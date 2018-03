‘Želim i sanjam da ih pobijedimo, pa da na trening u četvrtak stignem s golemim osmijehom preko lica. U suprotnom, znate što me čeka… ubit će me od zafrkancije, smlavit će me provokacijama’, izjavio je Dejan Lovren uoči dvoboja Hrvata i Francuza.

Sportski dio Hrvatske, ali i naši sportaši diljem svijeta, s velikim nestrpljenjem očekuju početak rukometnog El Clasica na SP-u između Kauboja i Tricolora.

Jedan od onih koji posebno strepi zbog ishoda utakmice je i Dejan Lovren, hrvatski reprezentativac koji igra u Lyonu, koji zna što će ga dočekati u svlačionici ako Hrvatska izgubi.

“Zadužili su nas svih ovih godina svojim uspjesima i najmanje što možemo je pratiti ih. Pogotovo kada igraju klasike, a to je upravo dvoboj s rukometnim Tricolorima. Dosad nije bilo okršaja, ali, jasno, od ponedjeljka navečer krenula je tipična zezancija, klasične provokacije. Oni su silno samouvjereni, napumpani tim našim ne baš najboljim međusobnim ogledima, pa odmah krene priča ‘nemate šanse’… Ja zasad šutim, čekam, vjerujem da će doći i mojih pet minuta. Igraju odlično, baš ih je užitak gledati, djeluju gotovo savršeno. Samo, muči me malo ta Francuska, dosta smo se puta na njoj opekli. Ali svejedno čvrsto vjerujem. Želim i sanjam da ih pobijedimo, pa da na trening u četvrtak stignem s golemim osmijehom preko lica. Samo bih se smješkao, šutio i uživao, znam da bi to bilo dovoljno. U suprotnom, znate što me čeka… Ubit će me od zafrkancije, smlavit će me provokacijama, neću moći živjeti barem do kraja prvenstva”, izjavio je Lovren za Sportske novosti.