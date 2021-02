CINDRIĆ KONAČNO ODGOVORIO NA ŽESTOKU PROZIVKU DAMIRA KAJBE: ‘Igrat ću i bez noge ako treba, a što se tiče ovih laži…’

Damir Kajba je za naš portal iznio svoje viđenje situacije i detaljno opisao što se događalo

Prije malo više od tjedan dana bivši fizioterapeut hrvatske rukometne reprezentacije, Damir Kajba, u ekskluzivnom razgovoru za naš portal žestoko se obrušio na zvijezdu Barcelone i jednog od najslavnijih igrača u reprezentaciji, Luku Cindrića.

VELIKI ISTUP DAMIRA KAJBE: ‘Odluku o odlasku donio sam prije Horvatove lakrdije, a Cindrić je ozbiljan slučaj kojim se treba baviti HRS’

Cindrić je sada odlučio odgovoriti Kajbi i za RTL je kazao kako se neće spuštati na taj nivo.

“Ja sigurno mogu reći da ću za reprezentaciju igrati i bez noge. Meni je velika čast igrati. Oni koji trebaju znat kakav sam, znaju. A takve tekstove i laži neću komentirati, neću se spuštat na taj nivo. Tako da, mislim da svatko od nas nosi dres s ponosom”, ogovorio je Cindrić.

Podsjetimo, Kajba je za naš portal iznio svoje viđenje situacije i detaljno opisao što se događalo…

“Moj osobni stav je bio, kad sam napisao da netko nije zaslužio nositi dres hrvatske rukometne reprezentacije, onda sam tu mislio na Luku Cindrića. To je svima jasno, ljudima iz rukometnih krugova koji su me zvali, da sam mislio na njega, i to je moj osobni stav. Meni doslovno nije normalno da taj dečko može tri godine reketariti HRS i reprezentaciju, i da mi čekamo da on nešto odigra, da se dobije potvrda može li ili hoće li”, rekao je Kajba za naš portal.

Kajba nam je ispričao da je Luka Cindrić svojom pojavom i odnosom razbijao dobru atmosferu u reprezentaciji, u toj mjeri da se čitav fokus hrvatske javnosti prebacio na njega, hoće li ili neće moći zaigrati. “Tako je bilo i prošle godine u Austriji”, govorio nam je Kajba i naglasio…

“Tko to njemu dopušta, ja stvarno ne znam, ali i prošle godine je bilo tako. Kompletna situacija oko svega je tada bila identična. Luka Cindrić nije moj problem, on je problem HRS-a. Kad to budu riješili, onda će sve opet biti top. Toplo se nadam da će ovo u njemu izazvati nekakvi revolt, pa da će se sljedeći put baciti na glavu. Ne možeš igrati za Hrvatsku kad želiš, nego jel’ želiš. To je velika razlika. To je moj stav, bez obzira na sve”, veli Kajba.

‘Nije napravio dva treninga’

Kajba tu također naglašava jedno:

“To je najbolje što se dogodilo ovaj put, ali on je naravno tu bio šokiran, zašto je tako odlučeno. No, da se vratimo nešto ranije. Luka Cindrić dolazi na pripreme 1. siječnja. Gledali ste finale Lige prvaka, da li ste primijetili da je bio ozlijeđen, da se povrijedio možda? Niste, igrao je normalno. Možda ne do kraja i najbolje od sebe, ali je igrao. I dolazi na pripreme, zdrav. I on je rekao da je došao zdrav, a do Japana nije napravio dva treninga. Bilo je to valjanje po strunjači, gledanje u mobitel, rastezanje, pa malo sjedne na bicikl. On nije napravio dva poštena treninga. Dogovorili smo se da trebamo Luku Cindrića na SP-u. Ja imam 52 godine, on ima 27, ja sam čovjeku praktički osam dana lizao du*e, da mi oprostite. Zbog interesa reprezentacije, njegovih suigrača, uspjeha, višeg cilja… Dva treninga nije napravio. Ovi koji su stožerni igrači, ne znam hoće li to ili neće kazati, ali Cindrić nije napravio pošten trening. Domagoj Duvnjak koji je prebolio koronu, koji je igrao isto igrao Final Four normalno je trenirao. Svi na pripremama gledaju Luku Cindrića, ali nitko mu neće ništa reći pa čak I tadašnji pomoćnik, a sadašnji izbornik Hrvoje Horvat, koji je po dolasku na čelo reprezentacije od svih igrača prvo nazvao Luku Cindrića”.

Priča ide dalje. Dolazi pripremna utakmica protiv Španjolske u Poreču, prva od dvije, druga se na kraju nije odigrala zbog snježne mećave u Madridu, koja je okovala glavni grad Španjolske i tamošnji aerodrom u potpunosti zatvorila…

“Tu je utakmicu igrao i nešto osjetio. To je bilo nekih šest dana prije polaska u Egipat. On je tada kazao kako hoće magnet. Ok, napravit ćemo ga, ali sad se trenutno ne može jer je nedjelja i još čitava situacija oko korone sve je dodatno zakomplicirala. Uspijevamo odmah dogovoriti magnet u jednoj našoj eminentnoj klinici u ponedjeljak. Karačić također dolazi u ponedjeljak, dogovaramo magnet. Znači, sve te nalaze imam ovdje kod sebe, i CD je kod mene ostao. Luka, dakle, odlazi na magnet koji pokazuje da nikakve svježe lezije, tragove ili bilo kakve povrede nema, nisu prisutne u tom području. Znači, govorimo o desnoj preponskoj regiji, aduktoru, prednjoj loži, ne znam čemu… Ja sam u poslu odgovoran i šaljem njegov CD kod još dvojice radiologa, ljudi koji gledaju neovisno o ovome, oni pogledaju i opet nema ništa. Neću ulaziti u ove stvari s izbornikom, je li mogao ili ne. Dijagnostički elaborirano, on nema ništa. I on sam potvrđuje izborniku da je spreman I da ide u Egipat, on ponovno nije trenirao do prve utakmice, tek jedan trening prije Japana. Znači, igrač koji se rasteže i ima mobitel sa sobom. Sad će netko kazati zašto to sve nisi rekao ranije. Nisam ja taj koji će to kazati, ali kad nije nitko ja sam sad rekao.

