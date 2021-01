DANSKE IGRAČE ŠOKIRALA JEDNA STVAR KOD HRVATSKE: ‘Nešto nam nije jasno i iznenađeni smo zbog toga. To nam je misterij’

Odigrali su furiozno i razbili Hrvatsku s 38:26 s tim da je uragansko pometanje započelo u drugom poluvremenu

Danska je ogromnom pobjedom ispratila hrvatsku rukometnu reprezentaciju sa Svjetskog prvenstva u Egiptu i to u utakmici koju su, praktički, igrali rasterećeno zbog toga što su ranije osigurali plasman u četvrtfinale.

Odigrali su furiozno i razbili Hrvatsku s 38:26 s tim da je uragansko pometanje započelo u drugom poluvremenu i samo je jačalo kako se poluvrijeme bližilo kraju. E sada, danskim igračima nikako nije jasno kako su se Hrvati tako pali u drugom dijelu, s obzirom na to da su bili u egalu cijelo prvo poluvrijeme.

‘Mislili smo da će ginuti’

“Ne mogu shvatiti što se dogodilo u drugom poluvremenu, to je misterij. Neke stvari s Hrvatima nisu jasne. Njihova momčad bila je u totalnom neredu, a mi koncentrirani”, rekao je Mads Mensah Larsen o tom neobičnom poluvremenu u kojem je Hrvatska izgubila s deset razlike.

Iznenađen je bio i Kevin Moller. “Pogledao sam na semafor i vidio da vodimo 10 razlike. Onda sam shvatio da ih možemo totalno pregaziti. Naravno da me to iznenadilo, ne očekujete to od rukometne nacije kakva je Hrvatska. Bili su umorni i depresivni u drugom dijelu”, izjavio je.

Na koncu je Nikolaj Oris Nielsen poentirao veoma bolnom izjavom… “Mislio sam da će Hrvati poginuti za četvrtfinale”, rekao je danski rukometaš Nikolaj Oris Nielsen.