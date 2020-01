DEBAKL FRANCUZA NA OTVORENJU PRVENSTVA: Karabatića i društvo pregazili totalni autsajderi

RESULT: What a performance by @AndebolPortugal 🇵🇹! Showing immense belief in themselves, they beat @FRAHandball 🇫🇷 28:25 in Trondheim. 🔥#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/GAZehNul3M

— EHF EURO (@EHFEURO) January 10, 2020