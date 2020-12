DA LI U HRS-U ČUVAJU NOVAC ZA REKLAME SAMO ZA MUŠKE? ‘To nije istina. Jednako tretiramo muški i ženski rukomet. No, jedno još nisam uspio’

Razgovarali smo s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza Tomislavom Grahovcem

Čudesne hrvatske rukometašice oduševljavaju na EP-u u Koldingu. Četiri pobjede u četiri utakmice, na korak su djevojke od povijesnog polufinala natjecanja.

‘Cure su jednostavne, baš uživaju u rukometu’

Deset godina hrvatska ženska rukometna reprezentacija nije izborila drugi krug natjecanja na Euru, šest godina je bila bez pobjede na najvećoj ženskoj rukometnoj smotri Starog kontinenta. No, rukometašice izbornika Nenada Šoštarića sve navedeno su prebrisale i otvorile novo poglavlje hrvatskog ženskog rukometa, i to još u ovoj nenormalnoj situaciji koja vlada s pandemijom koronavirusa. Nakon ovog turnira, za njih ništa više neće biti isto…

“Ma cure su stvarno fantastične. Ono što je jako važno za napomenuti da su toliko jednostavne, baš uživaju u rukometu. Uživancija je gledati kako igraju svaku utakmicu. Izuzetno su disciplinirane u igri, vidi se da odlično surađuju s izbornikom, da se drže dogovora, a uz to pokazali su karakter. Protiv Rumunjske su gubili i u kratkom vremenu napravile preokret. Za svaku pohvalu, kompletna reprezentacija s izbornikom i svojim stručnim stožerom. Pokazali su da su baš ekipa, igraju rukomet onako kako se i treba igrati”, kazao nam je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.

Djevojke su u tišini, doslovno unaprijed otpisane, otputovale u Dansku na prvenstvo i podarile nam pravu žensku rukometnu bajku. Većine javnosti koja do prve pobjede Hrvatske na EP-u teško da je znala ime makar jedne igračice, sad se i sama uvjerila o kakvoj se karakternoj ekipi radi, ekipi koja k tome i ne igra u svojem najjačem sastavu. Ivana Kapitanović je ozlijeđena, a na prvenstvu nema važnih igračica koje su bile na popisu reprezentacije za pripreme, i to šest Podravkinih.

To su golmanica Magdalena Ećimović, lijeva vanjska i važna obrambena igračica Selena Milošević, srednja i desna vanjska Dejana Milosavljević, lijevo krilo Korina Karlovčan i desno Nikolina Zadravec, kao i Lea Franušić. No, i bez njih Šoštarić je pronašao kemiju u ekipi i sastavio dobar kolektiv cura koje ginu jedna za drugu i koje znaju igrati. Otpisane su tako postale pobjednice i za one koji nisu vjerovali u njih…

Otpisane postale pobjednice za veliku većinu

“Teško mi je sad reći otpisane, ovo što vi govorite je jedan vječni rukometni problem. Rukomet je sport po svojim rezultatima jedan od dva najtrofejnija sporta u Hrvatskoj. S druge strane, iza nogometa i najpopularniji sport s najvećim brojem klubova, registriranih članova, u odnosu na ekipne sportove i općenito sve. No nažalost, rukomet nema tretman koji bi zbog navedenog trebao imati. Koji je to razlog, to treba pitati i medije, ali što se tiče popularnosti rukometa u narodu od nas, rukomet je jako popularan. Nažalost, nama se događa da rukomet medijima postane zanimljiv samo kad su europska i svjetska prvenstva, i naravno Olimpijske igre. I to je jedan veliki problem. No, od kad sam ja na funkciji predsjednika HRS-a, znači 4 godine, kontinuirano pokušavam u medijima postići da se malo više pažnje posvećuje rukometu, No nažalost, nisam to uspio u ovih 4 godine”, rekao nam je Grahovac.

Napisali smo na početku teksta kako za ove djevojke, nakon jednog ovakvog turnira i sve što im se na njemu izdogađalo dosad, nikad više neće biti isto. No, bojimo se da jedna stvar hoće. Odnos prema prema ženskom rukometu. Bojimo se kako će on i dalje ostati isti.

“Gledajte, ja mogu govoriti samo sa aspekta Saveza, ovo drugo su stvari u koje ne mogu ulaziti, jer ne znam hoće li kod nekog ženski rukomet postati draži i popularniji do ovog natjecanja, ne znam hoće li neki sportski novinar malo više pisati o ženskom rukometu ili neće, odnosno hoće li urednik reći to nas interesira ili nas ne interesira. To nažalost nije do mene jer da je, puno bi drugačije bilo. Naša intencija je da na TV-u u budućnosti bude podjednako i muških i ženskih utakmica. Tu imamo želju da se čak i prenose utakmice kadetske lige. No, situacija s kovidom malo nas je usporila, zaustavila. Ipak djeca ne mogu trenirati, zatvorene su dvorane itd”, govori nam Tomislav Grahovac i dodaje:

“Što se tiče ulaganja u ženski rukomet, mi smo u zadnjih par godina napravili odrađene pomake, što se tiče ženskog rukometa. Meni je želja i zadatak općenito jačanje hrvatskih liga, ali i da se vrati ženski rukomet na reprezentativnom nivou, tamo gdje je nekad bio. Sve to skupa je dugotrajan proces, međutim da bi se to sve skupa ostvarilo, to nije pitanje samo Saveza nego i klubova, koji također moraju biti aktivni. Činjenica je da se čitava država nalazi u jednoj vrlo lošoj gospodarskoj situaciji i teško je financijski, u ovo vrijeme, ulagati određena sredstva. Puno bogatije države od nas imaju problema, u najjačim klubovima Europe se smanjuju dotok novca. Međutim, nadamo se da će i to proći i da ćemo u narednom periodu napraviti određene pomake”.

