana naša predstava nije bila loša. No, nedostajale su nam jako dvije vanjske igračice. S njima bi to dobili bez problema. No, situacija je takva i radi sebe moramo biti pravi u srijedu. Previše smo truda uložili da bi olako otišli doma“, poručio je Šoštarić.

Početak utakmice je u 15.30, a prijenos je na RTL 2. Uvodna emisija počinje u 15 sati.

Susret možete pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.