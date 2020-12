ČUDESNA PLOČANKA ZAKLJUČALA JE VRATA HRVATSKE: Pored nje nećete proći! Otkriva nam dosad nepoznatu priču iz hotela: ‘Neka sad zapamte’

Razgovarali smo s MVP igračicom protiv Njemačke, fantastičnom vratarkom Teom Pijević (29)

Kako se turnir bliži svom kraju, nakon svake nove pobjede naših djevojaka u Danskoj na Euru, na kojem su ispisale povijest hrvatskog ženskog rukometa plasiravši se prvi put u polufinale natjecanja, sve jasnije se vidi koliko su ove cure ustvari bile otpisane. Kad to kažemo, tu prije svega mislimo općenito na rukometnu javnost i organizatore natjecanja. Čak ne toliko ni sami EHF, iako je i u krovnoj europskoj rukometnoj organizaciji isto bilo onih koji ekipi Hrvatske nisu davali nikakve šanse.

Otpisane

Naime, priča ide ovako. Kada su stigle u Kolding, hotel u kojem su bile smještene u prvoj i drugoj fazi natjecanja, cure su saznale da, prema hotelskim listama, hrvatska ženska reprezentacija u hotelu ostaje do kraja prvog kruga, 9. prosinca. Nakon toga je, svi su bili uvjereni, priča za Hrvatsku gotova. I u ovom je trenutku zaista bilo manje bitno je li to bila politika organizatora za sve, ili su Nizozemke i Francuskinje imale bukiran hotel sve do drugog kruga. No na naše se cure, vjerujte nam, izvan domovine nitko ne bi kladio.

Podsjeća sve ovo na Goranov Wimbledon, kojem je sponzor poslao dvije majice misleći da ispada u prvom kolu, a ovaj je na kraju osvojio turnir. Nadamo se da će i ova priča imati isti kraj…

Ovu nam je anegdotu ispričala vratarka Albu Fehérvár KC-a Tea Pijević iz Stabline pored Ploča, koja nam se javila dan poslije sraza s Njemicama u kojem je briljirala na golu sa 16 obrana, i ponijela laskavu nagradu najbolje igračice utakmice. Po prvi put na turniru…

Mislili su očito tako Danci kako će naše djevojke ispasti odmah s turnira, međutim one su šokirale rukometnu Europu, dobile naziv Kraljice šokova, i promijenile sliku o sebi. I da, jako bitno u ovoj priči, javnost u Hrvatskoj, ali i ona rukometna u Danskoj, konačno je naučila njihova imena, tko su one…

“To je velika stvar. Na turnir smo otišle kao autsajderi, nitko nije vjerovao u nas. I EHF nas je nazvao Kraljice šokova. Sve medije, navijače pa čak i komentatora u dvorani naučili smo kako nam se izgovaraju imena i prezimena. Bilo je presmiješno kako su nas nazivali. U hotelu u Koldingu su nam isto stavili odlazak već nakon natjecanja po skupinama u prvoj fazi. Mislim da je stajalo 9. prosinca. Tako da niti EHF niti organizatori nisu vjerovali u nas. Ali neka, neka nas sad zapamte”, objašnjava nam Tea.

“Da nam je netko prije početka turnira kazao da ćemo prvo pobijediti sve utakmice u skupini u prvom krugu, da ćemo imati stopostotni učinak, da ćemo od šest utakmica izgubiti jednu, i to protiv Norveške, ja ne znam što bih kazala tom čovjeku, jel’ prolupao, je li sve u redu s njim… Vjerojatno bi mu se svi odvalili smijati. Stvarno ovo što smo mi ovdje napravile, odjeknulo je u čitavoj Europi. Dobivamo čestitke sa svih strana. Rekle smo si kako nas baš zanima kako je sad u Hrvatskoj. Isto su napisale i ovdašnje novine, očito smo postale u domovini one zbog koje svi čekaju utakmice, odijevaju dresove, osjećaju nacionalni naboj i veselje. Mi još upola nismo svjesne što se događa”, kazala nam je Tea Pijević, vratarka koja je najbolja kada je najteže, onda kad na nju najviše računaju, kad treba čupati…