Što se onda može napraviti da ženski rukomet ne vegetira. A činjenica da posljednjih godina ženski rukomet se u Hrvatskoj održava na životu, preživljava.

‘HRS jednako ulaže u ženske i muške klubove’

“Dakle ovako, HRS jednako ulaže u ženske i muške klubove. Znači, Savez klubovima ne daje nikakav ekstra novac, Savez dijeli i na jednak način tretira ženski i muški klub, klubove. Isto tako, sve selekcije mlađih skupina, pa tako i seniori, imaju jednak tretman. Dakle, HRS ne radi razliku između ženskog i muškog rukometa. Pitanje financiranja klubova nije pitanje Saveza. Savez pomaže koliko može. Mi smo klubove zato oslobodili kotizacija i plaćanja članarina prije tri godine. Smanjili smo sudske troškove da bi klubovima bilo lakše, dakle sve te mjere i odluke HRS-a se jednako odnosi na ženski ili muški rukomet, a Savez ne može pronalaziti klubove sponzore i tko će kome davati koliko novaca. To Savez ne može napraviti niti radi, nije to u opisu posla. Mi nemamo za sebe dovoljno novca kao Savez i svake godine se borimo za svoju konstrukciju, 30% dobivamo preko HOO-a, 70% sami nalazimo da bi mogli podmiriti troškove HRS-a na godišnjoj razini. Nažalost, ne možemo utjecati na klubove da budu bogatiji, osim ovih mjera koje sam vam upravo rekao. Svi uzrasti, i curice i dječaci, imaju jednak tretman. Sve djevojke koje igraju na Euru produkt su hrvatske lige. Gro ove reprezentacije koja tako dobro igra je u biti Lokomotiva plus pojedine igračice iz ostalih klubova u Hrvatskoj i inozemstva. To su djevojke koje su prolazile naše kampove i koje su s Lokomotivom i trenerom Šoštarićem osvojile Challenge Cup. Sad ih je možda par otišlo u inozemstvo.

Lokomotiva prije koji mjesec nije mogla trenirati zato što je Dom sportova bio zauzet, pa su djevojke trenirale po školama i u Kutiji šibica. A kroz tu Lokomotivu i trenerski mukotrpni rad Nenada Šoštarića u tom klubu stvorile su se sjajne igračice, što se direktno odrazilo i na žensku rukometnu reprezentaciju. Isto tako, ta ista Lokomotiva nema novac igrati u EHF kupu, tj. ima ali joj se ne isplati igrati to euronatjecanje, jer za to bi morala pojačati ekipu. A od kud novci za to?

Šoštarić iz ničeg stvorio nešto

Inače, Nenad Šoštarić postao je izbornikom ženske rukometne reprezentacije prije tri godine i u tišini stvarao ekipu, selektirao igračice. I iz ničega je stvorio nešto. Nakon što smo ispali sa SP od Slovenije, prvo je Šoštarić utvrdio tko želi, tko ne i na tome je ustrajao. Sad ima kolektiv djevojaka koje ginu na terenu za nacionalni dres i davaju sve od sebe. Nema neke kojoj se ne da, koja bi nešto na pola.

“Ova ženska reprezentacija uglavnom se svodi na rukometašice koje igraju u hrvatskoj ženskoj rukometnoj ligi. Šoštarić je dugo godina u ženskom rukometu, sve zna, ali ono što je najvažnije on je osoba koja zna stvoriti jednu pravu atmosferu i klimu. Jedna od najvećih odlika ove ekipe je ta kemija i one na terenu uživaju, igraju 200%, idu hladnih glava ali vrućeg srca, i svi su jedna za drugu. Za to velike zasluge ima Nenad Šoštarić, koji je odnosom prema tim djevojkama na utakmicama i treninzima stvorio to što je stvorio. Sve se ovo stvaralo nekoliko godina unazad, treba vremena i treba da se neke stvari poslože. I ovo je dokaz tome. Te djevojke su sjajne, i zbog toga što rade jedna za drugu”.

Pojavila se u medijima informacija kako se novac za reklamne kampanje u Savezu čuvaju za mušku rukometnu reprezentaciju. Je li to istina?

“Ja nemam takva saznanja i to nije istina, to je netko zlonamjerno napisao. Ljudi svašta pišu, i neprovjerene informacije, to sigurno nije istina. Savez s novcem koji ima, prema potrebama i raspolaže, i raspoređuje. Nemamo podjelu na ove ili one, kako idu natjecanja, tako mi rješavamo. To nije istina”, zaključio je Tomo Grahovac.