Poslali krivi nalaz

I tada je došla prva utakmica s Japanom koju smo kiksali na otvaranju turnira. No, nije to bio jedini hladan tuš te večeri za zaborav hrvatskog reprezentativnog rukometa…

“Poslije utakmice Luka Cindrić kaže da ne može više. Odemo u našu priručnu ambulantu, gledam što je, kaže on ‘nije dobro… ja ne mogu više igrati, imam osjećaj da mi tu nešto nije dobro’. OK, slijedi izvješće direktoru reprezentacije koje je prenio Lini Červaru. Još je on, u međuvremenu, razgovarao i s drugim članovima stožera. Odlučeno je da napravi dijagnostiku, te kako bi najbolje bilo da ako se može, vrati na turnir. I on odlazi letom sljedeći dan, treba ići u Barcelonu na dijagnostički pregled vidjeti što je s ozljedom, kakvo je stanje. I sad, čekamo da vidimo, napeti kao puška, naravno da svi želimo da se Luka Cindrić vrati, da igra na turniru ako može. Međutim, njega nema, on je u Zagrebu do srijede, a nije napravio nikakav dijagnostički pregled. Znači, on je bio jedno pet-šest dana u Zagrebu, jer je čekao razgovor sa čelnicima Saveza. Znači, toliko je htio i želio igrati, da je čekao dijagnostički pregled do ne znam kojeg dana. Dočekao je on taj sastanak u Savezu. I onda je tek letio u Barcelonu”.

I onda nam je Kajba rekao nešto što nas je neugodno iznenadilo, možemo slobodno reći pomalo i šokiralo…

“Iz Barcelone dolazi nalaz koji gledamo ja i profesor Rotim, šef zdravstvene komisije . I piše injury ta ozljeda, i ja gledam, pa tu stoji da je lijeva noga??? Znači, mi govorimo o Barceloni, a upravo je on potencirao Barcelonu, tamo su kao najbolji pregledi… Znači, stoji pregled lijeve noge, povreda lijevog aduktora u distalnoj trećini. Ja komentiram sa Rotimom, on se nije žalio na lijevu nogu nego na desnu. I sad krene zavrzlama, ljudi pričaju, ne znaju koja mu je noga povrijeđena. Došao je od dr. Gutija nalaz, radi se o doktoru iz Barcelone, i onda dolazi kasnije nakon dva-tri dana ispravka , na kojoj stoji da 15 dana ne može igrati čisto da se zna, isprika kao sorry, nije lijeva nego je desna noga. Znači, dobili smo nalaz prvo lijeve, pa onda desne noge. Tu se već kuhalo , ne zna se šta je”.

‘Uzima mjesto drugom’

Kajba u opsežnom razgovoru naglašava još i kako je na Euru prošle godine Luka Cindrić krišom otišao u Barcelonu…

“Svaki igrač da ode na pretragu, naći će mu neku mrlju, staru ozljedu. Može znači kazati kako ga boli ako hoće ili može zagristi i odigrati. Granično je to. Vrhunac je bio prošle godine. Ne znam koja je utakmica bila kad se ozlijedio, ali bila je nedjelja. I naravno, svi se raspisali o ozljedi Luke Cindrića, opet fokus ide na njega. Samo je to bilo zanemareno, ovog je puta bilo drugačije, pa je izašlo, isplivalo na površinu. Lani je bila nedjelju u poliklinici koju samo za nas otvara čovjek, radi se magnetna rezonanca. Daju nam nalaz, profesor Rotim i dr.Kukin idu s njim u polikliniku. Plaćaju 1000 eura. Ali nema problema, naš je igrač, plaćaš što je potrebno. Nalaz dođe, mi mu objašnjavamo, a on ne, ja hoću u Barcelonu. Kupuje mu se karta, bez znanja izbornika, lažemo novinarima da nemamo trening i da se odmaramo u hotelu, a igrač leti avionom u Barcelonu. Nisam mogao vjerovati da on leti u Barcelonu na pregled kod istog doktora. Nakon toga se vraća, kao može igrati, i nešto pokušava. Ostaje u ekipi , ali ne sudjeluje , znači imamo igrača koji uzima mjesto nekom zdravom. Ponavljam, sve meni to nije jasno. Čime je on to zaslužio? Žao mi je Duleta, Muse, Karačića i igrača koji su izraubani, koji su osvajali i dali puno. Govorim svoje osobno mišljenje, ja u tome više ne želim sudjelovati i raditi, ja sam možda drugačije odgajan, jer si neke stvari kao čovjek ne mogu dozvoliti. On nažalost ne poštuje nikog”, zaključio je Damir Kajba u svom velikom i iskrenom obraćanju javnosti.