‘Nismo se osvrtale na to što smo u Dansku otputovale i dočekane kao otpisane, nama je to bilo smiješno’

“Nismo se osvrtale na to što smo u Dansku otputovale i dočekane kao otpisane, nama je to bilo smiješno. Ne Savez, nego su nas baš tu otpisale. Našu volonterku, Skandinavku Tinu koja je s nama tu od prvog dana, koja je naš team guide ovdje zajedno sa svojim suprugom, pitali su koju ekipu vodi. Kad je ona rekla Hrvatsku, dobila je odgovor ‘ti onda ideš za tjedan dana doma. Naš najveći korak bila je prva utakmica i pobjeda protiv Mađarske. Nismo imale niti u toj prvoj utakmici straha ali smo znale da, ako otvorimo prvu utakmicu s prvom pobjedom, da imamo jako dobre šanse za drugi krug. No, mi smo srušili sve redom, i jedne svjetske prvakinje Nizozemke kao da smo megazvijezde svjetskog ženskog rukometa, ekipa koje iza sebe imaju olimpijske, europske i svjetske medalje. Jako sam ponosna na svoje suigračice, baš jako. Nevjerojatne su”.

Jučer je Tea upravo to napravila, bila je maestralna u takvim trenucima kad su Njemice zaprijetile, posebno u otvaranju utakmice kad je dala do znanja tko će biti glavni u utakmici. Točno 9 minuta i 41 sekunda moralo je proći da Pijević primi prvi gol i u drugom poluvremenu. Inače, bio je to ključni period za naše cure jer su i serijom 5-0 u potpunosti slomile Njemice. Tri je gola u tom dijelu postigla Ćamila Mičijević…

Već u prvom poluvremenu upisala je Tea sedam obrana, od toga je skinula tri zicera Njemicama. Kada je i drugo poluvrijeme otvorila s tri uzastopne obrane, bilo je jasno da nam je put do povijesnog polufinala otvoren i kako nas Njemačka neće zaustaviti na tom putu prema povijesti hrvatskog ženskog rukometa…

Obranila je Pijević doslovno svaki drugi udarac koji je mogla. S krila, izvana ili iz kontre s crte, nije bilo bitno odakle su Njemice pokušavale… Pijević je odlučila zaključati hrvatska vrata, to je i napravila. Dobila je nadimak i hrvatski ženski Omeyer…

“Nama je drago što svaku utakmicu netko od nas iskoči. Rekli smo si kako će se ekipe druge uopće i pripremiti za nas, kad svaki put neka druga iskoči. To je jako dobro. To je naša najjača snaga. Nisam to da sam ženski Omeyer pročitala nigdje. Iskreno, ne volim to, nisam ja Omeyer niti bilo koja druga igračica ili igrač, ja sam Tea Pijević i to je to”, objašnjava nam Tea Pijević koja je u sobi cimerica na prvenstvu s Dorom Krsnik.

‘Dora je naš obrambeni kršni bedem’

“Dora je naš obrambeni kršni bedem. Pa ja njoj govorim skrši mi ovu, skrši mi onu, zaustavi mi ovu, zaustavi mi onu… Ona mene čuva, čuvam i ja nju kad neka igračica joj pobjegne”.

U petak Hrvatice igraju polufinale protiv aktualnih europskih prvakinja Francuskinja. Bit će to još jedna utakmica u kojoj će naša ekipa biti autsajder ali neka tako bude. Dokazale su djevojke da mogu protiv svakog, bile su autsajder protiv svih protiv kojih su igrale, pa evo što su kreirale…

“Opet smo autsajderi, ali gledat ćemo ih popodne pa ćemo vidjeti što im se odgovara. Igraju jako tvrdu obranu, primaju jako malo golova, bit će to jako zanimljiva utakmica”, zaključila je Tea Pijević.